Украинское издание: Прорыв ВС России под Очеретино вынуждает ВСУ отступить на новые линии обороны

Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска после потери Авдеевки. В тыл, где нет ни сплошных линий окопов, ни минных полей

Если же с резервами у ВСУ есть проблема, то встанет вопрос о необходимости (...) организовать масштабное отступление на новые линии обороны, чтобы избежать окружения

Прорыв российских войск в Очеретино создал угрозу окружения подразделений украинской армии, входящих в так называемую Донецкую группировку. Все попытки исправить ситуацию провалены, поэтому есть большая вероятность отступления на новые рубежи. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».Взятие Очеретино под контроль и продолжение наступления в западном и северном направлении позволяет российским войскам выйти в тыл линиям обороны, которые ВСУ только начали выстраивать в этом районе. Самая главная опасность такого маневра для ВСУ заключается в том, что за ними нет никаких оборонительных рубежей, минных полей и т. д., там ничего не успели построить. Сейчас возникает угроза окружения большой группировки ВСУ, если ситуация не будет исправлена.— пишет издание.В зависимости от направления дальнейшего наступления ВС России на данном участке могут заблокировать украинские войска в районе Курахово или Торецка. Вообще же данный прорыв дал ВС России возможность наступать в четырех направлениях, в то время как у ВСУ нет сил и средств, чтобы их остановить. Главком Сырский ищет резервы, но с этим сейчас трудно, тяжелая ситуация под Часовым Яром, который приказано ни в коем случае не сдавать российским войскам. Так что под Очеретино единственный выход — это отступить еще дальше.— добавляет издание.