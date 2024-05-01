Эвакуированный из-под Бердычей американский танк Abrams доставили на выставку трофейной техники на Поклонной горе
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Эвакуированный нашими бойцами с Авдеевского направления американский танк M1A1 Abrams успели доставить в Москву до открытия выставки трофейной техники на Поклонной горе. В ночь со вторника на среду танк вместе с еще одной американской инженерной машиной привезли к музею Победы и добавили в экспозицию.
Как сообщили в военном ведомстве, на выставку доставили танк M1A1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США. Обе трофейные машины были захвачены бойцами российских подразделений в районе населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Техника стояла на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Судя по снимкам, наши не стали сильно заморачиваться с подбитым американским танком, на выставке его покажут в том состоянии, в котором он был эвакуирован с поля боя. Это будет прекрасным доказательством того, что хваленые американские танки, которые в США называют самыми «лучшими в мире», легко уничтожаются российским оружием.
С учетом M1A1 Abrams и M1150 Assault Breacher Vehicle всего в рамках выставки выставлено 34 трофейных образца военной техники, стоящей на вооружении украинской армии. Как уже сообщалось, выставку поделили на несколько тематических зон, кроме техники на ней также покажут противотанковое и стрелковое оружие иностранного производства, беспилотники, снаряжение, документы, карты и идеологическую литературу украинских неонацистов.
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