Минобороны подтвердило поражение штаба оперативного командования «Юг» ВСУ в ходе удара по Одессе

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Минобороны подтвердило поражение штаба оперативного командования «Юг» ВСУ в ходе удара по Одессе

Последний день апреля порадовал нас новыми успехами российской армии на Покровском направлении, которое образовалось из Авдеевского. Нашим войскам снова удалось расширить зону контроля вокруг Очеретино, ВСУ оставили позиции и отступили в сторону Архангельского. Под вечер успех пришел к нашим и под Часовым Яром, там удалось прорвать оборону ВСУ южнее микрорайона и выйти к каналу "Северский Донец-Донбасс".

Вечером наши нанесли очередной ракетный удар по Одессе, основной целью был штаб оперативного командования ВСУ «Юг», Минобороны подтверждает поражение цели. Удар наносился ракетами ОТРК "Искандер", это уже подтверждают украинские ресурсы. Отмечается, что над Одессой в последне время постоянно замечают российские разведывательные беспилотники, что говорит о "дырявой" системе ПВО.



На фронте практически без изменений, наши давят по всей линии, продвигаясь вперед. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи, а также нанесла огневое поражение противнику в районах Андреевка, Курдюмовка и Константиновка.

Штурмовые группы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям украинской армии в районах Ленинское, Керамик и Очеретино. Отражено девять контратак в районах Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Луговское Запорожской области и Старомайорское ДНР. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах Каменское Запорожской области, Ивановка и Степовое Херсонской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта: по личному составу - 970 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, одна бронемашина, одна БМП и 17 единиц различного автотранспорта; по артиллерии - одна гаубица М777, две FН-70, две Д-30, по одной Д-20, М102 и «Мста-Б». Три САУ «Гвоздика» и одна «DANA 2». Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав» и «Буковель-AD», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», средствами ПВО сбиты 29 украинских беспилотников и пять управляемых авиационных бомб «Hammer».
13 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +7
    Сегодня, 13:56
    Российские войска в ночь на 1 мая нанесли ракетный удар по Одессе. По некоторой информации, целью был штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «Вооруженные силы России ударили по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    Как пишет одесское сопротивление, «ночью прилетело в центре города». «Было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб "Юг"», — отметили подпольщики.

    По информации Лебедева, в направлении «прилета» поехало очень много машин скорой помощи. «Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и СБУ . Между двумя ударами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом прозвучал менее сильный взрыв», — добавили подпольщики.

    И не могу не поздравить всех причастных с сегодняшним праздником. Музыканты, которых знает весь мир: ЧВК «Вагнер» сегодня исполнилось 10 лет.Ровно десять лет назад, 1 мая 2014 года, силами петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и отставного подполковника ГРУ Дмитрия Уткина было создано уникальное воинское подразделение, получившее название ЧВК «Вагнер». Бойцам русского «Оркестра» (как негласно именуют «Вагнер» в околовоенной среде) за эти годы удалось принять участие в самых сложных операциях по всему миру – и оказать кардинальное влияние на весь ход специальной военной операции на Украине.

    .О том, как создавалась «Группа Вагнера», сам Евгений Пригожин рассказал только в 2022 году. По его словам, после начала конфликта в Донбассе он, как и многие другие неравнодушные люди, пытался создать свой отряд ополчения. Однако, столкнувшись с суровой реальностью, плохой подготовленностью ополченцев и откровенными схемами мошенничества на местах, Пригожин понял, что нужно поступать в соответствии с правилом «хочешь делать что-то хорошо – сделай это сам».

    «Давайте мы коротко от истоков пробежимся, как было. В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть, – рассказал Пригожин. – Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер».


    https://www.politnavigator.net/muzykanty-kotorykh-znaet-ves-mir-chvk-vagner-ispolnilos-10-let.html
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 14:11
      поражение штаба оперативного командования «Юг» ВСУ
      Надеюсь штаб не "пустой" был!! good
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 14:15
        За оперативное командование "Юг" ВСУ. drinks
        Не чокаясь. drinks drinks drinks
        Не помним.
        Не скорбим.
        Вообще по фигу.
        Земля им стекловатой. am good
        Всех с праздником!!! drinks
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 14:17
          Посмертный "эцых с гвоздями" (с) этим....
          laughing

          И таки да, с праздником всех! drinks
          Как раз пивка хряпну....
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:30
        Цитата: marchcat
        поражение штаба оперативного командования «Юг» ВСУ
        Надеюсь штаб не "пустой" был!!

        Сегодняшние данные от ТГ-канала Condottiero:

        "В Одессе ночью "Искандер" поразил объект с 13 офицерами СБУ, предположительно среди них два заместителя начальника СБУ по Одесской области.
        Кроме того, в числе погибших начальники департаментов и офицеры военной контрразведки.
        ВСУ и СБУ полностью оцепили периметр в районе Жд вокзала, площади Куликово поле и ул. Пироговской.
        После прилёта ракет ВС РФ, идет эвакуация."
  2. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 14:12
    Праздник удАлся. С Праздником! Работайте, Братья! Дай Бог Всевышний вернуться домой!
  3. bars042 Звание
    bars042
    +1
    Сегодня, 14:20
    И опять - Куликово Поле!
    Совпадение?
    Историю Нужно Помнить!
  4. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 14:21
    Имхо.Про ЧВК Вагнер можно было бы и отдельную статью написать, а не прилепить информацию к неимеющей отношения новости, без обид
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 14:27
    Жаль что нету у нас пока что Азовской флотилии,со стороны канала,с воды поддрежать наступление наших войск! good
  6. Властор Звание
    Властор
    0
    Сегодня, 14:28
    Я так понимаю что где-то в Европе или в Америке снова разобьётся вертолёт с очередными офицерами
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 14:36
      Есть мнение что ситуационный зал весь похоронен.
  7. greka Звание
    greka
    -1
    Сегодня, 14:34
    Здравствуйте. Интересно другое, чем они сбили Искандер 29 числа на Одессой? Обломки попадали на склоны в жилой части.
  8. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 14:43
    Жаль что ночью. Дежурный пострадал наверное.