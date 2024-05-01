Американские сенаторы одобрили запрет на импорт российского обогащенного урана в США

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Американские сенаторы одобрили запрет на импорт российского обогащенного урана в США

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, теперь документ должен подписать Байден, чтобы он превратился в закон. Об этом говорится в заявлении верхней палаты американского Конгресса.

Сенаторы поддержали выдвинутую еще в декабре прошлого года Палатой представителей инициативу по запрету поставок в США российского урана. После утверждения законопроекта Баденом он вступит в силу и будет действовать до 2040 года, запрещая поставки в США низкообогащенного урана, произведенного не только на российских предприятиях, но и компаниями, так или иначе связанными с Россией.



Впрочем, американцы не были бы американцами, если бы в принимаемом законопроекте не предусмотрели для себя лазейку на случай, если сами снова не справятся. Документ дает право министру энергетики США по согласованию с главами Госдепа и Министерства торговли отменить данный запрет в случае, если поставок из других источников будет недостаточно или это будет отвечать интересам национальной безопасности США.

Пока же США намерены совместно с союзниками по западной коалиции запустить собственное производство низкообогащенного урана, а также организовать сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России. По последним данным, США самостоятельно могли обеспечить себя атомным топливом не больше 30%, Россия поставляла еще 20%, являясь главным иностранным поставщиком обогащенного урана для более чем 90 атомных реакторов по всей Америке.
12 комментариев
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  1. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 06:49
    Раз наши не проявляют инициативу в давлении на США - США просто генератор санкций. Не видно наших инициатив по давлению на СШИ, только одни вялые ответы. Никто еще не вышел на трибуну и не сказал - давайте введем санкции против США и ЕС ..... А только лишь в ответ.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 07:11
      Никто еще не вышел на трибуну...

      Трибуну подходящую сложно найти.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 06:50
    «Американцы не были бы американцами, если бы в принимаемом законопроекте не предусмотрели для себя лазейку на случай, если сами снова не справятся» —

    — Главное чтобы наши в эту "лазейку" не полезли ...
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      -1
      Сегодня, 07:00
      Без знания глубин рынка атомного топлива, что-то советовать считаю невозможным.
      Но многими обхаянный договор ВОУ-НОУ обошёлся нам в копеечку. Но кто в конечном итоге выиграл? Считаю, что мы. Ведь была разрушена индустрия обогащения урана в США. Они сейчас не имеют возможности воспроизводить атомное оружие. Используют старые, заканчивающиеся, запасы.
      Поэтому, считаю, пусть компетентные организации принимают решение по ответу на благо нашей страны.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 06:55
    Были сообщения, что в прошлом году США купили у РФ этот уран в наибольшем количестве за всё время. Запасы , получается заранее делали? Строили планы, уже тогда, как Россию наказать.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -2
    Сегодня, 07:04
    С Казахстаном поди договорились
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 07:07
      В Казахстане рулит "Росатом" wink
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 07:10
        Все относительно, сейчас рулит, а завтра его пинком под зад, как уже бывало.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:08
      Из Нигера через третьи страны могут начать покупать..... В принципе.

      "Хитры амеры со своими закидонцами"
      (с)

      На амерские сборочные заводы Аирбаса же разрешили российский титан поставлять не напрямую в виде исключения. Так и тут придумают или уже придумали как по кривому покупать....
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        -2
        Сегодня, 07:12
        Главное, Штаты отработали технологию сборок под наши реакторы, технологии то они давно приобрели.
        В Вязьме был завод "Графит", они его купили с "потрохами/технологиями", оборудование в металл и закрыли, сейчас продаются пустые корпуса.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:14
          У амеров Вестингауз химичит с топливными сборками. Если ещё не переформировали....
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -2
    Сегодня, 07:10
    Было уже, вон как с нефтью, добавили в 100500 галлонов нашей нефти 5 из ОАЭ и вуаля это уже не российская нефть, так же и тут. Ну будет закупать кто-то из шестерок Вашингтона а потом передавать хозяину и вся недолга.