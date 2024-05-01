Украинское подполье сообщило об уничтожении ангара с военной техникой ВСУ под Очаковым в ходе удара ВС России
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ВС России нанесли серию ударов по Очакову и прилегающей к нему территории, уничтожив ангар с украинской военной техникой. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.
Согласно предоставленным данным, накануне ВС России ударили по целям на побережье Черного моря. Основной целью была Одесса, но прилетело и по Николаевской области, в частности, по Очакову и прилегающей территории. По информации подпольщиков, в ходе удара был уничтожен ангар в селе Дмитровка, в котором находилась военная техника и некие грузы военного назначения. Что было уничтожено точно, данных нет.
Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что «там ничего не было», но мы не сильно в это верим, то, чего «не было», вывозили грузовиками
Кроме того, под удар попали турбазы в районе Очакова, которые используются ВСУ в качестве мест временной дислокации личного состава. Но серьезных прилетов не было, сейчас подполье проверяет информацию в возможном поражении живой силы противника.
Днем 30 апреля были прилеты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы. Прилетело без фанатизма, прощупываем и не даем расслабиться
- добавил координатор.
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