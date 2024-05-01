Третий китайский авианосец «Фуцзянь» покинул верфь в Шанхае и впервые вышел в море на ходовые испытания

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Третий китайский авианосец «Фуцзянь» покинул верфь в Шанхае и впервые вышел в море на ходовые испытания

Третий китайский авианосец «Фуцзянь» покинул верфь Jiangnan Shipbuilding в Шанхае и впервые вышел в море для прохождения ходовых испытаний. Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Авианосец покинул верфь 1 мая 2024 года примерно в 8 часов утра по местному времени и вышел в море на свои первые ходовые испытания. Как пишет издание, в ходе данного выхода основное внимание будет уделено проверке надежности и устойчивости силовых установок и электрических систем.



«Фуцзянь» является третьим китайским авианосцем и первым, разработанным с нуля и построенным китайской промышленностью. В отличие от первых двух авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун», использующих для взлета самолетов специальный трамплин, «Фуцзянь» использует электромагнитные пусковые катапульты и аэрофинишеры. Он построен по схеме CATOBAR, которую в основном используют США и Франция: самолёт взлетает с помощью катапульты, а приземляется на палубу с применением аэрофинишера.


Корабль был заложен в конце 2015 или в начале 2016 года, более точные данные Китай не раскрывает, спущен на воду в июне 2022 года. Передача в боевой состав ВМС НОАК запланирована на 2025 год. Предположительно, основой боевого авиакрыла данного авианосца станут палубные истребители J-15T, адаптированные для взлета с помощью электромагнитных катапульт. Базовая версия самолета J-15 используется на двух имеющихся в составе китайского флота авианосцах. Не исключено, что «Фуцзянь» также получит и истребитель FC-31 (J-31), такие слухи ходят давно.
18 комментариев
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  1. Михаил Драбкин Звание
    Михаил Драбкин
    +2
    Сегодня, 12:26
    Молодцы, что тут скажешь!!!
    Сколько самолетов в крыле?
    1. andrewkor Звание
      andrewkor
      +3
      Сегодня, 12:33
      40 самолётов , не атомный это точно, остальное см.Википедии.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 12:34
      Ну первый, все мы знаем что за корабль, второй тоже на котлах (но точной инфы нет). Не думаю, что у этого реактор "будет" (всмысли есть). Только если мы не помогли... request Хотя подлодки они вроде уже сами строят по слухам атомные по своим проектам.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:29
    " Сарай " серьёзный,обкатают и перейдут к постройке атомных авианосцев.Запад помог в развитии судостроения в КНР и деньгами и технологиями.Каждый день спускается на воду 3 - 4 парохода,проблем с корабелами в КНР нет.Весь мир судами( " пароходами") завалили. Постройка военных кораблей это неожиданный для запада бонус,от китайских судостроителей.По построенном тоннажу весь мир любуется на Китайскую задницу.
  3. Alex013 Звание
    Alex013
    +2
    Сегодня, 12:29
    Более 80 тыс т водоизмещения. Сорок самолетов авиакрыло. Читал, документацию с проекта "Ульяновск" использовали китайцы. Четвертый, "Тип 004", в строительстве, с ядерной силовой установкой
  4. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 12:29
    А не че так кораблик, гораздо симпатичние Лизки!
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 12:32
    Готовится Китай к доминированию в Южных морях. И кто-то на Западе начал озабоченно чесать репу.
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 12:34
    Надеюсь на Кузнецове работы проводятся по графику также как и на Нахимове. good drinks
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 12:42
      Вообще на Кузнецове все давно и кардинально съехало с графика...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:50
        Ценность Кузнецова вызывает большие сомнения. Разве что, как площадка для тренировки морских лётчиков.
        Нахимов очень похож на большую мишень.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 12:54
          Ну как? Бодаться с АУГ он не может, конечно, но как элемент воздушного прикрытия Баренцева от патрульной авиации полезен. В конфликте с второстепенным ВМФ может быть очень полезен. Но самая важная его функция, Вы правы, это школьная парта для лётчиков морской авиации.
      2. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:56
        Вообще на Кузнецове все давно и кардинально съехало с графика...
        Патрульные катера для Чёрного моря важнее...
    2. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 12:43
      вот зачем напомнили? давайте не будем о грустном....
      наши вон несчастный патрульник меньше 2тыс. тонн строили почти столько же сколько китайцы строили авик....
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:51
        Не сглазьте, называя патрульник несчастным. Хватит с нас черноморских патрульников.
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 12:53
          тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо, ни дай боже....
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:50
      Цитата: oppozite28
      Надеюсь на Кузнецове работы проводятся по графику

      "Кузя" это уже не боевая единица флота, а скорее учебная. Да и то, если в планах МО есть место авианесущим кораблям.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:53
        "Кузя" это уже не боевая единица флота, а скорее учебная. Да и то, если в планах МО есть место авианесущим кораблям.
        Да хотя бы восстановили как боевую единицу. Надеюсь на планы ОСК СВО не повлияла.
  7. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 12:37
    сроки строительства такой шикарной мощи- потрясают!!