Крымский депутат: причина непризнания США факта уничтожения силами ПВО России ракет ATACMS – страх
Российским военным удалось сбить хваленые американские баллистические ракеты, но в Вашингтоне отрицают, что это могло произойти. Причина непризнания США факта уничтожения силами ПВО России ракет ATACMS – это страх.
Такое мнение высказал в интервью журналистам агентства РИА Новости член комитета по безопасности Госдумы, крымский депутат Михаил Шеремет.
Он считает, что у американцев есть веская причина не признавать факт уничтожения своих ракет, хотя он и очевиден. Дело в том, что несколько сбитых за короткий срок ATACMS демонстрируют несоответствие пропагандистских роликов Минобороны США реальным возможностям американского вооружения.
По словам депутата, российские подразделения в условиях реальных военных действий получают бесценный боевой опыт. В числе прочего, он позволяет им искать и находить возможности для эффективной борьбы против западных вооружений, щедро поставляемых киевскому режиму.
Шеремет отмечает, что продукция оборонной промышленности РФ хорошо зарекомендовала себя на передовой и тем самым привлекла к себе пристальное внимание иностранных покупателей. И теперь, считает депутат, американским военным следует задуматься над тем, сумеют ли они противостоять показавшему себя на фронтах российскому оружию.
Во вчерашнем сообщении пресс-службы Минобороны России присутствовала информация о шести сбитых в течение суток российскими системами ПВО ракетах ATACMS. Координатор стратегических коммуникации Совбеза США Джон Кирби заявил, что не может этого подтвердить.
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