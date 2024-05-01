Средствами ПВО России сбиты украинские беспилотники, атаковавшие Воронежскую и Белгородскую области
Украинские военные сегодня ночью при помощи дронов самолетного типа безуспешно пытались нанести ущерб объектам на территории РФ. Средствами ПВО России были перехвачены и сбиты украинские беспилотники, атаковавшие Воронежскую, Рязанскую, Курскую и Белгородскую области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В общей сложности было уничтожено шесть вражеских воздушных объектов, три из которых приходятся на Воронежскую область. Еще по одному БПЛА противника силы противовоздушной обороны России обезвредили над тремя другими регионами.
Незадолго до того как российское оборонное ведомство сделало это заявление, сообщения об украинских террористических атаках поступили от глав Воронежской и Рязанской областей – Александра Гусева и Павла Малкова.
Воронежский губернатор сообщил, что в результате вражеской попытки нанесения удара никто из местных жителей не пострадал. При этом, уточнил Гусев, падение обломков одного из дронов привело к повреждениям стекол в строящемся здании. Чиновник упомянул два сбитых вражеских летательных аппарата, один из которых атаковал пригород Воронежа.
Губернатор Рязанской области также отчитался о том, что люди не пострадали. Но были ли какие-либо повреждения жилого сектора или инфраструктуры, он не сообщил.
Курский глава региона Роман Старовойт тоже заявил о сбитом над территорией области украинском беспилотнике. О наличии или отсутствии разрушений, а также об их характере, он не рассказал.
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