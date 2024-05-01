Медведев: у России всего хватает для благополучной жизни и победы

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Медведев: у России всего хватает для благополучной жизни и победы

Предприятия РФ занимаются выпуском такого вооружения, которое наводит страх на врагов нашей страны. Но это производство осуществляется не взамен товаров народного потребления, а наряду с ними.

Такое заявление сделал на своей странице во «Вконтакте» заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение

- заявил чиновник.

Он отметил, что оборонное производство наращивает мощности не в ущерб развитию остальных отраслей российской экономики. По его словам, у России всего хватает и для благополучной жизни, и для победы в специальной военной операции. Это, утверждает чиновник, потенциал в сфере развития технологий, производственный опыт персонала предприятий, сила, патриотизм, историческая память и четкие цели.

У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели

- заявил он.

Поэтому, уверен Медведев, победа России неизбежна. Она обязательно будет за нами.


В заключение зампред Совбеза РФ поздравил граждан страны с Днем весны и труда.

С праздником 1 мая!

- написал экс-президент России.

Ранее он заявлял, что Запад строил в отношении нашей страны планы, которые оказались сорваны. В США и государствах НАТО предполагали, что поставки западного вооружения киевскому режиму якобы приведут российскую армию к быстрому поражению, но этого не произошло.
22 комментария
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 12:08
    С праздником!
    Всех нормальных людей.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:13
      И Вас также с праздником!!! Тем более, как сказал Дмитрий Медведев, для праздника у нас всё есть... drinks
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +1
        Сегодня, 12:51
        Да, я тоже думаю, что когда он говорил про "всё есть", он на стоящую перед ним бутылку вискаря смотрел.
  2. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +4
    Сегодня, 12:15
    Всех с праздником! Первого мая. Мир, Труд, Май. Но победа будет за нами. Враг будет разбит.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:45
      Это кому там всего хватает?
      Это Тимурам и их командам всего хватает, а остальным не хватает ни на фронте, ни в тылу.
      Всех с праздником!!! good drinks drinks drinks soldier
      Отпуск заканчивается - пора ударно потрудиться на благо Родины. good
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 12:15
    С Праздником ребята! Побед нам на внешнем фронте и особенно внутреннем.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 12:18
    У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели - заявил он.
    В заключение зампред Совбеза РФ поздравил граждан страны с Днем весны и труда. С праздником 1 мая!
    Странно что про простого человека ни слова не сказано. Особенно понравилось про глубокую историческую память. Мир! Труд! Май! good drinks
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:56
      Ну,хорошо что печенегов и половцев не помянул...И про Первомай напомнил.Кстати,а где Гарант с поздравлениями?Некогда?Картофельные грядки окучивает.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:58
        Может в вечерних новостях скажут о поздравлениях.
  5. курвиметр Звание
    курвиметр
    +10
    Сегодня, 12:21
    Всё есть,да не про нашу честь bully
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 12:21
    Где-то такое слышал... "Земля наша велика и обильна..."
  7. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Сегодня, 12:25
    С Праздником Труда! Победа за нами!
  8. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 12:36
    заявление сделал на своей странице во «Вконтакте» заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
    У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила

    Ага. Только было бы ещё больше и лучше, если бы во времена своего премьерства Д.А.Медведев не рассуждал критериями "достаточной экономической ограниченности" типа - у нас есть дешёвые энергоносители, а стало быть зачем нам развивать тяжёлую промышленность, если мы и так всё можем купить за рубежом. А оно вон как повернулось, нужны свои станки, химпром, электроника, авионика и много ещё чего. Слава Богу, что "эффективным менеджерам" не удалось до конца приватизировать и раскурочить тот промышленный потенциал, который был заложен советскими трудящимися во времена СССР.
    С праздником товарищи!!! drinks
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      -2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Ныробский
      Только было бы ещё больше и лучше, если бы во времена своего премьерства Д.А.Медведев не рассуждал критериями "достаточной экономической ограниченности" типа - у нас есть дешёвые энергоносители, а стало быть зачем нам развивать тяжёлую промышленность, если мы и так всё можем купить за рубежом.

      В последнее время начинает казаться, что это был спектакль для "партнеров".
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Dart2027
        В последнее время начинает казаться, что это был спектакль для "партнеров".

        Скорее то была игра "по правилам".
        Ведь ни для кого не секрет, что "кудриномика" работала не на развитие промышленных секторов или масштабных проектов в России, а на складирование средств в фонды за рубежом. МВФ давал рекомендации, что объёмы фондов не должны превышать Энное процентное количество от ВВП, а стало быть излишние средства должны были вкладываться не во внутреннее развитие, а в ценные бумаги "стран партнёров".
        Для развития внутреннего производства рекомендовалось привлекать "инвестиции" в виде кредитов, которые потом ещё надо было отдавать с процентами. В принципе система сдерживания экономического развития России работала справно и из года в год, десятилетиями показывала рост ВВП в пределах 1,2-1,5 процентов с погрешностью(+-) в десятые доли процента. Но "партнёры" потеряв берега продолжали давить, "рвать"экономику, называть нас бензоколонкой, препятствовать реализации газовых проектов и прочее, Россия взбрыкнула и открытым текстом сказала - "задрали", тогда у нас начался рост производительности труда, расширение производства и прочие положительные моменты как в экономике, так и в политике. Надеюсь, возврата к призрачным западным "плюшкам" уже не будет. hi
  9. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +3
    Сегодня, 12:39
    С праздником 1 мая всех сограждан любящих и уважающих свою родину.
  10. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 12:42
    тут не поспоришь, все есть, еще бы мозгов руководству , но это видимо как дороги и дураки по жизни
  11. A17ttt
    A17ttt
    -2
    Сегодня, 12:43
    Много там, с Крыма, поехало трудиться на заводы ОПК и ВПК дальше Крымского полуострова?!
    Ну так, чтобы своим трудом поддержать защиту рубежей как своего региона, так и присоединенных территорий, и в целом границ РФ.
    А тоже с каждого внутреннего утюга статистики - нехватка рабочих рук, наличие рабочих мест. А с территории Крыма - нас нигде не берут работать.
    1. kvv Звание
      kvv
      0
      Сегодня, 12:49
      причем тут Крым, дался он Вам, можно подумать из других регионов много таких кто поехал
  12. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 12:47
    По его словам, у России всего хватает и для благополучной жизни
    - вот только он не конкретизировал чей благополучной жизни....
  13. nikanikolich Звание
    nikanikolich
    -2
    Сегодня, 12:52
    А что медведев вышел из запоя??????????
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      0
      Сегодня, 12:56
      Не , он перед принятием очередного стакана задумался .