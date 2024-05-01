ВС РФ продвинулись под Урожайным, противник потерял контроль над южной частью села

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ВС РФ продвинулись под Урожайным, противник потерял контроль над южной частью села

Российские войска планомерно возвращают под свой контроль территории, которые были утрачены летом прошлого года в ходе так называемого «контрнаступа» ВСУ на Времьевском выступе. Из района Урожайного поступают сообщения о том, что в течение суток российские войска продвинулись по фронту шириной почти 4 км в северном направлении. При этом важно то, что ВС РФ осуществляют охват противника в Урожайном и прилегающем к нему с северо-запада Старомайорском.

Глубина продвижения ВС РФ составила около 800 м. Противник потерял контроль над южной частью села Урожайное.



Таким образом, под Урожайным, включая фланговые направления, была взята под контроль территория общей площадью не менее трёх квадратных километров.



Противнику приходится перебрасывать на это направление очередные резервы, но удерживать территории южнее Времьевки и Великой Новосёлки крайне сложно, так как целая цепочка населённых пунктов находится в низине - по берегам реки Мокрые Ялы. Соответственно, если провести охват этой цепочки с использованием подконтрольных высот, то вся цепочка от Урожайного до упомянутой Великой Новосёлки для противника превратится в кладбище.



Пока ситуация для ВСУ развивается по такому сценарию в Урожайном, где позиции находятся под огнём российской артиллерии как минимум с двух направлений.
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:52
    Противник вынужден постоянно пополнять подразделения, которые ведут оборону на передовой линии...
    Вопрос... какие резервы он может собрать, держать в запасе, если расход ЛС больше, чем приход за счёт мобилизации?
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 14:02
      Цитата: rocket757
      Вопрос... какие резервы он может собрать, держать в запасе, если расход ЛС больше, чем приход за счёт мобилизации?

      Бандерлоги держат часть сил ВСУ на белорусском направлении, часть на одесском, где в ближайшее время активизация ТВД не ожидается, поэтому часть резервов они могут перекинуть оттуда, а потом восполнить за счёт мобилизованных.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 14:07
        Вопрос именно в том, что и куда они перебрасывает постоянно, не афиширую этого, нигде.
        Кстати, не утверждаю, а задаю вопрос...
        Мы далеко и не все знаем.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:11
        Мясорубку в Урожайном нужно сделать урожайной на трупы нацистов.
      3. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 14:40
        Цитата: Ныробский
        Бандерлоги держат часть сил ВСУ на белорусском направлении,

        Это басни. нет там никаких сил. Только пограничники.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:31
      С учётом того что генералу 200 дали карт-бланш на остановку наших войск любыми способами и средствами,из 120 тысячного резерва они могут отправить несколько десятков тысяч всук,чтобы сорвать наше продвижение вперёд!
  2. konst
    konst
    0
    Сегодня, 14:34
    США дирижер.палочками махает.Туда сюда.