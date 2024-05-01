Bloomberg: Макрон намерен уговорить Си Цзиньпина «повлиять на Путина» для прекращения конфликта на Украине

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Bloomberg: Макрон намерен уговорить Си Цзиньпина «повлиять на Путина» для прекращения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого на официальном уровне весьма прохладно встретили и проводили во время его недавнего визита в Китай, намеревается «укрепить личную связь» с председателем КНР Си Цзиньпином во время его ответного визита в Париж в начале мая. Агентство Bloomberg сообщает, что французский лидер постарается уговорить китайского коллегу «повлиять» на президента РФ Владимира Путина, чтобы поскорее остановить военный конфликт на Украине.

К слову, о встрече и проводах Макрона в Пекине, где он побывал с трехдневным визитом в начале апреля. В аэропорту Шоуду президента Франции встретили под песню «Москва — Пекин», известную по первой строчке «Русский с китайцем — братья навек». Причем хор спел песню еще и на русском языке. Провожали французского лидера тоже символично. Оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил знаменитый хит российского автора и исполнителя Сергея Шнурова «Дорожная», в котором есть фраза «Ехай навсегда». Как позднее написал в своем аккаунте соцсети глава протокола президента Франции Николя Шовен, смысл этого выражения якобы не был понят.



Для налаживания личных контактов президент Франции собирается пригласить Си Цзиньпина на ужин в Елисейском дворце и в Пиренейские горы. Очевидно Макрон рассчитывает, что в неформальной обстановке ему будет проще добиться от лидера КНР своих целей. Для придания не только веса переговорам, но и наверняка знаменитого «парижского шарма» на одну из встреч приглашена женщина, коей станет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помимо украинской темы на встрече глав государств будут обсуждаться и вопросы экономического партнерства. Агентство сообщает, что Макрон рассчитывает привлечь китайские инвестиции во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Как сообщили в пресс-службе МИД Китая, председатель КНР проведет европейское турне с 5 по 10 мая. В ходе поездки он посетит Францию, Венгрию и Сербию. И вновь не обошлось без привычного китайской политике символизма. Ведь если не брать в расчет Францию, то два остальных государства считаются наиболее дружественными России среди стран Европы.

Поездка Си Цзиньпина станет его первым визитом в Европу с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Ранее агентство Bloomberg писало, что во время своей поездкой председатель КНР «намерен вбить клин между Европой и США». В этой связи не случайна встреча и с Макроном, который, по крайней мере на словах, ратует за «независимость» ЕС от американского влияния.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:50
    «Макрон намерен уговорить Си Цзиньпина» —

    — На бабку свою повлияй ...
    1. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 10:53
      Пусть лучше уговорит бутылку-другую "Отарда", тут у него успех более гарантирован.
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 10:57
      Жалко Си Цзиньпина,работа вредная, то с безумными и не адекватами, то с голубыми, и все повлиять норовят, не спрашивая надо оно ему это влияние или нет. Молоко за вредность интересно ему дают? wink smile
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:51
    Глумятся над Микроном китайцы, песни со смыслом на русском распевают... laughing Это ж позорище Микрону.... Ан ему всё побоку....
  3. Khakas Звание
    Khakas
    +1
    Сегодня, 10:51
    [/quote] В аэропорту Шоуду президента Франции встретили под песню «Москва — Пекин», известную по первой строчке «Русский с китайцем — братья навек». Причем хор спел песню еще и на русском языке. Провожали французского лидера тоже символично. Оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил знаменитый хит российского автора и исполнителя Сергея Шнурова «Дорожная», в котором есть фраза «Ехай навсегда»[quote]
    wassat это шутка?? Чет я с утра не понял wassat
  4. lwxx Звание
    lwxx
    +1
    Сегодня, 10:52
    Для придания не только веса переговорам, но и наверняка знаменитого «парижского шарма» на одну из встреч приглашена женщина, коей станет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
    Да видели мы этот шарм - жена Макрона чего стоит. Тут будет обратный эффект, особенно с мордой фон дер Ляйен.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:55
      Микрон свою бабушко-жену прячет от злых глаз. Чтоб геронтофилию ему не обламали. lol
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 10:55
    Знаменитое гейропское кредо по жизни: не быть, а казаться. Гальскому петуху важно прокукарекать о своей важности, а там_ как получится.)
  6. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 10:55
    Макрон поехал в Китай! Значит пытается влиять на выборы в ШША. Куда американские идиоты смотрят? Где хай в прессе.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  7. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:56
    фотка прикольная ...макорон и хозяин Си...зачётная фотка...себе скачаю когда настроение надо будет поднять...как и эта
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:58
    Так- с,к трапу борта номер 1 КНР красную ковровую дорожку ,на ней Макрон без жены,почётный караул,оркестр исполняет " День Победы" ,ни чего не упустил?Только не надо предлагать партнёра Макрона в кокошнике с хлебом солью. drinks
  9. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 10:59
    Rien que l'attitude de chacun sur la photo confirme l’incapacité de Macron à influencer Xi Jingping...
    IL ne combattent pas dans la même catégorie !
    D'un coté un "caniche" de l'autre un Dogue du Tibet ou un Caucase.

    Только отношение каждого на фотографии подтверждает неспособность Макрона повлиять на Си Цзинпина...
    Они не сражаются в одной и той же категории !
    С одной стороны," пудель", с другой-Тибетский или Кавказский мастиф.
  10. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 11:00
    А что тут повлиять? Зачем это киатйцам? Это раз.

    Второе. Действовать в интересах Франции, считай в интересах США, это всё равно, что становится их вассалом. Любые договорённости с ними - как политические, так и экономические - не имеют никакого значения, поскольку Запад их регулярно нарушает.

    Третье. Прекращение войны на Украине - это помощь врагу, то есть США и Европе. У них пошло всё не так, как они планировали, а сейчас запахло жареным, в том числе и из-за дестабилизации ситуации внутри стран Европы и США. Так зачем же им помогать? Чтобы они оправились и снова полезли или привели свои экономики в порядок и вновь стали бы давить долларом?

    Четвёртое. Нынешние потуги Макрона, то грозящего, то взывающего, то умиротворяющего - напоминают шизофреничное поведение Наполеона в Москве. Москву-то он в 1812 году занял, а потом завыл а мире в духе " ну я пошёл, нападу в следующий раз".

    Запад надо бить и не вести с ним никаких переговров. Строго говоря, надо добиваться уничтожение Западной цивилизации как явления, иначе совсем скоро мы в очередной раз пожалеем о своём гуманизме и человеколюбии, как это было всегда.
  11. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:01
    . французский лидер постарается уговорить китайского коллегу «повлиять» на президента РФ Владимира Путина,

    Смешно!!! wassat
  12. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 11:04
    хит российского автора и исполнителя Сергея Шнурова «Дорожная», в котором есть фраза «Ехай навсегда».

    Да ладно wassat
    на одну из встреч приглашена женщина, коей станет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

    От макарон проказник, бабу под Си Цзиньпиня решил подложить laughing