Украинская полиция начала эвакуацию населения Новоалександровки, в сторону которой от Очеретино наступают ВС России
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Украинское командование, не в состоянии остановить продвижение российских войск на Покровском направлении, приступило к эвакуации сел, расположенных рядом с Очеретино. Как сообщает ТГ-канал «Страна.ua», полиция начала вывозить население из Новоалександровки.
В ряд сел под Очеретино прибыла украинская полиция для эвакуации оставшегося в них населения, Киев не хочет оставлять людей на «оккупированных» территориях, заявляя, что заботится об их безопасности. Людей вывозят, не спрашивая, хотят они этого или нет. На данный момент вывозят население Новоалександровки, там должно было остаться порядка 20 человек.
Полиция уже эвакуирует людей из Новоалександровки на авдеевском направлении, в сторону которой наступают российские войска от Очеретино
— пишет ресурс.
Полицейские торопятся, суетятся, поскольку российские войска находятся на расстоянии менее километра от села. Но это по украинским данным, по нашим — штурмовые группы ВС России гораздо ближе к Новоалександровке. Судя по действиям Киева, оборону здесь ВСУ выстраивать не будет, предпочитая отступать.
Ранее сообщалось, что прорыв под Очеретино позволяет российским войскам зайти в тыл линии обороны ВСУ, тем самым угрожая окружением подразделениям так называемой донецкой группировки.
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