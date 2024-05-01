В ФРГ экстремисты подожгли летний домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву
Поставки вооружений Киеву западными союзниками привели буквально к взрывному росту их производства оборонными предприятиями в основном в США. Однако и европейские компании не остались в стороне, загрузив свои мощности до предела, что привело к значительному росту выручки и прибыли, особенно с учетом подорожания продукции военного назначения на фоне спроса, превышающего предложение.
Однако не всем на Западе по нраву оказалась милитаристская поддержка киевского режима. Помимо акций в ряде стран с призывами к прекращению снабжения ВСУ оружием и поиску мирного разрешения конфликта, есть и более экстремальные проявления протестов.
Пресса ФРГ сообщает, что рано утром 29 апреля неизвестные подожгли летний домик председателя правления немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG Армина Паппергера, расположенный в коммуне Хермансбург федеральной земли Нижняя Саксония. Находился ли в нем сам хозяин или еще кто-то, не сообщается.
Сегодня в интернет-сети альтерглобалистов Indymedia было опубликовано заявление немецких левых экстремистов, которые взяли на себя ответственность за поджог. В сообщении указано, что акция стала протестом против обогащения оборонной компании за счет поставок оружия Украине.
- говорится в заявлении экстремистов.
Авторы послания утверждают, что Rheinmetall извлекает выгоду из объявленного канцлером ФРГ Олафом Шольцем «переломного момента», связанного с началом российской специальной военной операции на Украине и последовавшей за этим масштабной военной помощи Киеву немецким правительством. По их словам, концерн накапливает «различные старые типы танков», которые «теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью».
— резюмируют авторы послания.
Кроме того, немецкие радикалы потребовали освобождения недавно арестованной по обвинению в терроризме Даниэлы Клетте из леворадикальной организации «Фракция Красной Армии» (Rote Armee Fraktion), действовавшей в ФРГ и Западном Берлине в 1970–1998 годах. Организация была так названа в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы. Ее участники рассматривали свою деятельность как городскую партизанскую войну против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого. А говорят, что западные обыватели разучились протестовать и покорно терпят всё, что творят власти.
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