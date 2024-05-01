Шойгу посетил штаб Объединенной группировки войск, заслушав доклады по ситуации на всех направлениях в зоне СВО

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Шойгу посетил штаб Объединенной группировки войск, заслушав доклады по ситуации на всех направлениях в зоне СВО

Объединенная группировка войск продолжит выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании, посвященном СВО.

Глава военного ведомства прибыл в штаб Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования об обстановке на всех направлениях, а также характере действий противника. Шойгу подчеркнул, что выполнение задач в рамках СВО будет продолжено, одновременно будут наращиваться поставки в зону спецоперации вооружений, военной техники и боеприпасов. Министр отметил, что на данный момент необходимо поддержать темпы наступления для реализации дальнейших планируемых действий.



Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения

— заявил министр.

Также Шойгу обратил внимание на работу ремонтно-восстановительных подразделений на местах, поручив принять меры к сокращению сроков проведения ремонта боевой техники. Кроме того, необходимо увеличить объемы запчастей для более оперативного ввода в строй поврежденной техники.

После совещания министру представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения.
2 комментария
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  1. tkoh
    tkoh
    +1
    Сегодня, 09:12
    Военная спецоперация идет по плану, строго в соответствии с графиком. Все поставленные задачи успешно решаются!
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:15
    . Министр отметил, что на данный момент необходимо поддержать темпы наступления для реализации дальнейших планируемых действий.

    Надо значит- надо....