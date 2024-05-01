Опасаясь диверсантов, Зеленский отправил в центр Киева патрули из спецслужб для проверки людей, машин, офисов и жилых домов

Проводится осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляется проверка граждан, находящихся в центральной части города.

Украинские политические власти и командование опасаются возможного начала масштабного российского наступления. Буквально дня не проходит, чтобы в СМИ противника, включая Запад не появлялись материалы о том, что наступление ВС РФ якобы вот–вот начнётся. Причём заявления о его основном направлении разнятся: то Харьков, то Киев, то Одесса, то удар в направлении западных границ Украины.Сегодня в Киеве проводят «спецмероприятия» СБУ. В мессенджерах действия украинских спецслужб в столице страны называют облавами.Сообщается о том, что патрули СБУ и Нацполиции действуют в разных районах Киева, включая самый центр – Софийскую и Михайловскую площади. Официально – идёт проверка документов, осмотр автомобилей и «некоторых помещений». Оказывается, что среди «помещений» и жилые дома.Украинская пресса пишет о том, что речь идёт о «противодиверсионных мероприятиях», к которым привлечена и служба Государственной охраны (аналог российской ФСО).Это говорит о том, что Зеленский, срок легитимности которого в президентской должности истекает через 20 дней, явно опасается за свою жизнь. Начинается паранойя в виде «кругом враги», «город наводнён диверсантами». Соответственно, отданы приказы спецслужбам осуществлять тотальные проверки даже местных жителей.СБУ:Сообщается о том, что такой активностью решили воспользоваться и ТЦК, чтобы выписывать повестки.