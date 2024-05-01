Опасаясь диверсантов, Зеленский отправил в центр Киева патрули из спецслужб для проверки людей, машин, офисов и жилых домов

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Опасаясь диверсантов, Зеленский отправил в центр Киева патрули из спецслужб для проверки людей, машин, офисов и жилых домов

Украинские политические власти и командование опасаются возможного начала масштабного российского наступления. Буквально дня не проходит, чтобы в СМИ противника, включая Запад не появлялись материалы о том, что наступление ВС РФ якобы вот–вот начнётся. Причём заявления о его основном направлении разнятся: то Харьков, то Киев, то Одесса, то удар в направлении западных границ Украины.

Сегодня в Киеве проводят «спецмероприятия» СБУ. В мессенджерах действия украинских спецслужб в столице страны называют облавами.

Сообщается о том, что патрули СБУ и Нацполиции действуют в разных районах Киева, включая самый центр – Софийскую и Михайловскую площади. Официально – идёт проверка документов, осмотр автомобилей и «некоторых помещений». Оказывается, что среди «помещений» и жилые дома.

Украинская пресса пишет о том, что речь идёт о «противодиверсионных мероприятиях», к которым привлечена и служба Государственной охраны (аналог российской ФСО).



Это говорит о том, что Зеленский, срок легитимности которого в президентской должности истекает через 20 дней, явно опасается за свою жизнь. Начинается паранойя в виде «кругом враги», «город наводнён диверсантами». Соответственно, отданы приказы спецслужбам осуществлять тотальные проверки даже местных жителей.

СБУ:

Проводится осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляется проверка граждан, находящихся в центральной части города.

Сообщается о том, что такой активностью решили воспользоваться и ТЦК, чтобы выписывать повестки.
16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:22
    — Первомая опасаются свидомые ...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 09:44
      Начинается паранойя в виде «кругом враги», «город наводнён диверсантами». Соответственно, отданы приказы спецслужбам осуществлять тотальные проверки даже местных жителей.

      Значит нам надо постоянно поддерживать градус истерии и постоянно нагнетать эту ситуацию. yes Особенно на все майские праздники.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 09:47
        «Начинается паранойя в виде "кругом враги"» —
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Первомая опасаются свидомые ...

      И не только. Отменить все майские праздники - то одно, а вот пережить их - большой вопрос.
    3. ShDE Звание
      ShDE
      +1
      Сегодня, 10:25
      9 мая. Профилактика очередного майдана
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 09:23
    Зеленский, срок легитимности которого в президентской должности истекает через 20 дней, явно опасается за свою жизнь.
    И правильно делает ! Уберут Зелю.... what
    1. vitochervicco Звание
      vitochervicco
      +1
      Сегодня, 09:29
      Уберут зелю и как всегда обвинят в этом Москву.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 09:33
      Гестапо проводит облавы.
      Украинцы доскакались: теперь у них демократия, как в гитлеровской Германии.
  4. Аскер Звание
    Аскер
    +4
    Сегодня, 09:25
    Новость ожидаемая, даже градус паранои маловат. Но думаю нас они еще не раз крепко удивят, даже самые фантастичные сценарии возможны и будут !!!!
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 09:27
    А ,воздушное пространство от наших ракет тоже будут проверять,и запрещать ракетам и дронам без разрешения зели что-либо уничтожить??? wassat
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 09:31
    нароман уже как Гитлер боится всякого шороха..после того как Кр.Армия приближалась к его логову)
  7. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 09:47
    А ведь диверсанты могут зелебобов кокс отравить. Надо, чтобы предварительно челядь нюхнула, а то мало ли.
  8. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 09:47
    После таких мероприятий количество "диверсантов" не только не уменьшится, но даже возрастёт. Колеблющиеся сделают выводы не в пользу фюрера.
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 10:03
    Значит повод есть, это хорошо.
    У нацистов земля должна гореть под ногами!
  10. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 10:18
    ..Буквально дня не проходит, чтобы в СМИ противника, включая Запад не появлялись материалы о том, что наступление ВС РФ якобы вот–вот начнётся
    пусть "пожар" кричат почаще, глядишь, и прозевают, когда по-настоящему полыхнет
  11. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 10:54
    что наступление ВС РФ якобы вот–вот начнётся.

    Думаю не зря боятся. Даже примерно знаю где начнется, но не скажу feel