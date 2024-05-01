Bloomberg: Макрон намерен уговорить Си Цзиньпина «повлиять на Путина» для прекращения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого на официальном уровне весьма прохладно встретили и проводили во время его недавнего визита в Китай, намеревается «укрепить личную связь» с председателем КНР Си Цзиньпином во время его ответного визита в Париж в начале мая. Агентство Bloomberg сообщает, что французский лидер постарается уговорить китайского коллегу «повлиять» на президента РФ Владимира Путина, чтобы поскорее остановить военный конфликт на Украине.К слову, о встрече и проводах Макрона в Пекине, где он побывал с трехдневным визитом в начале апреля. В аэропорту Шоуду президента Франции встретили под песню «Москва — Пекин», известную по первой строчке «Русский с китайцем — братья навек». Причем хор спел песню еще и на русском языке. Провожали французского лидера тоже символично. Оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил знаменитый хит российского автора и исполнителя Сергея Шнурова «Дорожная», в котором есть фраза «Ехай навсегда». Как позднее написал в своем аккаунте соцсети глава протокола президента Франции Николя Шовен, смысл этого выражения якобы не был понят.Для налаживания личных контактов президент Франции собирается пригласить Си Цзиньпина на ужин в Елисейском дворце и в Пиренейские горы. Очевидно Макрон рассчитывает, что в неформальной обстановке ему будет проще добиться от лидера КНР своих целей. Для придания не только веса переговорам, но и наверняка знаменитого «парижского шарма» на одну из встреч приглашена женщина, коей станет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Помимо украинской темы на встрече глав государств будут обсуждаться и вопросы экономического партнерства. Агентство сообщает, что Макрон рассчитывает привлечь китайские инвестиции во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.Как сообщили в пресс-службе МИД Китая, председатель КНР проведет европейское турне с 5 по 10 мая. В ходе поездки он посетит Францию, Венгрию и Сербию. И вновь не обошлось без привычного китайской политике символизма. Ведь если не брать в расчет Францию, то два остальных государства считаются наиболее дружественными России среди стран Европы.Поездка Си Цзиньпина станет его первым визитом в Европу с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Ранее агентство Bloomberg писало, что во время своей поездкой председатель КНР «намерен вбить клин между Европой и США». В этой связи не случайна встреча и с Макроном, который, по крайней мере на словах, ратует за «независимость» ЕС от американского влияния.