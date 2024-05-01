Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш: Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после праздника Пасхи

Мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить

Украина может получить первые истребители F-16 после Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.Украинский военный ответил на вопрос журналистов о вероятных сроках получения первых американских истребителей, заявив, что самолеты могут прибыть на Украину уже после праздника Пасхи. При этом он подчеркнул, что «после Пасхи» — это очень растянутое по времени понятие. По его словам, сроки неоднократно менялись, поэтому говорить о том, что истребители должны прибыть в конкретную дату, не нужно.— заявил Евлаш.Стоит отметить, что информация по поставкам истребителей F-16 Украине постоянно меняется, то они должны были поступить в начале этого года, потом передачу перенесли на конец года, затем на середину и т. д. Возникает такое ощущение, что реальных сроков не знают даже в Киеве. С другой стороны, на Украине с нетерпением ожидают прибытия F-16, благодаря киевской пропаганде американские истребители воспринимаются как некая вундерваффе, которая если не спасет Украину, то точно не даст победить России.