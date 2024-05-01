«Приходится экономить ради Украины»: в Дании отменили масштабное авиашоу

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«Приходится экономить ради Украины»: в Дании отменили масштабное авиашоу

В Дании отменили масштабное авиашоу Danish Air Show, которое должно было состояться 9 июня на базе «Ольборг», принадлежащей местным Военно-воздушным силам. Мероприятие не будет проводиться по соображениям экономии средств.

Об этом сообщил журналистам местного телеканала TV2 глава пресс-службы датских Вооруженных сил Мортен Валентин.

Традиционно мероприятие привлекает к себе огромное количество зрителей. В предыдущий раз, в 2018 году, на авиашоу собралось примерно 130 тысяч человек.

Военные заявили, что они не собираются полностью отказываться от его проведения, а лишь откладываю его на один год, до 15 июня 2025 года. Они намекают, что предстоящее зрелище достойно того, чтобы его дождаться.

Нужно помнить, что на карту поставлена наша гордость

- заявил Мортен Валентин.

На вопрос журналиста о том, точно ли шоу состоится через год, офицер ответил, что в современном мире ни о чем нельзя говорить с полной уверенностью.

На авиационном шоу Danish Air Show зрителям демонстрируют самые разнообразные самолеты и вертолеты, принадлежащие датским и зарубежным Военно-воздушным силам. Присутствующие получали возможность ознакомиться с ними на земле и в полете.

Ранее в материале агентства France Presse, что из-за масштабной помощи украинским военным Вооруженные силы Дании испытывают острый дефицит средств. Таким образом, выходит, что датским военным приходится экономить на собственных оборонных расходах ради Украины.
9 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 10:38
    Приходится экономить ради Украины
    Лавров очень точно про таких сказал. fool
  2. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 10:40
    этт хорошо, что напрягает, плохо что не доходит до буржуев куда лезут
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:41
    Экономьте. Затягивайте пояса потуже. Жрите насекомых - у амеров уже забегаловки открылись где жареных цикад и тараканов продают. Впирет, норги. Перенимайте опыт.
    И всё ради свидомых. Всё ради помощи бандеронацистам.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Nexcom
      Экономьте. Затягивайте пояса потуже. Жрите насекомых - у амеров уже забегаловки открылись где жареных цикад и тараканов продают.

      Если посмотреть индекс миллиардеров от Блумберга, то за малым исключением, все амерские толстосумы по итогам санкций и СВО находятся в минусах. С российскими ситуация наоборот.
      https://www.bloomberg.com/billionaires/
  4. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 10:43
    Нужно помнить, что на карту поставлена наша гордость

    гордо свернули мероприятие, ради попрошаек мирового масштаба
  5. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 10:44
    Какое авиашоу на? Отберуть последнее laughing . Надо по сараям прятать wassat
  6. Комментарий был удален.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:49
    . Нужно помнить, что на карту поставлена наша гордость

    Да прокакили, вы, уже вашу гордость... и пусть меня забанят.... hi
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:50
    Надо будет еще больше экономить. Ради Украины, конечно. Пока каждый Харальд не станет синезубым (bluetooth), каждый Эрик - рыжим, Олаф -козлоногим, и Ивар - бескостным. Как отцы и деды, редкостные и мутанты, однако.
  9. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 11:05
    "...Что то неладное в королевстве датском...." Да , господа датчане: "Экономика должна быть экономной."