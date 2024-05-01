Российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для американского высокоточного оружия, поставленного ВСУ

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Российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для американского высокоточного оружия, поставленного ВСУ

Украинские войска практически перестали применять американские 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку эффективность их применения упала до крайне низких показателей из-за российских систем РЭБ. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Института Хадсона Дэниел Патт.

Выступая перед конгрессменами, специалист заявил, что российские военные за шесть недель адаптировали системы РЭБ для борьбы с американскими высокоточными боеприпасами, сделав их крайне неэффективными, снизив вероятность поражения цели с 70% до 6%. По словам Патта, командование ВС России активно использует для борьбы с высокоточными боеприпасами системы РЭБ, развертывая их вдоль линии фронта. Эксперт утверждает, что пик эффективности любой высокоточной системы, переданной ВСУ, наступает через две недели, после чего россияне находят варианты противодействия.



По данным издания Defense One, не только снаряды Excalibur потеряли свою эффективность, проблемы возникли и у реактивных снарядов GMLRS и авиабомб с комплектом наведения по GPS JDAM. А «бомбы малого диаметра» GLSDB, специально разработанные для украинской армии, показали крайне низкую эффективность из-за применения российскими войсками систем радиоэлектронной борьбы.

Согласно докладу, подготовленному Пентагоном, российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для ВСУ в части применения высокоточного американского оружия. Как заявляют американские военные, ранее они с такими системами не сталкивались.
9 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 07:30
    Кирби не признал уничтожение АТАМС из новой партии в Крыму в недавнем налете...теряют чуство реальности американские политики...хороший знак.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 07:36
      А как им это признать? Признать значит подписаться что поставляемые ими ракеты могут сравнительно спокойно сбиваться нашим ПВО. Амерам это надо? Вот и не признаются.

      зы Про Абрамсы тоже непризнаются - типа какелы неправильно пользуются, низкий уровень подготовки украинских экипажей. А их Абрамс - ни-ни, там всё шоколадно. laughing ИМХО с поставленными Ф16 будет та же песня - всё свалят на какелов.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 07:38
        Как же так, похоже русские при помощи звуков балалайки нарушают работу оружия со свободой части мира, ужас laughing laughing laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:41
          Ога, а в плен какелов мы салом заманиваем lol - вот они и ведутся.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 07:38
      ранее они с такими системами не сталкивались.
      Вот тебе и точное GPS ! И на старуху бывает проруха !
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:35
    Если это реально так, то это здОрово!
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 07:40
    В общем-то - с самого начала было довольно очевидно, что эффективное применение навороченной высокоточки с GPS против продвинутого в техническом плане государства мягко говоря сомнительно. Больно уж сигнал слабый, слишком легко его забить. Да и других уязвимостей хватает. Вот гонять бармалеев-тапочников - тут да, вещь. Без базара.
  4. ЛОКИ Звание
    ЛОКИ
    +1
    Сегодня, 07:59
    Это все конечно радует, НО НПЗ как горели так о горят((((((
    И с этим тоже нужно что то делать.........
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:04
    российские системы РЭБ оказались «большой проблемой» для ВСУ в части применения высокоточного американского оружия
    И большой неожиданностью для самих Сша и их европейских "союзников".
    Как заявляют американские военные, ранее они с такими системами не сталкивались.
    А где им было с ними сталкиваться, в Ираке, а может Афганистане? Вот теперь чешут репу раздумывая, как самим с нами воевать.