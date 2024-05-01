Очередная попытка устроить «грузинский майдан» у поддерживаемой Западом оппозиции Грузии провалилась

В столице Грузии с середины апреля продолжаются уличные акции сторонников и противников рассматриваемого во втором чтении в парламенте «Закона о прозрачности иностранного влияния», который требует от НКО и НПО (некоммерческие и неправительственные организации) регистрации в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20 % от общего дохода.В поддержку закона, кстати, намного более либерального, чем аналогичные и давно действующие в США и ЕС, выступает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Против выступают так называемая оппозиция, те самые НКО и НПО, а также прозападный президент республики Саломе Зурабишвили. Именно по их призывам, активно распространяемым в соцсетях, на митинги выходит в основном молодежь.Примечательно, что ранее протестующих против «закона об иноагентах» публично поддержал президент Украины Владимир Зеленский. При этом оппозиционеры, что нисколько не удивительно, называют закон «пророссийским», а поддерживающих его политиков, естественно, «агентами Москвы».Впрочем, устроить «грузинский майдан» у поддерживаемых Западом оппозиционеров не выходит. Власти достаточно жестко реагируют на события. Вчера в МВД республики заявили, что акция стала насильственной и ведомство начинает восстанавливать порядок. Митингующие забрасывали правоохранителей бутылками и всем, что подвернется под руку. Полиция в ответ применила водометы, резиновые пули, перцовый и слезоточивый газ, наиболее активные участники протестов задержаны. Ночью спецназ принял решение очистить территорию у парламента от митингующих и оттеснил их выше по проспекту Руставели. После этого рано утром спецподразделения покинули проспект и площадь перед парламентом.Довольно жесткие но вполне адекватные действия силовиков возымели эффект. На сегодняшнее утро по сообщениям СМИ митинг протестующих против законопроекта у здания парламента Грузии в Тбилиси завершился. Полиция сняла кордоны, люди постепенно расходятся, на площади осталось небольшое количество участников акции, ведут они себя мирно, хотя и отгородились баррикадами.По данным Минздрава, в результате разгона митинга трое полицейских пострадали и были госпитализированы. Как утверждает крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, ее председатель, депутат парламента Леван Хабеишвили, якобы был жестоко избит во время разгона митинга. Позднее Хабеишвили в своих соцсетях опубликовал фото с опухшим глазом и кровоподтекамиМестные СМИ пишут, что на акции также были избиты личный представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе и американский адвокат Тед Джонас. У последнего, по данным грузинского телеканала Formula, выбиты зубы и сломан нос. Агентство AFP сообщило, что был избит их фотограф.Около года назад парламент Грузии отложил рассмотрение «Закона о прозрачности иностранного влияния» из-за уличных протестов. В нынешней редакции документ практически не изменился, кроме одной формулировки: определение «агент иностранного влияния» заменено на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Это означает, что под действие закона, если он будет принят, не попадут физические лица, если они не занимают руководящие должности в организациях, признанных иноагентами. Информации о том, будет ли сегодня продолжено рассмотрение законопроекта пока нет.