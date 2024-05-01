Украинское издание: Прорыв ВС России под Очеретино вынуждает ВСУ отступить на новые линии обороны

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Украинское издание: Прорыв ВС России под Очеретино вынуждает ВСУ отступить на новые линии обороны

Прорыв российских войск в Очеретино создал угрозу окружения подразделений украинской армии, входящих в так называемую Донецкую группировку. Все попытки исправить ситуацию провалены, поэтому есть большая вероятность отступления на новые рубежи. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Взятие Очеретино под контроль и продолжение наступления в западном и северном направлении позволяет российским войскам выйти в тыл линиям обороны, которые ВСУ только начали выстраивать в этом районе. Самая главная опасность такого маневра для ВСУ заключается в том, что за ними нет никаких оборонительных рубежей, минных полей и т. д., там ничего не успели построить. Сейчас возникает угроза окружения большой группировки ВСУ, если ситуация не будет исправлена.



Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска после потери Авдеевки. В тыл, где нет ни сплошных линий окопов, ни минных полей

— пишет издание.

В зависимости от направления дальнейшего наступления ВС России на данном участке могут заблокировать украинские войска в районе Курахово или Торецка. Вообще же данный прорыв дал ВС России возможность наступать в четырех направлениях, в то время как у ВСУ нет сил и средств, чтобы их остановить. Главком Сырский ищет резервы, но с этим сейчас трудно, тяжелая ситуация под Часовым Яром, который приказано ни в коем случае не сдавать российским войскам. Так что под Очеретино единственный выход — это отступить еще дальше.

Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости (...) организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения

— добавляет издание.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:22
    «Самая главная опасность такого маневра для ВСУ заключается в том, что за ними нет никаких оборонительных рубежей» —

    — Бегите за Карпаты! ...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 06:51
      Пусть сразу к канадской границе бегут!

      Канаду бандеровцы любят. Неизвестно, почему.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 06:25
    . Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений

    Главная проблема- это сама краина....
  3. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 06:28
    А вот сообщение УНИАН
    Место 47-й механизированной бригады на линии фронта должна была занять 115-я механизированная бригада ВСУ. Но этого не вышло. По словам командира роты 47-й мехбригады Николая Мельника, "некоторые части просто отвалились", – пишет Forbes. Российские разведчики и операторы дронов, наблюдавшие за позициями, которые занимала 47-я механизированная бригада, ожидали обнаружить в тех же траншеях войска 115-й механизированной бригады. "Вместо этого они обнаружили... никого", - пишет издание.

    Для 30-й мотострелковой бригады российской армии это был шанс проехать железнодорожными путями, которые идут к западу от Авдеевки, и захватить узкое выступление, которое на карте выглядит врезающимся в украинскую линию обороны ножом, но она застряла на полпути к Очеретиному. Прорыв россиян мог бы разрушить украинскую линию западнее Авдеевки и заставить десятки тысяч украинских военных отступать из Донецкой области.
  4. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 06:29
    Всё это вопрос времени и количестве потерь, но в стойкости Мыколе не откажешь...
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 06:37
    И это радует с утра ❗Там наши ребята знают что делать дальше ❗❗❗