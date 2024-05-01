Одной из целей удара ВС РФ по объектам в Одессе стал штаб командования группировки «Юг» ВСУ
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Российские войска в ночь на 1 мая нанесли несколько ракетных ударов по объектам киевского режима. Одним из направлений для нанесения ударов стала Одесса и Одесская область.
По последним данным, один из ракетных ударов пришёлся по объекту в районе железнодорожной инфраструктуры. Информация разнится. По одним сведениям, был уничтожен эшелон с оружием и боеприпасами, по другим – склад, который располагался неподалёку от железнодорожного вокзала. При этом сам ж/д вокзал Одессы активно использовался и используется киевским режимом для перевалки военных грузов, поступающих из-за рубежа. Через Одессу идут грузы в виде техники, оружия и боеприпасов, например, со стороны натовской Румынии.
Известно о том, что целью одного из ударов ВС РФ стал штаб командования группировки ВСУ «Юг». Причём поступают сообщения о том, что в его подвальной части на момент удара проводилось совещание с участием старших и высших офицеров плюс натовских военных инструкторов.
Также есть сведения о поражении пусковой установки ракетного комплекса «Нептун». По неподтверждённым данным, поражена не одна, а две такие установки вооружённых сил Украины в Одессе.
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