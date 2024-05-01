Россия в ООН заблокировала резолюцию по Сребренице, отметив её ангажированность
Российский постпред в ООН прокомментировал голосование по внесённому на рассмотрении организации проекту резолюции по событиям в Сребренице. Российская делегация заблокировала резолюцию, в которой в очередной раз попытались заявить о событиях в Сребренице как о геноциде, якобы устроенной сербскими военными. Резолюция была направлена на осуждение исключительно сербов, призыву их к ответственности за события в Боснии в 1995 году.
Российский постпред Василий Небензя назвал резолюцию ангажированной и не имеющей ничего общего с реальным желанием почтить и увековечить память погибших в Сребренице.
Небензя:
Также российский постпред в ООН напомнил, что события на Балканах стали возможны исключительно ввиду западного вмешательства.
Российский дипломат:
Василий Небензя указал на то, что до сих пор не привлечён к ответственности ни один человек, ответственный за агрессию против независимой Югославии.
Небензя:
Российский дипломат назвал такие действия примером типичного западного лицемерия, когда свои преступления они не видят, а действия других тут же приравнивают к самым тяжким преступлениям, часто без суда и следствия или с судом, ангажированность которого очевидна.
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