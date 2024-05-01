ВС РФ продвинулись под Урожайным, противник потерял контроль над южной частью села

Российские войска планомерно возвращают под свой контроль территории, которые были утрачены летом прошлого года в ходе так называемого «контрнаступа» ВСУ на Времьевском выступе. Из района Урожайного поступают сообщения о том, что в течение суток российские войска продвинулись по фронту шириной почти 4 км в северном направлении. При этом важно то, что ВС РФ осуществляют охват противника в Урожайном и прилегающем к нему с северо-запада Старомайорском.Глубина продвижения ВС РФ составила около 800 м. Противник потерял контроль над южной частью села Урожайное.Таким образом, под Урожайным, включая фланговые направления, была взята под контроль территория общей площадью не менее трёх квадратных километров.Противнику приходится перебрасывать на это направление очередные резервы, но удерживать территории южнее Времьевки и Великой Новосёлки крайне сложно, так как целая цепочка населённых пунктов находится в низине - по берегам реки Мокрые Ялы. Соответственно, если провести охват этой цепочки с использованием подконтрольных высот, то вся цепочка от Урожайного до упомянутой Великой Новосёлки для противника превратится в кладбище.Пока ситуация для ВСУ развивается по такому сценарию в Урожайном, где позиции находятся под огнём российской артиллерии как минимум с двух направлений.

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