Командование ВС Польши предупредило о переброске войск к границе с Калининградской областью

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Командование ВС Польши предупредило о переброске войск к границе с Калининградской областью

В Европе продолжаются крупнейшие с момента окончания холодной учения НАТО «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024), они должны завершиться в конце мая. Основные маневры, цель которых заключается в отработке сценариев якобы отражения агрессии условного противника, под которым подразумевается Россия, проходят в граничащих с РФ, Белоруссией и Калининградской областью России странах. При этом характер учений указывает на то, что союзная группировка альянса отрабатывает и наступательные операции.

Главное командование Вооруженных сил Польши, на территории которой учения НАТО проходят практически в непрерывном режиме, предупредило жителей северных регионов страны о предстоящей масштабной переброске войск и военной техники. Военные будут размещены в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах, два из последних региона граничат с Калининградской областью.



Просим вас в ближайшее время соблюдать предельную осторожность, поскольку на вашем пути могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах

— обратилось польское командование к жителям указанных регионов.

В учениях Steadfast Defender 2024 задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения маневров включают страны Балтии, Польшу и Германию. Главком объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволиа ранее охарактеризовал учения как «крупнейшие за последние десятилетия».
9 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 13:14
    6 мая кульминация? А инаугурация у нас 7. День Победы 9. Что то мне подсказывает, саксы будут гадить, а что им более всего в горле стоит? Правильно, Крымский мост.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:18
      В Европе продолжаются крупнейшие с момента окончания холодной учения НАТО «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024)

      Это мы так просто стойко защищаемся - сказал Запад, продвигаясь всё ближе к нашим границам... Кстати, а теперь пусть повторят всё то же самое, но под нашим огнём... Вот тогда и станет видно, насколько они стойкие...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 13:20
        Так уже облажили, демоны.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 13:33
          Поляки заявляют о территориальных претензиях к Беларуси и другим странам.

          Варшава в очередной раз вынашивает планы экспансии соседних земель, и об этом красноречиво говорят действия польских властей. Такую мысль высказал помощник главы оборонного ведомства РБ Леонид Касинский в ходе съезда Всебелорусского народного собрания.Доказательства захватнических планов Польши имеются. Так, белорусские спецслужбы выяснили, что поляки готовят семь групп наемников для боевых действий на территории РБ с целью терактов и аннексии областей соседнего государства под прикрытием спровоцированного восстания. Наличие подобных планов косвенно подтвердил экс-командующий польскими сухопутными силами Вальдемар Скшипчак, который в интервью СМИ заявил о необходимости поддержки действий белорусской оппозиции со стороны Польши. Также местные массмедиа пишут о подготовке Варшавой групп наемников для захвата объектов в Беларуси. КГБ РБ известно о том, что эти формирования курируются польскими спецслужбами.


          https://topcor.ru/46970-poljaki-zajavljajut-o-territorialnyh-pretenzijah-k-belarusi-i-drugim-stranam.html

          В Сети начались продажи футболок с картой Польши из частей Белоруссии, Украины, Литвы.

          . В интернет-магазинах Польши продаётся футболка с картой Польши, в которую вошли фрагменты трёх соседних стран — Белоруссии, Украины и Литвы.

          Реваншистскую одежду выставил фанатский портал «Велка Польска кибольска». Футболка продаётся за 54 злотых (1300 рублей). На ней изображена карта якобы Польши, в которую включены литовский Вильнюс с окрестностями, белорусские Барановичи и Пинск, а также весь запад Украины с областными центрами Львов и Ивано-Франковск (последний город назван, как во времена принадлежности к Польше — Станиславув). Слоган на майке гласит:
          «Вильно и Львов — снова будут польскими!»


          https://eadaily.com/ru/news/2023/09/04/v-seti-nachalis-prodazhi-futbolok-s-kartoy-polshi-iz-chastey-belorussii-ukrainy-litvy
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 13:15
    Поляки хотят испортить нам праздник. am
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:15
    — Никак неймётся полякам ...
    ---
    _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
    — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:21
    Я бы тоже подготовился ,на всякий случай . В Калининград должны прибыть дополнительно Искандеры
  5. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Сегодня, 13:22
    Ох уж эта Польша. Шакала из "Маугли" напоминает.
  6. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 14:10
    вот поляки дудаки они же первые по соплям получать.