«Приходится экономить ради Украины»: в Дании отменили масштабное авиашоу
В Дании отменили масштабное авиашоу Danish Air Show, которое должно было состояться 9 июня на базе «Ольборг», принадлежащей местным Военно-воздушным силам. Мероприятие не будет проводиться по соображениям экономии средств.
Об этом сообщил журналистам местного телеканала TV2 глава пресс-службы датских Вооруженных сил Мортен Валентин.
Традиционно мероприятие привлекает к себе огромное количество зрителей. В предыдущий раз, в 2018 году, на авиашоу собралось примерно 130 тысяч человек.
Военные заявили, что они не собираются полностью отказываться от его проведения, а лишь откладываю его на один год, до 15 июня 2025 года. Они намекают, что предстоящее зрелище достойно того, чтобы его дождаться.
- заявил Мортен Валентин.
На вопрос журналиста о том, точно ли шоу состоится через год, офицер ответил, что в современном мире ни о чем нельзя говорить с полной уверенностью.
На авиационном шоу Danish Air Show зрителям демонстрируют самые разнообразные самолеты и вертолеты, принадлежащие датским и зарубежным Военно-воздушным силам. Присутствующие получали возможность ознакомиться с ними на земле и в полете.
Ранее в материале агентства France Presse, что из-за масштабной помощи украинским военным Вооруженные силы Дании испытывают острый дефицит средств. Таким образом, выходит, что датским военным приходится экономить на собственных оборонных расходах ради Украины.
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