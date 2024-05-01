Очередная попытка устроить «грузинский майдан» у поддерживаемой Западом оппозиции Грузии провалилась

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Очередная попытка устроить «грузинский майдан» у поддерживаемой Западом оппозиции Грузии провалилась

В столице Грузии с середины апреля продолжаются уличные акции сторонников и противников рассматриваемого во втором чтении в парламенте «Закона о прозрачности иностранного влияния», который требует от НКО и НПО (некоммерческие и неправительственные организации) регистрации в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20 % от общего дохода.

В поддержку закона, кстати, намного более либерального, чем аналогичные и давно действующие в США и ЕС, выступает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Против выступают так называемая оппозиция, те самые НКО и НПО, а также прозападный президент республики Саломе Зурабишвили. Именно по их призывам, активно распространяемым в соцсетях, на митинги выходит в основном молодежь.



Примечательно, что ранее протестующих против «закона об иноагентах» публично поддержал президент Украины Владимир Зеленский. При этом оппозиционеры, что нисколько не удивительно, называют закон «пророссийским», а поддерживающих его политиков, естественно, «агентами Москвы».

Впрочем, устроить «грузинский майдан» у поддерживаемых Западом оппозиционеров не выходит. Власти достаточно жестко реагируют на события. Вчера в МВД республики заявили, что акция стала насильственной и ведомство начинает восстанавливать порядок. Митингующие забрасывали правоохранителей бутылками и всем, что подвернется под руку. Полиция в ответ применила водометы, резиновые пули, перцовый и слезоточивый газ, наиболее активные участники протестов задержаны. Ночью спецназ принял решение очистить территорию у парламента от митингующих и оттеснил их выше по проспекту Руставели. После этого рано утром спецподразделения покинули проспект и площадь перед парламентом.

Довольно жесткие но вполне адекватные действия силовиков возымели эффект. На сегодняшнее утро по сообщениям СМИ митинг протестующих против законопроекта у здания парламента Грузии в Тбилиси завершился. Полиция сняла кордоны, люди постепенно расходятся, на площади осталось небольшое количество участников акции, ведут они себя мирно, хотя и отгородились баррикадами.

По данным Минздрава, в результате разгона митинга трое полицейских пострадали и были госпитализированы. Как утверждает крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, ее председатель, депутат парламента Леван Хабеишвили, якобы был жестоко избит во время разгона митинга. Позднее Хабеишвили в своих соцсетях опубликовал фото с опухшим глазом и кровоподтеками

Местные СМИ пишут, что на акции также были избиты личный представитель экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе и американский адвокат Тед Джонас. У последнего, по данным грузинского телеканала Formula, выбиты зубы и сломан нос. Агентство AFP сообщило, что был избит их фотограф.

Около года назад парламент Грузии отложил рассмотрение «Закона о прозрачности иностранного влияния» из-за уличных протестов. В нынешней редакции документ практически не изменился, кроме одной формулировки: определение «агент иностранного влияния» заменено на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Это означает, что под действие закона, если он будет принят, не попадут физические лица, если они не занимают руководящие должности в организациях, признанных иноагентами. Информации о том, будет ли сегодня продолжено рассмотрение законопроекта пока нет.
24 комментария
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 09:25
    Тут грузинские силовики правильно действуют,а то будет как вна ук-роине,когда страну полностью захватят те кто желает пролить кровь народа ради интереса хозяев из натовщины и сшы.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 09:27
      Одно из немногих положительных вещей в Закавказье.Навесели люлей проамерзцам..
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:30
        Похоже, что грузины не хотят идти на американскую свинорезку.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +2
          Сегодня, 10:06
          США без разницы где устраивать гражданские войны и просто войны.
          Чем хуже в мире - тем лучше им.
          А союзник там или нет - значения не имеет.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 10:34
            Американцы всю свою историю живут за счёт войн в других странах. Надо помочь США с организацией гражданской войны в их стране.
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 09:39
        .Навесели люлей проамерзцам..
        ..а презик у них кто? разве не мартышка империи лжи? имеет гражданство гегемона, самая отвратительная мразь.....и тут...кому то что то навесили....там всё запутано
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:44
        Цитата: dmi.pris1
        Одно из немногих положительных вещей в Закавказье.

        Не все забыли в Грузии И.В. Сталина.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 09:27
    В столице Грузии с середины апреля продолжаются уличные акции
    Ну шо вы не покоитесь, хлопцы ! winked
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:51
      Ну почему же? Многие уже покоятся на Донбассе.
  3. Алт22 Звание
    Алт22
    +1
    Сегодня, 09:31
    Грузия сумела остаться суверенной? Поверить не могу.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Алт22
      Грузия сумела остаться суверенной? Поверить не могу.

      Вот это поворот!
      (главное что бы у них не обнаружили пробирку со стиральным порошком, нефть или еще какую нехватку демократии)
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    Сегодня, 09:35
    Довольно жесткие но вполне адекватные действия силовиков

    Технически, адекватно было бы скосить из пулеметов.
    Это же на площади вышли фашистские подстилки, выкормыши Сороса и прочие скакуасы.
    А то что было -- исключительно МЯГКИЕ И НЕЖНЫЕ действия силовиков.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:36
    «В поддержку закона выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"» —

    — Не мечтают грузины о "западных ценностях" и понятие о "демократии" у них другое ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:44
    Без битья морд ни как,в США таких просто стреляют.Надо брать пример с Запада,буянить можно ,но как только пострадал законный представитель власти - репрессивная государственная машина включается на полную.Счас запад завоет ,мы требуем соблюдать демократические ценности.У правящей партии " Грузинская мечта" есть фаберже.Сейчас надо поддерживать силовые структуры Грузии всеми силами,словами деньгами да чем угодно,только не дать чтобы их попытались объявить виноватыми иначе беда.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 10:04
      фаберже.Сейчас надо поддерживать силовые структуры Грузии всеми силами,словами деньгами да чем угодно,только не дать чтобы их попытались объявить виноватыми иначе беда. после чего их объявят пророссийскими и всё.....
      Их президент тут же снимет руководителей силовиков как " Продавшихся России" и хана
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:05
        Тогда проросийскими пусть объявляют силовые структуры США которые " обороняли " конгресс.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 10:08
          силовые структуры США - а мы их словом и деньгами поддерживали??? belay belay
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:20
            А мы и грузинов ни словами ни деньгами не поддерживаем.Пропустил ,пару слов и дал повод для зацепки,Партия " Грузинская мечта" должна поддерживать свои силовые структуры. laughing
  7. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 09:47
    "...бежали храбрые грузины..." smile
  8. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 09:55
    и американский адвокат Тед Джонас. У последнего, по данным грузинского телеканала Formula, выбиты зубы и сломан нос
    Прелестно, просто прелестно!!!
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:02
    При этом оппозиционеры, что нисколько не удивительно, называют закон «пророссийским»
    Хм... Стесняюсь спросить...
    Выходит этот же закон, который действует, не побоюсь этого слова - в США аж с 1938 года (поправьте меня, если ошибся), тоже "пророссийский"?!
    Чудны дела твои, Господи!.. (с)
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:12
    Палестинские протесты в США и массовые беспорядки в Грузии почти не то же самое, но всё же. Остальное лирика от грузинских НКО при поддержке посольства США ... recourse request
  11. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 10:40
    Молодцы грузины, эту хрень майдановскую надо сразу давить на корню, пока не разрослась❗❗❗
  12. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 10:52
    Нет, тут слова от слова "нет". Грузины - молодцы. Правительство правильно расставило интересы. Если бы повелись на США-йные интересы - был бы майдан. Свержение правительства и всё вытекающее. Водомёты и газовые гранаты - это не стрельба из БТР.