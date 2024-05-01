Украинские пограничники приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления ВС России
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Россия начнет наступление сразу на нескольких направлениях к 9 мая, такой прогноз дал глава пресс-службы бригады «Стальной кордон» Иван Шевцов.
Пограничные силы Украины приведены в полную боевую готовность на фоне ожидаемого наступления российских войск. Как заявил Шевцов, ВС России перейдут в наступление сразу на нескольких направлениях, но силы самообороны Украины к этому готовы и непременно его отразят. А если не отразят, то отступят, ведь главное для киевского режима — это сберечь жизни военных.
Для нас жизнь и здоровье наших бойцов важнее тех ста метров земли, которые мы отдаем. Поэтому для нас сейчас важнее возможность отойти на более выгодные позиции для того, чтобы сплотиться и дать мощный отпор врагу
— заявил украинский офицер.
Между тем украинская разведка фиксирует наращивание сил и средств российской армии на приграничных территориях Курской и Белгородской областей России. Сообщается о переброске в данные регионы артиллерии и бронетехники, поэтому не исключается вариант с ударом с северного направления. Как заявляется, сейчас Россия нарастила количество ударов по Харькову и области, в том числе и по строящимся линиям обороны. Так что вариант с захватом Харькова становится все более реалистичным.
О подготовке масштабного наступления российских войск говорят и на Западе, но они сдвигают сроки на конец мая — начало июня. При этом направление главного удара до сих пор остается тайной.
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