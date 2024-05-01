Украинские пограничники приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления ВС России

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Украинские пограничники приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления ВС России

Россия начнет наступление сразу на нескольких направлениях к 9 мая, такой прогноз дал глава пресс-службы бригады «Стальной кордон» Иван Шевцов.

Пограничные силы Украины приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления российских войск. Как заявил Шевцов, ВС России перейдут в наступление сразу на нескольких направлениях, но силы самообороны Украины к этому готовы и непременно его отразят. А если не отразят, то отступят, ведь главное для киевского режима — это сберечь жизни военных.



Для нас жизнь и здоровье наших бойцов важнее тех ста метров земли, которые мы отдаем. Поэтому для нас сейчас важнее возможность отойти на более выгодные позиции для того, чтобы сплотиться и дать мощный отпор врагу

— заявил украинский офицер.

Между тем украинская разведка фиксирует наращивание сил и средств российской армии на приграничных территориях Курской и Белгородской областей России. Сообщается о переброске в данные регионы артиллерии и бронетехники, поэтому не исключается вариант с ударом с северного направления. Как заявляется, сейчас Россия нарастила количество ударов по Харькову и области, в том числе и по строящимся линиям обороны. Так что вариант с захватом Харькова становится все более реалистичным.

О подготовке масштабного наступления российских войск говорят и на Западе, но они сдвигают сроки на конец мая — начало июня. При этом направление главного удара до сих пор остается тайной.
10 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 08:34
    Давно пора нашим давануть так, чтобы вся оборона у какелов посыпалась. Чтобы аж за Карпаты побежали, бросая технику и амуницию.
  2. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 08:35
    При этом направление главного удара до сих пор остается тайной.

    За две недели до этого, им Байден огласит направление.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:39
      Украинские пограничники пускай учат частоту "Волги".
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:36
    «Поэтому для нас сейчас важнее возможность отойти на более выгодные позиции» —

    — Пока такая "возможность" есть,отходите ...
    (За Карпаты,панове,за Карпаты)
  4. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 08:43
    от трусости скоро они сами себя перестреляют.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:47
    А если не отразят, то отступят, ведь главное для киевского режима — это сберечь жизни военных.
    По поводу "сберечь жизни военных" лучше бы промолчал или спросил у тех кто на ЛБС, как Сырский сберегает их жизни. А вот то, что заранее настроен на отступление это хорошо.
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 08:48
    Для нас жизнь и здоровье наших бойцов важнее тех ста метров земли, которые мы отдаем.
    ....врёт как дышит....хотя а что ему ещё остаётся...правда -матка как правило, там в барделянде ,заканчивается сроком в лучшем случае в худшем смертью
  7. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 08:51
    Россия начнет наступление сразу на нескольких направлениях к 9 мая, такой прогноз дал глава пресс-службы бригады «Стальной кордон» Иван Шевцов.
    А если Россия на это не пойдет, то "победил" её иван Швецов... Ну сколько раз они будут эту "лапшу вешать"
  8. Арка Звание
    Арка
    0
    Сегодня, 08:51
    Не, меня умиляет это заявление о ценности жизни бойцов.
    Балбесы, вы продали свой язык, свою веру, своих героев, легли под тех, от кого предки, на могилы которых вы навалили кучи вторичного продукта, советовали держаться подальше.
    Скачи, враже як пан каже. Или включайте мозги.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:02
    А как же контр? recourse
    Контра короче......