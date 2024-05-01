Россия в ООН заблокировала резолюцию по Сребренице, отметив её ангажированность

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Россия в ООН заблокировала резолюцию по Сребренице, отметив её ангажированность

Российский постпред в ООН прокомментировал голосование по внесённому на рассмотрении организации проекту резолюции по событиям в Сребренице. Российская делегация заблокировала резолюцию, в которой в очередной раз попытались заявить о событиях в Сребренице как о геноциде, якобы устроенной сербскими военными. Резолюция была направлена на осуждение исключительно сербов, призыву их к ответственности за события в Боснии в 1995 году.

Российский постпред Василий Небензя назвал резолюцию ангажированной и не имеющей ничего общего с реальным желанием почтить и увековечить память погибших в Сребренице.



Небензя:

Такая резолюция никак не отвечает целям и задачам по примирению многонационального народа Боснии и Герцеговины.

Также российский постпред в ООН напомнил, что события на Балканах стали возможны исключительно ввиду западного вмешательства.

Российский дипломат:

Давайте не будем забывать о том, что примеров вмешательства Запада в дела независимых стран предостаточно. Члены НАТО осуществляли бомбардировки одной только Югославии дважды – в 1995 и 1999 годах. Только когда речь заходит об ответственности НАТО за совершенные преступления, то международное право по логике западных столиц словно перестает существовать.

Василий Небензя указал на то, что до сих пор не привлечён к ответственности ни один человек, ответственный за агрессию против независимой Югославии.

Небензя:

Западные коллеги просто заблокировали само обсуждения вопроса о том, что альянс НАТО бомбил Югославию. Мы выступали с такой инициативой, собираясь приурочить обсуждение к 25-летию натовской агрессии.

Российский дипломат назвал такие действия примером типичного западного лицемерия, когда свои преступления они не видят, а действия других тут же приравнивают к самым тяжким преступлениям, часто без суда и следствия или с судом, ангажированность которого очевидна.

15 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +8
    Сегодня, 07:27
    Правильное решение приняли наши дипломаты...блокируя западные подлянки в Совбезе ООН мы защищаем себя от их подлостей в будущем.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 08:24
      Китай ,чье посольство пострадало во время бомбежки,в очередной раз видимо воздержался.
  2. Mazunga Звание
    Mazunga
    +5
    Сегодня, 07:28
    даже забавлять начинает)))этот совбез вообще место для веселых и находчивых там хоть одна резолюция кроме помощи ушастым кроликам в ареале их обитания может пройти?)))мы их гасим они наши ветируют хотя надо признать люди там интересные и тамада неплохой
  3. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +8
    Сегодня, 07:33
    А не пора бы нам признать действия Германии геноцидом народов СССР? Хотя бы внутри страны, законодательно. Холокост признали, но ведь представителей наших, славянских народов, было уничтожено немецкими фашистами намного больше.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +6
      Сегодня, 07:45
      Цитата: Igor K_2
      А не пора бы нам признать действия Германии геноцидом народов СССР?

      Там и китайцев (во время ВМВ) полегло от 15 до 50 (по разным источникам) млн. человек.
      А во время войны в Ираке погибло более миллиона мирных граждан...
      Нам (России) тоже можно подрабатывать любопытные формулировки прошедших событий с участием США и GB.
      1. Igor K_2 Звание
        Igor K_2
        +4
        Сегодня, 07:49
        Тут главное создать прецедент, а это уже торная дорожка, для тех же китайцев, вьетнамцев, иракцев.
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 08:10
        Вот и японцы с немцами рвутся в состав Совбеза ООН... требуют провести реформу ООН...наглецы.
      3. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 09:00
        Цитата: ROSS 42
        Там и китайцев (во время ВМВ) полегло от 15 до 50 (по разным источникам) млн. человек.

        От рук япошек, которые были союзниками немцев. И тоже спасу нет какими нацистами.
        Которые теперь с "Западом". Как и ФРГ(ну, ГДР(годную Германию) то мы сдали, неудобно вышло).
        Есть какая-то тенденция, всё мировое зло оно в НАТО или где-то около.
        Тут в ООН можно просто заосуждаться, обличать их нонстоп.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 08:30
      А почему мы должны признать только действия фашистской Германии геноцидом? Немцы что в одиночку холокостили СССР? Нет. Надо обвинить в геноциде весь гитлеровский Евросоюз. Провести расследования преступлений немцев, чехов, словаков, венгров, румын, болгар, албанцев, хорватов, итальянцев, испанцев, португальцев, французов, бельгийцев, швейцарцев, нидерландцев, датчан, норвежцев, шведов, финнов и остальных европейцев, и осудить их за геноцид народов СССР, предъявить требования о выплате контрибуции. Провести параллели с преступлениями представителей этих народов сейчас на территории нацистской Украины.
      Никто не забыт.
      И ничто не забыто.
    3. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 08:50
      В геноциде могут обвиняются конкретные лица, но не государства в целом.
      Статья IV
      Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами.

      https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
      УК РФ Статья 357. Геноцид
      https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b21e235ab7f2ffdb9921d73f1d1828628780cf10/
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:03
    Западный мир сошёл с ума.Резолюция по Серебреннице разработана двумя странами - Руандой и Германией ( огромными специалистами в геноциде).Мир идёт к войне ,хорошо что в ООН остались трезвые головы.Противно , что сам секретариат ООН эту войну и разжигает.
  5. vladcub Звание
    vladcub
    +5
    Сегодня, 08:04
    Камрады, всех нас с 1 мая!
    Для, меня, это память о детстве и маевках.
    В нашем селе, в шестидесятых, что я помню, была традиция маевок
    1 мая около 9 утра, все празднично одетые, собирались у клуба и коллоной шли на природу. Впереди : гармонист, 2-3 участника ГВ, ветераны ВОВ. Помню, песни:"Каховка", "Тачанка" "Там вдали за рекой" "Пришол солдат с фронта" и кажется "Орлёнок"
    На месте,женщины готовили кушать, старики, вспоминали прошедшее. Кто-то рассказывал : как строил ЧТЗ, пацаны его:"трактор" звали.
    Нас всех переполняли чувство единения, праздника. 1 мая 1969,кто-то из райкома, хотел запретить маевку, а устроить митинг. А старик"командарм", почему его так звали (?), он был в Астрахани с Кировым. Послал, того чиновника в и на дальние края. Постановления, мы по радио слышым.
    Последняя, маевка была:1 мая 1973,а вечером умер, последний "заводила".
    Потом, маевки выртдились, в показуху.
    На маевках, как-то стеснялась бухать
    Хоть и были "Московская", помните, безкозырка с шестиренкой?
    Сколько, после тех маевок, было демонстраций, а я не чувствовал такой радости и гордости.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:08
    Правда кроме нас ни кому не нужна......... но ткунь их носом надо! И почаще.....
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:09
    когда речь заходит об ответственности НАТО за совершенные преступления, то международное право по логике западных столиц словно перестает существовать.
    На это сразу звучит: "Вы не понимаете это другое". А международным правом запад давно вертит, как ему удобно и выгодно. И с каждым годом борзеют все больше и больше.
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:55
    Сербы признают факт массовых убийств в Сребренице.
    Парламент Сербии в ночь на 31 марта 2010 года проголосовал за резолюцию, осуждающую массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и содержащую извинения перед семьями погибших. «Парламент Сербии категорически осуждает преступление против боснийских мусульман в июле 1995 года, как это квалифицировано в определении Международного суда ООН», — говорится в документе, за который проголосовали 127 из 173 присутствовавших на заседании.

    Вопрос стоит об использовании конкретно термина "геноцид", а сам факт массовых убийств не отрицается.