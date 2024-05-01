«Украинское подполье сообщило об уничтожении ангара с военной техникой ВСУ под Очаковым в ходе удара ВС России»

Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что «там ничего не было», но мы не сильно в это верим, то, чего «не было», вывозили грузовиками

Днем 30 апреля были прилеты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы. Прилетело без фанатизма, прощупываем и не даем расслабиться