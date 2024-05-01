Наши войска осуществили охват Архангельского с трёх направлений и отбросили противника западнее Соловьёво
Российские войска продолжают расширять территорию контроля в районе освобождённого ранее пгт Очеретино. Стало известно о продвижении наших войск к западу от села Соловьёво, которое было освобождено на минувшей неделе.
По состоянию на начало суток 1 мая ВС РФ отбросили противника на расстояние до 2 км от западных окраин Соловьёво. Противник, явно опасаясь отступать по полям, решил бежать в сторону цепочки водоёмов (прудов), тянущихся в направлении села Новопокровское.
«Местом обитания» остатков разбитого в Соловьёво и Новобахмутовке гарнизона ВСУ теперь являются лесопосадки к северо-востоку от упомянутого Новопокровского. Часть сил противника уже отошла в само село.
Попытки отступить к Соколу для большинства разрозненных групп противника закончились плачевно. Они были разбиты во время «марша» от Соловьёво именно ввиду того, что бежали по полям.
Одновременно с этим российские войска, нанеся поражение противнику в населённых пунктах Новокалиново и Керамик, продвинулись в сторону Архангельского и Новоалександровки, а также расширили зону контроля в направлении дороги на город Константиновка.
При этом над противником в Архангельском нависла угроза окружения. Уже сейчас ВС РФ осуществили охват этого села с трёх направлений – южного, восточного и западного. Соответственно, у врага выбор небольшой: остаться в Архангельском навсегда или пытаться бежать в северном направлении под градом снарядов и бомб. Правда, есть и более «жизненный» вариант – просто сложить оружие и сдаться.
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