Украинские пограничники приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления ВС России

Для нас жизнь и здоровье наших бойцов важнее тех ста метров земли, которые мы отдаем. Поэтому для нас сейчас важнее возможность отойти на более выгодные позиции для того, чтобы сплотиться и дать мощный отпор врагу

Россия начнет наступление сразу на нескольких направлениях к 9 мая, такой прогноз дал глава пресс-службы бригады «Стальной кордон» Иван Шевцов.Пограничные силы Украины приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления российских войск. Как заявил Шевцов, ВС России перейдут в наступление сразу на нескольких направлениях, но силы самообороны Украины к этому готовы и непременно его отразят. А если не отразят, то отступят, ведь главное для киевского режима — это сберечь жизни военных.— заявил украинский офицер.Между тем украинская разведка фиксирует наращивание сил и средств российской армии на приграничных территориях Курской и Белгородской областей России. Сообщается о переброске в данные регионы артиллерии и бронетехники, поэтому не исключается вариант с ударом с северного направления. Как заявляется, сейчас Россия нарастила количество ударов по Харькову и области, в том числе и по строящимся линиям обороны. Так что вариант с захватом Харькова становится все более реалистичным.О подготовке масштабного наступления российских войск говорят и на Западе, но они сдвигают сроки на конец мая — начало июня. При этом направление главного удара до сих пор остается тайной.