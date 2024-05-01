Американские сенаторы одобрили запрет на импорт российского обогащенного урана в США

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, теперь документ должен подписать Байден, чтобы он превратился в закон. Об этом говорится в заявлении верхней палаты американского Конгресса.Сенаторы поддержали выдвинутую еще в декабре прошлого года Палатой представителей инициативу по запрету поставок в США российского урана. После утверждения законопроекта Баденом он вступит в силу и будет действовать до 2040 года, запрещая поставки в США низкообогащенного урана, произведенного не только на российских предприятиях, но и компаниями, так или иначе связанными с Россией.Впрочем, американцы не были бы американцами, если бы в принимаемом законопроекте не предусмотрели для себя лазейку на случай, если сами снова не справятся. Документ дает право министру энергетики США по согласованию с главами Госдепа и Министерства торговли отменить данный запрет в случае, если поставок из других источников будет недостаточно или это будет отвечать интересам национальной безопасности США.Пока же США намерены совместно с союзниками по западной коалиции запустить собственное производство низкообогащенного урана, а также организовать сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России. По последним данным, США самостоятельно могли обеспечить себя атомным топливом не больше 30%, Россия поставляла еще 20%, являясь главным иностранным поставщиком обогащенного урана для более чем 90 атомных реакторов по всей Америке.

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