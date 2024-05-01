Украинское издание: Прорыв ВС России под Очеретино вынуждает ВСУ отступить на новые линии обороны
Прорыв российских войск в Очеретино создал угрозу окружения подразделений украинской армии, входящих в так называемую Донецкую группировку. Все попытки исправить ситуацию провалены, поэтому есть большая вероятность отступления на новые рубежи. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Взятие Очеретино под контроль и продолжение наступления в западном и северном направлении позволяет российским войскам выйти в тыл линиям обороны, которые ВСУ только начали выстраивать в этом районе. Самая главная опасность такого маневра для ВСУ заключается в том, что за ними нет никаких оборонительных рубежей, минных полей и т. д., там ничего не успели построить. Сейчас возникает угроза окружения большой группировки ВСУ, если ситуация не будет исправлена.
— пишет издание.
В зависимости от направления дальнейшего наступления ВС России на данном участке могут заблокировать украинские войска в районе Курахово или Торецка. Вообще же данный прорыв дал ВС России возможность наступать в четырех направлениях, в то время как у ВСУ нет сил и средств, чтобы их остановить. Главком Сырский ищет резервы, но с этим сейчас трудно, тяжелая ситуация под Часовым Яром, который приказано ни в коем случае не сдавать российским войскам. Так что под Очеретино единственный выход — это отступить еще дальше.
— добавляет издание.
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