Командование ВС Польши предупредило о переброске войск к границе с Калининградской областью
В Европе продолжаются крупнейшие с момента окончания холодной учения НАТО «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024), они должны завершиться в конце мая. Основные маневры, цель которых заключается в отработке сценариев якобы отражения агрессии условного противника, под которым подразумевается Россия, проходят в граничащих с РФ, Белоруссией и Калининградской областью России странах. При этом характер учений указывает на то, что союзная группировка альянса отрабатывает и наступательные операции.
Главное командование Вооруженных сил Польши, на территории которой учения НАТО проходят практически в непрерывном режиме, предупредило жителей северных регионов страны о предстоящей масштабной переброске войск и военной техники. Военные будут размещены в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах, два из последних региона граничат с Калининградской областью.
— обратилось польское командование к жителям указанных регионов.
В учениях Steadfast Defender 2024 задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения маневров включают страны Балтии, Польшу и Германию. Главком объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволиа ранее охарактеризовал учения как «крупнейшие за последние десятилетия».
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