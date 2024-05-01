Украинский беспилотник добрался до Рязани, атаковав местный НПЗ
Украинские беспилотники добрались до Рязани, атаковав местный нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, в районе НПЗ прозвучало несколько взрывов, имеется возгорание. Об этом сообщают местные паблики.
В ночь со вторника на среду украинский беспилотник атаковал рязанский НПЗ, взрывы в районе завода раздались около 3 часов ночи, это подтверждают как местные жители, так и власти региона. Пока подробностей атаки нет, но возгорание на месте падения дрона было зафиксировано. По предварительным данным, пострадавших нет.
Минобороны подтверждает атаку на Рязанскую область, сообщая об одном сбитом беспилотнике. Подробностей, как всегда, никаких. Также украинские дроны были сбиты над Воронежской, Белгородской и Курской областями.
— говорится в сообщении.
Ранее Зеленский отдал приказ о нанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории России. Предупреждения из Вашингтона о том, что Байдену это не нравится, главарь киевской хунты решил проигнорировать.
Информация