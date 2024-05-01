Украинский беспилотник добрался до Рязани, атаковав местный НПЗ

22
Украинский беспилотник добрался до Рязани, атаковав местный НПЗ

Украинские беспилотники добрались до Рязани, атаковав местный нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, в районе НПЗ прозвучало несколько взрывов, имеется возгорание. Об этом сообщают местные паблики.

В ночь со вторника на среду украинский беспилотник атаковал рязанский НПЗ, взрывы в районе завода раздались около 3 часов ночи, это подтверждают как местные жители, так и власти региона. Пока подробностей атаки нет, но возгорание на месте падения дрона было зафиксировано. По предварительным данным, пострадавших нет.



Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка.
— написал в своем ТГ-канале глава региона Павел Малков.


Минобороны подтверждает атаку на Рязанскую область, сообщая об одном сбитом беспилотнике. Подробностей, как всегда, никаких. Также украинские дроны были сбиты над Воронежской, Белгородской и Курской областями.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 6 украинских беспилотных летательных аппарата, из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

— говорится в сообщении.

Ранее Зеленский отдал приказ о нанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории России. Предупреждения из Вашингтона о том, что Байдену это не нравится, главарь киевской хунты решил проигнорировать.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +3
    Сегодня, 07:57
    from the border of bandera land, the distance is about 500 km !!, maybe more.
    can thee,s drones actually fly that far
    my thinking is they were launched much nearer, actually inside the RU
    if so, this means active terrorists, or collaborators are working from the inside.

    what ever it is, its another expensive damageing blow
    most likely co ordinated with the western ..observers..
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 09:12
      Могло и от куда поближе прилететь. Прямо из самой Рязани. Даже из-за забора НПЗ - проехать мимо на автомобиле, выпустив дрон в окно.
      А могло и из Украины. Минобороны ведь признали, что сбивали этой ночью беспилотники над Воронежской и Рязанской областями. Могли кого и пропустить.
      Вывод для России - давить фашистов надо в Киеве.
      Вывод для мира - очень скоро террористы начнут теракты с применением дронов по всем странам.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 08:02
    Украинский беспилотник добрался до Рязани, атаковав местный НПЗ

    А российские беспилотники уже уничтожили все украинские НПЗ, заправочные станции, ж/д цистерны с топливом?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:36
      Нужно добивать все электростанции на Украине, кроме АЭС. Уничтожить подстанции вокруг АЭС. Уничтожить все НПЗ. И наконец-то заняться депо, мостами, туннелями.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 09:05
      Если бы там выстроились очереди на заправках, это обязательно прошло бы по всем каналам
    3. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 09:12
      Украине должно быть понятно что продолжение сопротивления не приведет ни к чему хорошему.

      Не поймут-с, сожалению.
      Просто концерт в больничке
      https://t.me/sharanism/29717
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    Сегодня, 08:14
    Ну так главарь киевской хунты живой и невредимый! Что вы хотели? Сами хотим оставить его в живых.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 08:31
      Что за бред написан?Недовольство в Вашингтоне проигноировано...Да они апплодируют стоя!
    2. Винни76 Звание
      Винни76
      0
      Сегодня, 09:11
      Сами хотим оставить его в живых.
      Конечно хотим. На его место придёт аналог, переведёт стрелки на предшественника и предложит вернуться к Стамбульским соглашениям. И в случае нашего отказа они будут миротворцами, а мы погаными агрессорами
  4. Ristleja Звание
    Ristleja
    +6
    Сегодня, 08:18
    Расплачиваться своими людьми и своей инфраструктурой чтобы показать "мы не такие" и хорошее отношение к "братскому народу" не самый лучший выход. Мне кажется есть только один ответ - физическое уничтожение руководства Украины, ну и всей энергетической инфраструктуры 404. Любому на Украине должно быть понятно что продолжение сопротивления не приведет ни к чему хорошему.
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +4
      Сегодня, 08:34
      А мне кажется, что ошибаетесь. "Мы не такие", а также "братский народ" - здесь абсолютно ни причем.

      Наивных, пардон, имеют всеми способами уже десятки лет кряду, а они все не могут понять, что беды - не от идей гуманизма и дружбы народов, а от подлецов, воров и предателей. Ну вот по Сенькам и шапка!
      Выборы под главным лозунгом "А за кого ещё?" - уже тю-тю.... . прошли. До скорого через 6 лет, если страна ещё будет к этому времени. Все так быстро меняется......
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:18
    в районе НПЗ прозвучало несколько взрывов, имеется возгорание
    Пора уже нанести серьезный удар по украинским НПЗ и газовым хранилищам (пока били только по одному), да и ТЭЦ еще есть работающие.
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 08:31
      На Украине нет НПЗ... .... smile
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        -1
        Сегодня, 08:39
        На Украине нет НПЗ...
        И куда они делись? Вот список НПЗ действовавших на украине:
        НПЗ «Кременчугський» (PJSC Ukrtatnafta)
        Город: Кременчуг (Украина)

        НПЗ «Лисичанськнафтохім» (PJSC Ukrnafta)
        Город: Лисичанск (Украина)

        НПЗ «Одеский» (PJSC Ukrtatnafta)
        Город: Одесса (Украина)

        НПЗ «Галицький» (PJSC Ukrnafta)
        Город: Городок (Украина)

        НПЗ «Івано-Франківський» (PJSC Ukrtatnafta)
        Город: Ивано-Франковск (Украина)

        И украинская карта их расположения
        1. Медведев_Дмитрий Звание
          Медведев_Дмитрий
          +2
          Сегодня, 08:42
          Они куда-то делись... Вы правильно написали - ДЕЙСТВОВАВШИХ...
  6. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +4
    Сегодня, 08:22
    Не возгорание, а пожар... Ох уж этот новолгбтшный язык smile
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 08:30
      Просто в прессе преуменьшают вот таким образом масштабность событий....
      Взрыв = хлопок
      Пожар = возгорание
      Разрушения = повреждения

      и т.д.
  7. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 08:23
    У нас что, рассчитывают на предупреждения байденов в адрес зеленских? Ну если кто не в курсе, то обиженный кулебон уже озвучивал линию партии так сказать: им пох на просьбы из фашинктона.
  8. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 08:28
    Пока не поставят защиту на НПЗ от дронов, так и будет продолжаться, ПВО не всегда справляется на 100%❗❗❗
  9. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 08:34
    Сколько беспилотников сбито не так важно: 140 или 205. Завтра их будет 318, чего жалеть супостата. Больше интересует нанесённый ими ущерб, и пока ещё не нанесённый. И кто-нибудь собирается что-нибудь менять. Или не понятно, что вместо того, чтобы махать мухобойкой, лучше потратиться на дуст?
  10. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 08:58
    Грубо говоря сейчас схема такая: Россия продает топливо "дружественным странам", те его перепродают "недружественным странам", благодаря чему рост цен на американских заправках удается сдерживать. Вариант: Россия перестает продавать топливо "дружественным странам", объяснив это ударами по НПЗ, те перестают продавать топливо"недружественным странам", где из-за этого ситуация идет вразнос перед выборами. После этого можно будет любоваться, как дядюшка Сэм без вазелина любит галушкистанский авиамодельный кружок.
  11. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 09:06
    Повторный удар,первый раз 13 марта били. ...