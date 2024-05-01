Украинское подполье сообщило об уничтожении ангара с военной техникой ВСУ под Очаковым в ходе удара ВС России

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Украинское подполье сообщило об уничтожении ангара с военной техникой ВСУ под Очаковым в ходе удара ВС России

ВС России нанесли серию ударов по Очакову и прилегающей к нему территории, уничтожив ангар с украинской военной техникой. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

Согласно предоставленным данным, накануне ВС России ударили по целям на побережье Черного моря. Основной целью была Одесса, но прилетело и по Николаевской области, в частности, по Очакову и прилегающей территории. По информации подпольщиков, в ходе удара был уничтожен ангар в селе Дмитровка, в котором находилась военная техника и некие грузы военного назначения. Что было уничтожено точно, данных нет.



Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что «там ничего не было», но мы не сильно в это верим, то, чего «не было», вывозили грузовиками

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

Кроме того, под удар попали турбазы в районе Очакова, которые используются ВСУ в качестве мест временной дислокации личного состава. Но серьезных прилетов не было, сейчас подполье проверяет информацию в возможном поражении живой силы противника.

Днем 30 апреля были прилеты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы. Прилетело без фанатизма, прощупываем и не даем расслабиться

- добавил координатор.
5 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 11:51
    Почаще их нужно "радовать "таким "гостинцем "!Чтобы жить сказкой не казалась,чтобы ходили с оглядкой по сторонам!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 11:57
      А Одесское и Николаевское подполье неплохо работают. good
      Думаю, что они не только предоставляют информацию о прилетах, но и дают целеуказание военных объектов.
      Одесситы не простили нацистам Дом Профсоюзов, многолетнюю оккупацию и террор.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 11:52
    «Украинское подполье сообщило об уничтожении ангара с военной техникой ВСУ под Очаковым в ходе удара ВС России» —

    — Вот бы ещё само "украинское подполье" начало помаленьку действовать ...
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +3
      Сегодня, 11:57
      Оно и действует: координаты ПВД личного состава ,хранения техники и боеприпасов.Наши ведь не по пустым полям лупят высокоточкой. Да и поезда под откос пускают.
      Осторожности и успехов подпольщикам!
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 12:25
    Интересно, наши смотрят, в какие терминалы идут фуры якобы с "хлебом" и из каких нет выхода малотанажников?