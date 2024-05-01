В ФРГ экстремисты подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву

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В ФРГ экстремисты подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву

Поставки вооружений Киеву западными союзниками привели буквально к взрывному росту их производства оборонными предприятиями в основном в США. Однако и европейские компании не остались в стороне, загрузив свои мощности до предела, что привело к значительному росту выручки и прибыли, особенно с учетом подорожания продукции военного назначения на фоне спроса, превышающего предложение.

Однако не всем на Западе по нраву оказалась милитаристская поддержка киевского режима. Помимо акций в ряде стран с призывами к прекращению снабжения ВСУ оружием и поиску мирного разрешения конфликта, есть и более экстремальные проявления протестов.



Пресса ФРГ сообщает, что рано утром 29 апреля неизвестные подожгли летний домик председателя правления немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG Армина Паппергера, расположенный в коммуне Хермансбург федеральной земли Нижняя Саксония. Находился ли в нем сам хозяин или еще кто-то, не сообщается.

Сегодня в интернет-сети альтерглобалистов Indymedia было опубликовано заявление немецких левых экстремистов, которые взяли на себя ответственность за поджог. В сообщении указано, что акция стала протестом против обогащения оборонной компании за счет поставок оружия Украине.

В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера

- говорится в заявлении экстремистов.

Авторы послания утверждают, что Rheinmetall извлекает выгоду из объявленного канцлером ФРГ Олафом Шольцем «переломного момента», связанного с началом российской специальной военной операции на Украине и последовавшей за этим масштабной военной помощи Киеву немецким правительством. По их словам, концерн накапливает «различные старые типы танков», которые «теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью».

Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе

— резюмируют авторы послания.

Кроме того, немецкие радикалы потребовали освобождения недавно арестованной по обвинению в терроризме Даниэлы Клетте из леворадикальной организации «Фракция Красной Армии» (Rote Armee Fraktion), действовавшей в ФРГ и Западном Берлине в 1970–1998 годах. Организация была так названа в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы. Ее участники рассматривали свою деятельность как городскую партизанскую войну против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого. А говорят, что западные обыватели разучились протестовать и покорно терпят всё, что творят власти.
29 комментариев
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  1. singless Звание
    singless
    +4
    Сегодня, 13:52
    нужно красный флаг на рейхстаг повесить. готов деньгами по участвовать.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 14:24
      Автор,они не "экстремисты "а последние здравомыслящие Германии! am
  2. guest Звание
    guest
    +11
    Сегодня, 13:57
    В ФРГ экстремисты подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву

    Автор статьи участников про российского подполья на Украине тоже экстремистами называть будет?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 14:05
      Я поддерживаю немецких активистов из "Фракции Красной Армии" обеими руками. good Это настоящие патриоты Германии. Надо бы ФСБ помочь им деньгами и оружием. good
      Жалко, что фашиста Паппергера не сожгли. sad
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 14:12
        Цитата: Бородач
        Жалко, что фашиста Паппергера не сожгли.

        Да жаль. Хотя он не такой идейный был нацист, готов был и с Россией работать, но большой проект в России ему немецкий режим в 2014 перекрыл.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 14:16
          Глубо параллельно идейный он или не идейный нацист.
          Хороший нацист - мёртвый нацист. am good
      2. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        -1
        Сегодня, 14:24
        Вообще то эти активисты из Фракции Красной Армии -террористы . Понимаю , написали так потому что они подожгли этот домик . Но если вникните в их историю , там кровавый след за ними тянется . Поэтому не советую их поддерживать , вам могут приписать поддержку терроризма .
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 14:28
          Цитата: Кузнец 55
          , там кровавый след за ними тянется . Поэтому не советую их поддерживать , вам могут приписать поддержку терроризма .

          А за Армином Паппергером нет кровавого следа ? Шоколадки для деток производит ?
          1. Кузнец 55 Звание
            Кузнец 55
            +1
            Сегодня, 14:40
            А я не о нем писал , читайте внимательнее . Так можно о любом сказать . За практически любым политиком и предпринимателем крупного масштаба тянется такой след .
    2. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +4
      Сегодня, 14:06
      В ФРГ экстремисты подожгли летний домик...

      Вот именно, никакие это не экстремисты, а борцы за правое дело!
  3. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 13:58
    Пора бы уж переходить на представительство Бундес - канцлера, вероятность эффективности сего "мероприятия" - более впечатляющее и резонансное...
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 13:59
    А почему сразу экстремисты? А может добропорядочные, сознательные граждане, выступающие против экстремистского курса Германии, в частности против экстремистской поставки оружия фашистам концерном Рейнметалл.
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 13:59
    Сегодня в интернет-сети альтерглобалистов Indymedia было опубликовано заявление немецких левых экстремистов, которые взяли на себя ответственность за поджог.

    Ну честно говоря, от таких "союзников" официально нужно отмежёвываться и их осуждать, так как действуют они террористическими методами... А вот неофициально... Штаты например так и делают...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:03
    Акция... в общем то, это ни о чем.
    Ну хоть так, свои намерения, свою позицию выразить.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 14:18
      Виктор, это очень интересная тема! Ведь немецкая Красная Армия стала действовать "на закате СССР". И ,насколько помню, СССР отмежёвывался от неё. Потом ----- разрушение СССР. А немецкая Красная Армия была ещё! Ведь у нас про неё, насколько понимаю, не писали ни в СССР, ни в РФ.Старшие родственники мои ----- не знали, а могли бы!
      Получается, есть ещё в Германии поддерживающие Красную Армию разных стран.Хоть как их не назови, но я рад ,что они есть. Конечно, для наших буржуев это "неприятно".
      Мой коммент чуть ниже тоже об этом drinks
  7. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 14:06
    Очень интересное сообщение в конце статьи. Сколько же лет "дали" немецкой Красноармейской участнице? Похоже , что пожизненно? Уже старушка, получается.
    Интересно, что лет 5 -7 тому назад, примерно, был цикл здесь статей Ильи Полонского. Было тогда и о Красной Армии в Германии. По моему, название цикла --Городская Герилья. Но могу и ошибаться. Интересные статьи про борьбу. Потом на основе их была создана книга. ....
  8. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 14:09
    А говорят, что западные обыватели разучились протестовать и покорно терпят всё, что творят власти.

    Несколько человек , наследников Фракции Красной Армии , "погоду" не делают...
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:09
    «В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера» —

    — Рот Фронт ...
  10. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +4
    Сегодня, 14:10
    Curieux effets de cette guerre : à la fois ceux que l'on appelle "les extrêmes" Gauche et Droite sont contre l'aide à l'Ukraine et qualifier du qualificatif de "Pro- Russes"
    Ce type d'action pourrait bien avoir un effet "boule de neige".

    Любопытные последствия этой войны : как так называемые" крайние левые", так и правые выступают против помощи Украине и квалифицируются как "пророссийские"
    Такого рода действия вполне могут иметь эффект "снежного кома".
  11. Землекоп Звание
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 14:20
    Сегодня открылась выставка подбитой натовской техники в Москве. Самый популярный у народа экземпляр..он же самый раздолбанный это танк абрамс. Даже Леопард отмытый и целый поставили..а вот американский по дружбе самый раздолбанный кривой притащили.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:28
      Надо прислать приглашение амерскому послу на посещение выставки подбитой амерской техники..... wassat
      Пообещать бесплатных гамбургеров и картошки с колой при посещении. lol
      Тады наверно точно придёт....
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 14:21
    Автор, ты не путай, экстремисты на Украине, а сделавшие это действо - борцы с тоталитарным режимом!
  13. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:23
    A можно ссылку на немецкие новости об этом? Не находится. В Российских новостях, да есть, в немецких не найду.
    В немецких сегодня о певомае больше. О демонстрациях и столкновениях с полицией
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:23
    В Германии не принято кичиться богатством.Вот если бы полыхнуло поместье Фон Ляйен," зелёная " прошла с огоньком.Или волчара " Снежок" ( Альпино ) что нибудь сожрал в том же поместье.Желательно Урсулу. drinks
  15. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:24
    Лучше его грохнули или семью его хотя бы.
  16. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 14:27
    Не офис, не склады, не цеха, а "летний домик"?! И правда экстремисты :))
  17. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 14:30
    Пресса ФРГ сообщает, что рано утром 29 апреля неизвестные подожгли летний домик председателя правления немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG Армина Паппергера,

    Не домики, а цеха палить надо и готовую продукцию....
  18. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 14:32
    Бесплатный совет германским подпольщикам: купите "мавик" со сбросом и скиньте "молотова" на склад боеприпасов. Или на цеха самого предприятия ночью.
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:43
    В ФРГ экстремисты подожгли

    ВО начали перепечатывать инфу от УНИАН?