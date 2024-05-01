Эвакуированный из-под Бердычей американский танк Abrams доставили на выставку трофейной техники на Поклонной горе

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Эвакуированный из-под Бердычей американский танк Abrams доставили на выставку трофейной техники на Поклонной горе

Эвакуированный нашими бойцами с Авдеевского направления американский танк M1A1 Abrams успели доставить в Москву до открытия выставки трофейной техники на Поклонной горе. В ночь со вторника на среду танк вместе с еще одной американской инженерной машиной привезли к музею Победы и добавили в экспозицию.

Как сообщили в военном ведомстве, на выставку доставили танк M1A1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США. Обе трофейные машины были захвачены бойцами российских подразделений в районе населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Техника стояла на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.



Судя по снимкам, наши не стали сильно заморачиваться с подбитым американским танком, на выставке его покажут в том состоянии, в котором он был эвакуирован с поля боя. Это будет прекрасным доказательством того, что хваленые американские танки, которые в США называют самыми «лучшими в мире», легко уничтожаются российским оружием.

С учетом M1A1 Abrams и M1150 Assault Breacher Vehicle всего в рамках выставки выставлено 34 трофейных образца военной техники, стоящей на вооружении украинской армии. Как уже сообщалось, выставку поделили на несколько тематических зон, кроме техники на ней также покажут противотанковое и стрелковое оружие иностранного производства, беспилотники, снаряжение, документы, карты и идеологическую литературу украинских неонацистов.
48 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 09:30
    Похоже,что у него корма с боезапасом того...
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 09:33
      Там вагиной накрылась ходоваяя часть,тянули волоком,катки все потрескались,от бандажей одни воспоминания....
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +8
        Сегодня, 09:36
        Завтра схожу на Поклонную гору - пофотографирую подбитую фашистскую технику. good
        1. Metallurg_2 Звание
          Metallurg_2
          0
          Сегодня, 10:03
          Нужно взять с собой американский флаг и там же на месте над ним надругаться.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 10:32
            К сожалению американского флага у меня нет: давно пустил на половую тряпку.
          2. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 10:44
            Чем безпринципнее и жостче надругаетесь над амерским флагом - тем лучше. wassat
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Бережливый
        Там вагиной накрылась ходоваяя часть,тянули волоком,катки все потрескались,от бандажей одни воспоминания....

        Да просто сам американский танк с укроэкипажем, накрылся большой украинской вагиной.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 10:57
          На выставке представлены 32 образца трофейной военной техники, которые были захвачены бойцами российской армии в зоне проведения СВО. Представлены, американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронемашина MaxxPro и БМП Bradley, британская Mastiff, БТР М113 и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, шведская БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины.
          Совокупная стоимость образцов военной техники, представленной на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, достигает миллиардов долларов. yes
      3. Комментарий был удален.
      4. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:40
        Бережливый.Четверо чуваков смотрят установку трофейной техники на Поклонной горе ,пока издали.Не моё.Но прикольно- справа ,партнёр Шольца.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 11:06
          Цитата: tralflot1832
          Четверо чуваков смотрят установку трофейной техники на Поклонной горе ,пока издали

          Звиняюсь, это те кто с "Кащенко" сбежал ? Или из "Тонтом" в Массачусетсе ?
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 09:34
      Да он, как бы, и весь "того". Очень симпатично смотрится!
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 09:40
        Добрый злыдень-могли бы под ходовую затянуть лист железа,закрепить его на корпусе танка и тянуть так.Тогда бы катки остались целыми,хоть и без бандажей.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          -4
          Сегодня, 09:56
          Цитата: Бережливый
          Добрый злыдень-могли бы под ходовую затянуть лист железа,закрепить его на корпусе танка и тянуть так.Тогда бы катки остались целыми,хоть и без бандажей.

          Не знаю, может я неправ, но кажется мне, что это пустая трата средств. Ну посмотрели москвичи на эту битую технику и что? Больше гордости появилось бы за наших бойцов? Вряд ли. Вот если бы они сегодня стояли на берегу Днепра на всем его протяжении, то и без этой техники москвичи гордились бы своей армией.
          Лучше бы затраченные средства отдали бойцам, что побили эту технику.
          1. Ilya-spb Звание
            Ilya-spb
            +3
            Сегодня, 10:02
            У меня идея! Надо на эту выставку пригласить послов из стран НАТО и США. И провести фотосессию.
          2. НИКНН Звание
            НИКНН
            +3
            Сегодня, 10:04
            Цитата: красноярск
            Не знаю, может я неправ, но кажется мне, что это пустая трата средств.

            Стоит, хотя бы по тому, что это не столько москвичам посмотреть, сколько запад мордой ткнуть. Столтенберг высказался, что неправильно это --- показывать технику запада." Так как страны запада не являются стороной конфликта "
            1. Аэродромный Звание
              Аэродромный
              +1
              Сегодня, 10:12
              великое удовольствие доставили...спасибо !
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 09:33
    на выставке его покажут в том состоянии, в котором он был эвакуирован с поля боя.
    ...вот это правильно, попозорить надо ....а восстановленной техники место в Кубинке
  3. lwxx Звание
    lwxx
    +13
    Сегодня, 09:34
    Американские танки в Москве! Но есть один нюанс... wink
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 09:38
      Цитата: lwxx
      Американские танки в Москве!

      Немцы тоже прошли по Москве, правда пленные.... good
      1. lwxx Звание
        lwxx
        +2
        Сегодня, 09:43
        Да , не плохо бы было прогнать таким же маршем наших "нетвойнушкам" и прочих РДК ( запрещена в России). А какой там будет оркестр -с Макаром во главе bully
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 09:50
        Поздравляю Вас, с Праздникомhi Владимир Владимирович! Вот что смешного в реакции запада на это? Враньё и двойная мораль sad Столтенберг высказался, что неправильно это --- показывать технику запада." Так как страны запада не являются стороной конфликта " ВО как! Оказывается!
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 09:42
      Еще бы тушку того,кто очень хотел на этих танках а Москву..Хотя тот черт уже сгнил...
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 10:14
        Цитата: dmi.pris1
        Еще бы тушку того,кто очень хотел на этих танках а Москву..Хотя тот черт уже сгнил...
      2. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 10:41
        Бабченко? Жив, к сожалению.
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 09:54
      Хорошо, если бы не только в Москве люди увидели их. drinks И по другим городам хорошо бы распределить. Пусть все видят. И по тв. Уверен, ютуб не станет показывать. recourse Или станет? Количество просмотров огромным будет
    4. Heda Звание
      Heda
      -4
      Сегодня, 10:19
      Американские танки в Москве! Но есть один нюанс

      Ну так и российские танки были в Киеве wink
      1. lwxx Звание
        lwxx
        +3
        Сегодня, 10:22
        Не поверите, российские(советские) танки стоят на вооружении даже в юкрейн. И да еще не вечер. Это даже дальше на западе понимают.
      2. dzvero Звание
        dzvero
        +1
        Сегодня, 10:47
        Ну так и российские танки были в Киеве

        ПМСМ они опять будут, но уже с нюансом.
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 09:38
    Млин,ещё бы пленных наёмников в клетках......скажут-бесчеловечно,зато на западе у кое кого охота "подзаработать" отпадёт...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 09:58
      Только в клетках. Ради их же сохранения. А то мало ли что. И зрители смогут их сырыми яйцами и помидорами кормить. lol издалека.
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 10:06
        Яйца и помидоры,желательно,турецкие из "гуманитарной помощи"краине...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 10:09
          Ну да! Самое то ---- тухлятина sad , плесень и вонизм. Зачем это везти к нам ?request ведь и своя фигня найдётся lol
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 10:06
      А если еще их колесовать показательно - так и больше эффекта будет.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 10:11
        Хорошо бы напомнить им про их же Средневековье. wassat тут как раз статья была, рисунки средневековые. Всё с тех времён laughing wassat lol
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:40
    «Американский танк Abrams доставили на выставку трофейной техники на Поклонной горе» —

    — "И поклонился Абрам земле Русской" ...
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 09:41
    Помнится Бабченко мечтал на Абрамсе по Москве прокатиться...
    request Абрамс в Москве, а Бабченко не вижу...печалька. smile
  7. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:47
    Да, все трофеи как трофеи, а Абрамс уничтоженный.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:48
    Что то не вижу в западных сми реакцию на выставку трофейной техники на Поклонной горе.У нас их отмаза не прокатит : Это техника ВСУ .
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 10:09
      Цитата: tralflot1832
      Что то не вижу в западных сми реакцию на выставку

      Скрипят зубами и брызгают слюной.
      "Это гибридная агрессия со стороны Российской Федерации...
      Всем известно, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта, но демонстрация техники в Москве создаёт впечатление не только участия НАТО в конфликте, но и — поражения альянса в этом конфликте. Россия не должна демонстрировать технику как будто они уже победили", – Йенс Столтенберг
      "Выставка трофейного вооружения НАТО рассматривается как насмешка Путина над всем Западом, и это с учетом того, что прошло всего несколько дней, как Вашингтон и Лондон договорились о выделении десятков миллиардов долларов на оказание военной помощи Киеву"- Daily Express
      Юлиан Репке обвинил Москву в "грабеже", а саму экспозицию в парке Победы, частью "путинской пропаганды" - Bild
      "Союзники Украины не являются участниками военных действий, поэтому Россия не может называть это оружие трофейным" — Белiй Дом.       wink
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:14
        LIONnvrsk.Спасибо ,эти все отмазы похожи на слова изовравшегося ребёнка.Мы будем решать кто сторона конфликта и больше ни кто. hi
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 09:49
    . покажут в том состоянии, в котором он был эвакуирован с поля боя.

    Так сказать... во всей "красе"... lol
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:05
    .Да, нам далась победа нелегко.
    Да, враг был храбр. Тем больше наша слава
    Ну не легко, но уничтожаются, бить можно.
    Прям к Первомаю успели!
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 10:09
    Ну... хоть этому "Абаму" повезло...
    Москву посмотрит... Себя покажет.
  12. Heda Звание
    Heda
    -3
    Сегодня, 10:25
    хваленые американские танки, которые в США называют самыми «лучшими в мире», легко уничтожаются российским оружием.

    Что ж тогда фронт до сих пор в 20 км от Донецка если всё так легко?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 10:40
      Так радуйтесь, что, пока, пожить еще можете. Но перемоги у вас не будет.
    2. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 10:58
      Заявленная цель боевых действий - денацификация и демилитаризация бандерогейской недостраны. СВО в контексте заявленных целей проводится весьма успешно. В последние месяцы наши войска вышли на значение 1000 уничтоженных бандерлогов в сутки. Так что результаты прекрасные.
  13. ИванДурак Звание
    ИванДурак
    +1
    Сегодня, 10:37
    похож на терминатора в конце фильма.
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:06
    Хороший троллинг накануне дня великой Победы с ВОВ.