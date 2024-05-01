Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш: Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после праздника Пасхи

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Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш: Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после праздника Пасхи

Украина может получить первые истребители F-16 после Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Украинский военный ответил на вопрос журналистов о вероятных сроках получения первых американских истребителей, заявив, что самолеты могут прибыть на Украину уже после праздника Пасхи. При этом он подчеркнул, что «после Пасхи» — это очень растянутое по времени понятие. По его словам, сроки неоднократно менялись, поэтому говорить о том, что истребители должны прибыть в конкретную дату, не нужно.



Мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить

— заявил Евлаш.

Стоит отметить, что информация по поставкам истребителей F-16 Украине постоянно меняется, то они должны были поступить в начале этого года, потом передачу перенесли на конец года, затем на середину и т. д. Возникает такое ощущение, что реальных сроков не знают даже в Киеве. С другой стороны, на Украине с нетерпением ожидают прибытия F-16, благодаря киевской пропаганде американские истребители воспринимаются как некая вундерваффе, которая если не спасет Украину, то точно не даст победить России.
12 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:19
    Вроде еще месяц назад говорили что завезли парочку . Я так понимаю на них отрабатывали техники всю программу подготовки.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:29
      Украина может получить первые истребители F-16 после Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

      Так вроде как Пасха на Украине уже прошла 31 марта... Вы ж теперь католики, судя по Рождеству с 24 декабря...??? Или вы пока ещё не то не сё как и вся ваша страна...??? am
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 13:32
        Цитата: Lev_Russia
        Вы ж теперь католики, судя по Рождеству с 24 декабря...??? Или вы пока ещё не то не сё как и вся ваша страна...???

        Вы грубиян любезный ,не заставляйте меня больше отвечать вам .Не зная человека пишите бред ..............
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 13:35
          Вообще то я отвечал спикеру Воздушных сил ВСУ Илье Евлашу... Очень сожалею, что вы приняли это на свой счёт...
          1. APASUS Звание
            APASUS
            +1
            Сегодня, 13:35
            Цитата: Lev_Russia
            Очень сожалею, что вы приняли это на свой счёт..

            Ок ,принято. Мы просто не поняли друг друга
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 13:19
    После Пасхи какого года у Украины будут F-16? Об этом Евлаш умолчал. Надо его на ИИ заменить. laughing
  3. KCA Звание
    KCA
    -2
    Сегодня, 13:21
    В советское время было принято выпячивать эскадрилью Нормандия-Неман, вот только служили в ней аж 14 лётчиков, охренеть, всю Люфтваффе нагнули, вот и сейчас 2-3-5 Ф-16 разорвут ВС и ВКС России
  4. fiv Звание
    fiv
    -2
    Сегодня, 13:23
    Интересно, этого евлаша до сих пор дразнят, как в детстве? Вспоминая свое босоногое детство, думаю, что хлопчик с такой фамилией постоянно слышал бы множество её вариаций. А насчет еропланов - ну, будут теперь летунов свидомых хоронить в амерзких гробах, с пикирования
  5. Бускан
    Бускан
    -1
    Сегодня, 13:44
    Какая модификация F16 будет у Украины? Какое вооружение ? Почему на Топвор об этом ничего не пишут? Украинские сайты об этом пишут, но хотелось бы сравнить информацию.
  6. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 14:05
    один уже упал. не долетел . упал. передумал. г.г.г.г.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:08
    Думаю... Они уже здесь.
    И действовать надо не дожидаясь праздника.
    Потом отпразднуем.
  8. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 14:19
    Короче, после дождичка, в четверг. Жовто-блакидные летуны пойдут в окопы.