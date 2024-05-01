Глава Пентагона Ллойд Остин пытается уговорить страны ЕС «поделиться» с Украиной ЗРК Patriot

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Глава Пентагона Ллойд Остин пытается уговорить страны ЕС «поделиться» с Украиной ЗРК Patriot

Зеленский продолжает стоять с протянутой рукой, требуя у европейских союзников системы ПВО, но на данный момент только Германия выразила согласие поделиться с Киевом зенитными комплексами. На этом фоне к разборкам присоединились США.

Европейские страны никак не определятся, кому же все же выпадет «честь» поделиться с Украиной своими системами ПВО Patriot. В Брюсселе продолжают уговаривать власти европейских стран, но ничего не выходит. Теперь к обсуждению присоединились США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, который должен убедить союзников передать Киеву имеющиеся у них зенитные комплексы американского производства.



Есть страны, которые имеют ЗРК Patriot, и мы продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, убеждая их предоставить Украине большее количество этих средств ПВО.

— заявил министр обороны США.

Чем закончатся эти уговоры, пока неясно, но, судя по звучащим заявлениям из Европы, количество желающих поделиться с Киевом системами ПВО не увеличилось. Только Шольц, пообещавший Зеленскому дополнительную систему Patriot, с каждым днем становится все грустнее и задумчивей.

Напомним, что Зеленский потребовал от Евросоюза не менее семи зенитных ракетных комплексов Patriot или аналогичных большой дальности. На сегодняшний день только Германия поставила Украине одну систему Patriot и пообещала вторую, все остальные страны не горят желанием отдавать собственные ЗРК.
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:23
    Да на всё пойдут... лишь бы России навредить... с краиной всё понятно... а Россия своим существованием им жизню портит...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:59
      -Зеленский продолжает стоять с протянутой рукой,
      " Никогда, — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, — никогда Воробьянинов не протягивал руки.
      Так протянете ноги, старый дуралей! — закричал Остап.
      ...... .

      Мосье, же не манж па сие жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте чтонибудь бывшему депутату Государственной думы.
      — Еще раз. Жалостнее!
      Ипполит Матвеевич повторил.
      — Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства"...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:23
    Этот ллойд ещё живой о похоронах бы задумался.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:25
      Не достачно по ему недоразумению... нагадил... winked
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 10:31
      Американский рэкет в действии. Свои Патриоты отдавать не желают. Выкручивают руки европейцам, чтобы оставить их без ПВО и разуть на бабло.
      Европейцам денег жалко. Да и боятся остаться без ПВО, после того, как нам нагадили.
    3. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 10:36
      Цитата: tralflot1832
      Этот ллойд ещё живой о похоронах бы задумался.

      так и тянет пересмотреть " цельнометаллическую оболочку" в гоблине
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:24
    Не уж то и чернокожий министр, начал ходить с сумой по миру -"дайте милостыню на пропитание !"
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:27
      С миру по нитке...Зеле в карман...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:35
        Цитата: Mouse
        С миру по нитке...Зеле в карман...

        У Зели сейчас карман "поглубже", чем у чернокожего министра, министр просто нищий.
  4. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 10:26
    Патриотами поделиться могут не только лишь все. Вернее не каждый может это делать (с). Цитаты великих
  5. Walter Gerhartz Звание
    Walter Gerhartz
    +4
    Сегодня, 10:29
    Warum ist Russland unser Feind?

    Wenn die Amis unsere Pipelines zerstören, warum sind dann die Russen unsere Feinde?

    Das will mir nicht in den Kopf ! Kann mir das mal jemand erklären ?

    Und wenn wir schon mal beim Thema sind: Warum ist China unser Feind?

    Unsere Feinde heißen nicht Russland oder China: Sie heißen von der Leyen, Strack-Zimmermann, Scholz, Macron, Biden …....

    WENN SCHON EUROPA DANN IMMER MIT RUSSLAND !!!
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:35
      Вальтер,спасибо.Немного юмора в праздничный день и эти мужчины(четыре на фото) нас хотят победить?
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Walter Gerhartz
      WENN SCHON EUROPA DANN IMMER MIT RUSSLAND !!!

      Спасибо, я только за это. Мы знаем кто наш враг.

      Danke, ich bin voll und ganz dafür. Wir wissen, wer unser Feind ist.
    3. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Walter Gerhartz
      Warum ist Russland unser Feind?

      Wenn die Amis unsere Pipelines zerstören, warum sind dann die Russen unsere Feinde?

      Das will mir nicht in den Kopf ! Kann mir das mal jemand erklären ?

      Und wenn wir schon mal beim Thema sind: Warum ist China unser Feind?

      Unsere Feinde heißen nicht Russland oder China: Sie heißen von der Leyen, Strack-Zimmermann, Scholz, Macron, Biden …....

      WENN SCHON EUROPA DANN IMMER MIT RUSSLAND !!!

      на эти вопросы сложно ответить здравомыслящему человеку, но Вы выбирали их и систему власти
  6. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +1
    Сегодня, 10:32
    А тем временем очередной подарочек:
    Американский F-16 разбился в Южной Корее, пишет «Рёнхап».
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:37
      Хай все побьются. Нашим меньше сбивать придётся.....
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:38
      Ропот 55.Вчера Ф16 не справился в США с силой тяготения,пилот жив но мальца поломался при катапультировании. drinks
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        0
        Сегодня, 10:41
        Я не Ропот, я - Сибирь!
        Наслаждаюсь ихними "успехами" : что боинг, что эфки разнообразные...
        drinks
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 10:43
          Извиняюсь не успел исправить. drinks Сибирь 55.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:35
    «Зеленский продолжает стоять с протянутой рукой, требуя у европейских союзников ...» —

    "Требовать с протянутой рукой" - этот приём они освоили ...
  8. Walter Gerhartz Звание
    Walter Gerhartz
    +1
    Сегодня, 10:39
    Der Wahnsinn hat einen Namen: ,Amerika &England.

    Wenn und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche wird die Ukraine völlig zerstört und auch unsere Freundschaft zu Russland !

    Von dem Land werden nur Trümmer übrig bleiben.

    Den Wiederaufbau müssen die Vasallen Amerikas und Englands bezahlen, ganz besonders Deutschland. !

    Wieso ist keiner da, der den ganzen Wahnsinn stoppt ?

    Weil gerade zu dieser Zeit nur US-VASALLEN in der Regierung und den Altparteien sind !!
  9. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 10:41
    Les système "Patriot" ce sont bien ces système anti missile Américains détruit par des ...missiles Russes ?
    Donc les Américains souhaitent que les Europeens envoient leurs "Patriots" en Ukraine pour qu'ils soient détruits et que les Américains puissent nous vendre des "Patriot 2.0" (indestructibles sauf bien sur par les missiles ...Russes :-) ) pour les remplacer ?

    Системы "Пэтриот" - это действительно те американские противоракетные системы, которые были уничтожены ...российскими ракетами ?
    Таким образом, американцы хотят, чтобы европейцы отправили своих "патриотов" на Украину, чтобы они были уничтожены, и чтобы американцы могли продать нам "патриоты 2.0" (неразрушимые, конечно, за исключением ракет ...Русские : -)) заменить их ?
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 10:58
      Цитата: YanniKounnar
      Системы "Пэтриот" - это действительно те американские противоракетные системы, которые были уничтожены ...российскими ракетами ?

      американцы не разглядели как это было, просят повторить, а свои жалко
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:47
    Есть страны, которые имеют ЗРК Patriot, и мы продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, убеждая их предоставить Украине большее количество этих средств ПВО.
    — заявил министр обороны США.
    Остин рискует быть снова госпитализированным. Диалог об украинской проблематике у министра обороны США отнимает много сил того гляди в добавок ко всему цвет кожи сменит ... feel
  11. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 10:55
    "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина", ну т.е. против гиперзвуковых ракет, где найдут Патриотов, нам и раскидают клочками по местности, они не особо мобильные, ПУ на полуприцепах, да ещё 4 штуки надо, ибо старт с наклонных установок и угол по горизонтали ограничен, как сравнишь с С-300 даже, небо и земля, вертикальный старт, ориентация направления и потом запуск двигателя