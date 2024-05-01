Россия в ООН заблокировала резолюцию по Сребренице, отметив её ангажированность

Такая резолюция никак не отвечает целям и задачам по примирению многонационального народа Боснии и Герцеговины.

Давайте не будем забывать о том, что примеров вмешательства Запада в дела независимых стран предостаточно. Члены НАТО осуществляли бомбардировки одной только Югославии дважды – в 1995 и 1999 годах. Только когда речь заходит об ответственности НАТО за совершенные преступления, то международное право по логике западных столиц словно перестает существовать.

Западные коллеги просто заблокировали само обсуждения вопроса о том, что альянс НАТО бомбил Югославию. Мы выступали с такой инициативой, собираясь приурочить обсуждение к 25-летию натовской агрессии.

Российский постпред в ООН прокомментировал голосование по внесённому на рассмотрении организации проекту резолюции по событиям в Сребренице. Российская делегация заблокировала резолюцию, в которой в очередной раз попытались заявить о событиях в Сребренице как о геноциде, якобы устроенной сербскими военными. Резолюция была направлена на осуждение исключительно сербов, призыву их к ответственности за события в Боснии в 1995 году.Российский постпред Василий Небензя назвал резолюцию ангажированной и не имеющей ничего общего с реальным желанием почтить и увековечить память погибших в Сребренице.Небензя:Также российский постпред в ООН напомнил, что события на Балканах стали возможны исключительно ввиду западного вмешательства.Российский дипломат:Василий Небензя указал на то, что до сих пор не привлечён к ответственности ни один человек, ответственный за агрессию против независимой Югославии.Небензя:Российский дипломат назвал такие действия примером типичного западного лицемерия, когда свои преступления они не видят, а действия других тут же приравнивают к самым тяжким преступлениям, часто без суда и следствия или с судом, ангажированность которого очевидна.