У МИД Украины появился сгенерированный искусственным интеллектом спикер

19
У МИД Украины появился сгенерированный искусственным интеллектом спикер

Все более теряющие адекватность украинские власти решили продемонстрировать, что идут в ногу с мировым прогрессом в сфере информационных технологий. Видимо, более особо похвастаться нечем, а деньги надо как-то осваивать (воровать).

Министерство иностранных дел Украины продемонстрировало приветственное выступление нового спикера, образ которого сгенерировал искусственный интеллект. Глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что создание виртуального пресс-секретаря ведомства — это вовсе не прихоть, а требование военного положения. Сгенерированный ИИ спикер получил и свое имя, назвали ее Виктория Ши («ШІ» — штучний інтелект).



Это не прихоть, а требование военного времени, ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди

— с апломбом заявил украинский министр иностранных дел.

Виртуальный спикер создан на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которую отсняли и оцифровали. Для защиты от подделок с использованием нейросетей в углу видео с Викторией Ши размещен QR-код. При наведении камеры смартфона на изображение QR-кода происходит загрузка раздела консульских услуг сайта МИД Украины, где можно будет получить виртуальные консультации от нового спикера.

Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилия — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины

— заявила Виктория Ши в своем приветственном видеообращении.

Между тем некоторые комментаторы отмечают, что появление виртуального спикера произошло в аккурат после увольнения реального руководителя пресс-службы МИД Украины Олега Николенко, который проработал на этой должности 3,5 года. Сейчас дипведомство занято поиском нового спикера, видимо, желающих не очень много. Как говорится в заявлении министерства, искусственный интеллект не заменит полностью реального сотрудника.

Интересно, Министерство обороны Украины тоже последует за МИД и поручит, например, искусственному интеллекту сгенерировать, скажем, спикера ТЦК, который будет уговаривать украинских мужчин записываться в ряды ВСУ. Быть может, симпатичный женский образ виртуального военкома хоть как-то поможет в этом процессе.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +7
    Сегодня, 12:05
    Это что за афро-еврейка? не удивлюсь даже, если этот ИИ будет толерастен по девочкам lol
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:08
      Глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что создание виртуального пресс-секретаря ведомства — это вовсе не прихоть, а требование военного положения

      Может и Кулебу сгенерировать...??? Перестанет херню пороть, да и на его зарплате сэкономят...???
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 12:13
        Боюсь с ним случиться нечто подобное, если будет по образу и подобию laughing
        Цитата: Lev_Russia
        Может и Кулебу сгенерировать...???

      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 12:17
        Ну...., ИИ тут как бы и не пахнет, искусственный украинский (и даже не с точки зрения народного) ретранслятор лжи, так как то можно назвать. Интеллект подразумевает что то разумное, а тут... request Единственное, что ему претензий не предъявишь ибо ему по барабану, хотя это же самое и реальным политикам присуще.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:40
        Теперь можно всех украинских спикеров заменить на ИИ, а всех этих евлашей отправить на фронт к Бандере. am
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 12:13
      Ничего из ряда вон выходящего. Типичная украинка.))
  2. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:06
    Сгенерированный ИИ спикер получил и свое имя, назвали ее Виктория Ши («ШІ» — штучний інтелект).
    Как сгенерированный спикер, так и вся сгенерированная страна ( штучний інтелект). Спикер Виктория страна Укпаина.
    Сейчас и такое бывает.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:06
    Интересно, но... жаль девку. negative
    Теперь ей вовек не отмыться.
  4. andrewkor Звание
    andrewkor
    +2
    Сегодня, 12:07
    А,ну хакеры, вперёд , в атаку! Что то мне подсказывает ,не долго этой ШI красоваться!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:08
    «Моё имя символизирует нашу главную цель - победу Украины» —

    "Промчалися страшные грозы,
    Победа настала кругом.
    Утрите суровые слёзы
    Пробитым в боях рукавом.
    ---
    Суровые годы уходят
    Борьбы за свободу страны!
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны" ...
  6. wedmed5 Звание
    wedmed5
    0
    Сегодня, 12:08
    Так и Зелю на скоро ИИ заменят. По ватсапу людям уже во всю звонят фуфлыжные специалисты из "Сбербанка", недавно смотрел, мужик его спалил по тому, что тот ни разу полностью рот не закрыл. Когда мужик его попросил закрыть рот так, чтобы не было видно зыбов, тот слился и отключился.
  7. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:12
    Будет умора, если эта ИИ сгенерирует что то реальное, на основании фактов. В укрмиде будет зрада зрадная. laughing Хотя, сгенерировали видать токмо изображение, доклады будут из загружаемых файлов.
  8. AVA77 Звание
    AVA77
    -3
    Сегодня, 12:15
    По любому скоро будет клубничка с её участием.
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 12:33
      Если выбирать как кандидата на оцифровку для славян, то лучше тогда Карин брать.
  9. KelWin Звание
    KelWin
    +1
    Сегодня, 12:19
    Хм. А если эта подруга врежет правду матку?) И ведь не посадишь, только из розетки выдернуть можно)
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:21
    Виктория Ши: Чей Крым?Ой я сломалась.А скакать она умеет?
  11. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -2
    Сегодня, 12:22
    А она определилась эта сгенерированная со своим полом? Или как в том анекдоте:
    Решили американцы заслать на Украину шпиона. Выбрали человека, готовили
    его много лет по всем статьям. учил украинский язык, обычаи там,
    традиции... в общем, выучил он это все, и порешило начальство, что он
    уже готов, и послали его на Украину. Одели его в свитку, в шаровары, в
    сорочку вышитую, осэлэдець на голове замутили... и вот идет он по
    широкому украинскому полю, а навстречу ему дед такой едет на возу.
    конячка у него там запряжена худенькая, а сам дед в соломенной шляпе и с
    огромными седыми усами. и вот шпион деду и говорит:
    - Добрыдэнь Вам, диду!
    а дед ему:
    - Доброго тоби здоровьячка, амэрыканськый шпыйoнэ!
    - (?!)Диду, а звидкы вы знаетэ, шо я амэрыканськый шпыйoн??!
    - Та ты ж нигер черный...Ещё и не пройми какого пола.
  12. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 12:24
    Это на интеллекте кулебы сказываются последствия укуса собаки в феврале 2024 года. Изменения в мозгах прогрессируют.
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:24
    Надо не спикеров. Надо призывников генерировать. Даже Бандеру или Петлюру оживи - так окажется они не нужны никому!
    А вот мяса надо наловить, можнл даже без интеллекта вообще, но поди налови еще - разбегаются подлые...