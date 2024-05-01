У МИД Украины появился сгенерированный искусственным интеллектом спикер

Это не прихоть, а требование военного времени, ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди

Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилия — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины

Все более теряющие адекватность украинские власти решили продемонстрировать, что идут в ногу с мировым прогрессом в сфере информационных технологий. Видимо, более особо похвастаться нечем, а деньги надо как-то осваивать (воровать).Министерство иностранных дел Украины продемонстрировало приветственное выступление нового спикера, образ которого сгенерировал искусственный интеллект. Глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что создание виртуального пресс-секретаря ведомства — это вовсе не прихоть, а требование военного положения. Сгенерированный ИИ спикер получил и свое имя, назвали ее Виктория Ши («ШІ» — штучний інтелект).— с апломбом заявил украинский министр иностранных дел.Виртуальный спикер создан на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которую отсняли и оцифровали. Для защиты от подделок с использованием нейросетей в углу видео с Викторией Ши размещен QR-код. При наведении камеры смартфона на изображение QR-кода происходит загрузка раздела консульских услуг сайта МИД Украины, где можно будет получить виртуальные консультации от нового спикера.— заявила Виктория Ши в своем приветственном видеообращении.Между тем некоторые комментаторы отмечают, что появление виртуального спикера произошло в аккурат после увольнения реального руководителя пресс-службы МИД Украины Олега Николенко, который проработал на этой должности 3,5 года. Сейчас дипведомство занято поиском нового спикера, видимо, желающих не очень много. Как говорится в заявлении министерства, искусственный интеллект не заменит полностью реального сотрудника.Интересно, Министерство обороны Украины тоже последует за МИД и поручит, например, искусственному интеллекту сгенерировать, скажем, спикера ТЦК, который будет уговаривать украинских мужчин записываться в ряды ВСУ. Быть может, симпатичный женский образ виртуального военкома хоть как-то поможет в этом процессе.