Медведев: у России всего хватает для благополучной жизни и победы
Предприятия РФ занимаются выпуском такого вооружения, которое наводит страх на врагов нашей страны. Но это производство осуществляется не взамен товаров народного потребления, а наряду с ними.
Такое заявление сделал на своей странице во «Вконтакте» заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
- заявил чиновник.
Он отметил, что оборонное производство наращивает мощности не в ущерб развитию остальных отраслей российской экономики. По его словам, у России всего хватает и для благополучной жизни, и для победы в специальной военной операции. Это, утверждает чиновник, потенциал в сфере развития технологий, производственный опыт персонала предприятий, сила, патриотизм, историческая память и четкие цели.
- заявил он.
Поэтому, уверен Медведев, победа России неизбежна. Она обязательно будет за нами.
В заключение зампред Совбеза РФ поздравил граждан страны с Днем весны и труда.
- написал экс-президент России.
Ранее он заявлял, что Запад строил в отношении нашей страны планы, которые оказались сорваны. В США и государствах НАТО предполагали, что поставки западного вооружения киевскому режиму якобы приведут российскую армию к быстрому поражению, но этого не произошло.
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