Крымский депутат: причина непризнания США факта уничтожения силами ПВО России ракет ATACMS – страх

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Крымский депутат: причина непризнания США факта уничтожения силами ПВО России ракет ATACMS – страх

Российским военным удалось сбить хваленые американские баллистические ракеты, но в Вашингтоне отрицают, что это могло произойти. Причина непризнания США факта уничтожения силами ПВО России ракет ATACMS – это страх.

Такое мнение высказал в интервью журналистам агентства РИА Новости член комитета по безопасности Госдумы, крымский депутат Михаил Шеремет.

Он считает, что у американцев есть веская причина не признавать факт уничтожения своих ракет, хотя он и очевиден. Дело в том, что несколько сбитых за короткий срок ATACMS демонстрируют несоответствие пропагандистских роликов Минобороны США реальным возможностям американского вооружения.

По словам депутата, российские подразделения в условиях реальных военных действий получают бесценный боевой опыт. В числе прочего, он позволяет им искать и находить возможности для эффективной борьбы против западных вооружений, щедро поставляемых киевскому режиму.

Шеремет отмечает, что продукция оборонной промышленности РФ хорошо зарекомендовала себя на передовой и тем самым привлекла к себе пристальное внимание иностранных покупателей. И теперь, считает депутат, американским военным следует задуматься над тем, сумеют ли они противостоять показавшему себя на фронтах российскому оружию.

Во вчерашнем сообщении пресс-службы Минобороны России присутствовала информация о шести сбитых в течение суток российскими системами ПВО ракетах ATACMS. Координатор стратегических коммуникации Совбеза США Джон Кирби заявил, что не может этого подтвердить.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:23
    «Причина непризнания США факта уничтожения силами ПВО России ракет ATACMS – страх» —

    — Страх-то они давно потеряли ...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +7
      Сегодня, 13:30
      Нет. Страх у них давно. Перед Россией. Экзистенциальный страх. И неважно, какая Россия... Царская, большевистская, капиталистическая...

      Все проблемы Запада - из-за культивируемого кем-то столетнего страха перед нашей страной.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 13:52
        Все проблемы Запада - из-за культивируемого кем-то столетнего страха перед нашей страной.

        Хорошо замечено... Именно из за страха и боязни когда-то ответить за свои преступления и совершаются новые ещё более страшные преступления в надежде уничтожить (убрать) всех тех перед кем придётся отвечать... Мол, война всё спишет... А вот в этом они глубоко ошибаются... am
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 14:08
          За сбитые ракеты ATACMS!!! drinks drinks drinks
          Не забудем.
          Не простим.
          Всём всё припомним.
          Мы не злопамятные.
          Мы хорошо помнящие.
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 14:17
        [российские подразделения в условиях реальных военных действий получают бесценный боевой опыт]
        С этим согласны наверно все! И друзья, и враги!
        Учения - учениями, а реальные боевые действия - другое.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Страх-то они давно потеряли ...

      Страх- это эмоция связанная с инстинктом самосохранения, присущая в принципе всем высокоорганизованным организмам. Бесстрашные долго не живут.
  2. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +1
    Сегодня, 13:30
    Остаётся надеяться что наши силы ПВО быстро научатся сбивать все ракеты,а то в Джанкое мы все таки потеряли несколько установок.
  3. incoggnoto Звание
    incoggnoto
    +1
    Сегодня, 13:32
    это вечное противостояние меча и щита
  4. KCA Звание
    KCA
    +2
    Сегодня, 13:33
    Давно был как-то ролик о попадании американской ракеты в Т-54 или Т-55, танк разорвало на части, но какие-то любители разложили ролик по кадрам, ой, хоспидя, танк разлетелся, когда ракета ещё летела, как так-то?
    1. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      +2
      Сегодня, 13:52
      там немного по-другому было, они рекламировали ПТРК, что бы достигнуть максимального эффекта в танк было заложено огромное количество взрывчатки, таким образом когда сработала направленная струя произошел подрыв, естественно танк разорвало, в реальном бою такое не возможно.
  5. Aken Звание
    Aken
    -4
    Сегодня, 13:33
    Это мечты депутата. Ничего америкосы не боятся. У них всё хорошо. Всё по плану.
    1. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      +2
      Сегодня, 13:56
      далеко не факт, что делать такие утверждающие коменты, нужно входить в узкий круг американской элиты, скажем так, вы с большой долей вероятностью туда не входите
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 13:58
        Для того, чтобы видеть звёзды, необязательно быть космонавтом.
        1. incoggnoto Звание
          incoggnoto
          +1
          Сегодня, 13:59
          а вы уверены что вы видите звезды?
  6. Бускан
    Бускан
    -4
    Сегодня, 13:38
    Бред сивой кобылы (извините обидел кобылку, то есть Шеремета).
  7. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +3
    Сегодня, 13:43
    "...John Kirby, a déclaré qu'il ne pouvait pas le confirmer. ..."
    En clair cela veut dire :" Je ne veux pas le confirmer et je ne peux pas l'infirmer de peur que l'on m'apporte des videos/preuves sur un plateau"

    "...Джон Кирби сказал, что не может это подтвердить. ..."
    Проще говоря, это означает :" Я не хочу это подтверждать и не могу это опровергнуть, чтобы мне не принесли видео на съемочную площадку".
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 14:24
      Цитата: YanniKounnar
      "...Джон Кирби сказал, что не может это подтвердить. ..."
      Проще говоря, это означает :" Я не хочу это подтверждать и не могу это опровергнуть, чтобы мне не принесли видео на съемочную площадку".

      А почему боятся признавать уничтожение своих ракет ? Да потому , что это это анти реклама !! Это значит , что их ракеты ни кто не купит ... А сейчас на Красной площади , в Москве на видном месте стоит обгоревший остов супер пупер танка всех времён и народов ... Обгоревший амеро -абрамс ... Для штатовских нет ни чего страшней потери денег . А потеря репутации это потеря большущих денег ..
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:50
    Конечно им страшно,Россию конвенциональным оружием не победить.И Россия ещё себя сдерживает против так называемых неучастниках конфликта.Не им решать кто участник а кто нет.
    1. Aleks88
      Aleks88
      0
      Сегодня, 14:26
      с их совокупной экономикой, и "мясом" они могут вести войну "на истощение", давай те вместе подумает, кому выгоднее бросать в мясорубку 3 млрд$/мес, плюс полтриллиона "свежей заморозки". Если эти деньги пустить в промышленность, арабы через 24 года заплакали бы от благосостояния РФ.
  9. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +5
    Сегодня, 13:51
    Это не страх. Это отрицание самой возможности, что их могут поиметь. И это сопровождается надменностью, гневом, топанием ножкой, разбрасыванием слюны в пространстве. Какое же удовольствие это видеть! Зенитчикам респект!
  10. svp67 Звание
    svp67
    +3
    Сегодня, 13:52
    Во вчерашнем сообщении пресс-службы Минобороны России присутствовала информация о шести сбитых в течение суток российскими системами ПВО ракетах ATACMS. Координатор стратегических коммуникации Совбеза США Джон Кирби заявил, что не может этого подтвердить.
    За то это хорошо подтверждают пробоины на обломках этих ракет, оставленные БЧ наших ракет ПВО
  11. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:59
    У них только один страх---потерять прибыль.Если потенциальные клиенты начнут думать о "самых лучших в мире танках,ракетах,самолётах" иначе чем в рекламных роликах,вот тут то и будет страх...останется только "силовой" метод навязывания своего вооружения,что происходит и сейчас пока скрытыми методами,заставляя "партнёров" избавляться от одного и покупать другое,но уже подороже...
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:59
    Российским военным удалось сбить хваленые американские баллистические ракеты,
    . Очевидное... нет непреодолимое ПВО, нет несбиваемых ракет!!!
    Вопрос планирования, правильной подготовки и достаточностри необходимых ресурсов, сил и средств противодействия! А в случае нападения, ударных средств.
  13. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 14:03
    Координатор стратегических коммуникации Совбеза США Джон Кирби заявил, что не может этого подтвердить.

    Есть такое заболевание - анозогнозия -
    анозогнозия - отрицание больным собственного заболевания.
    . Похоже на Западе все политики, кроме отставников, больны анозогнозией.
    Отрицание очевидных фактов, как у Кирби, первый признак.
  14. Aleks88
    Aleks88
    -2
    Сегодня, 14:21
    Т.е. вчера обсуждали, что вроде как 6 из 12, т.е. 50% это провал. А теперь "за счастье" Это Вы еще статью на СВПРЕСС не видели от проплаченного автора, там вообще весь ЗАПАД дрожит. Т.е. Крым обстреливают, а ЗАПАД дрожит, просто не знает, как сдасться.. давно бы приполз.
  15. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 14:25
    Что касательно г-на Кирби, то он утратил способность говорить правду вместе с нормальной сексуальной ориентацией.