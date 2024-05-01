Наши войска осуществили охват Архангельского с трёх направлений и отбросили противника западнее Соловьёво

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Наши войска осуществили охват Архангельского с трёх направлений и отбросили противника западнее Соловьёво

Российские войска продолжают расширять территорию контроля в районе освобождённого ранее пгт Очеретино. Стало известно о продвижении наших войск к западу от села Соловьёво, которое было освобождено на минувшей неделе.

По состоянию на начало суток 1 мая ВС РФ отбросили противника на расстояние до 2 км от западных окраин Соловьёво. Противник, явно опасаясь отступать по полям, решил бежать в сторону цепочки водоёмов (прудов), тянущихся в направлении села Новопокровское.



«Местом обитания» остатков разбитого в Соловьёво и Новобахмутовке гарнизона ВСУ теперь являются лесопосадки к северо-востоку от упомянутого Новопокровского. Часть сил противника уже отошла в само село.

Попытки отступить к Соколу для большинства разрозненных групп противника закончились плачевно. Они были разбиты во время «марша» от Соловьёво именно ввиду того, что бежали по полям.

Одновременно с этим российские войска, нанеся поражение противнику в населённых пунктах Новокалиново и Керамик, продвинулись в сторону Архангельского и Новоалександровки, а также расширили зону контроля в направлении дороги на город Константиновка.



При этом над противником в Архангельском нависла угроза окружения. Уже сейчас ВС РФ осуществили охват этого села с трёх направлений – южного, восточного и западного. Соответственно, у врага выбор небольшой: остаться в Архангельском навсегда или пытаться бежать в северном направлении под градом снарядов и бомб. Правда, есть и более «жизненный» вариант – просто сложить оружие и сдаться.
3 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    -3
    Сегодня, 08:15
    Ура! Мы ломим, гнутся шведы!!!.... (С) Полтава А. С. Пушкин.
    Чувствую, что к 9 мая от ВС РФ будет шикарный подарок: прорыв фронта на широком участке и выход на оперативный простор. good soldier
    Ещё бы Зеленский сдержал обещание: сдал Часов Яр. what
    Эх, давануть бы еврофашистов, как они нас под Изюмом перегруппировали. feel И окружить с запада Славянск, Краматорск, Красный Лиман.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 08:26
    В этом случае остается только пожелать нашим бойцам военной удачи и минимальных потерь при уничтожении врага и продвижении вперед.
  3. syabroleonid Звание
    syabroleonid
    0
    Сегодня, 08:41
    Архангельское блокировали с трёх сторон. Видимо зайдут в него на Пасху.