Минобороны подтвердило поражение штаба оперативного командования «Юг» ВСУ в ходе удара по Одессе
Последний день апреля порадовал нас новыми успехами российской армии на Покровском направлении, которое образовалось из Авдеевского. Нашим войскам снова удалось расширить зону контроля вокруг Очеретино, ВСУ оставили позиции и отступили в сторону Архангельского. Под вечер успех пришел к нашим и под Часовым Яром, там удалось прорвать оборону ВСУ южнее микрорайона и выйти к каналу "Северский Донец-Донбасс".
Вечером наши нанесли очередной ракетный удар по Одессе, основной целью был штаб оперативного командования ВСУ «Юг», Минобороны подтверждает поражение цели. Удар наносился ракетами ОТРК "Искандер", это уже подтверждают украинские ресурсы. Отмечается, что над Одессой в последне время постоянно замечают российские разведывательные беспилотники, что говорит о "дырявой" системе ПВО.
На фронте практически без изменений, наши давят по всей линии, продвигаясь вперед. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи, а также нанесла огневое поражение противнику в районах Андреевка, Курдюмовка и Константиновка.
Штурмовые группы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям украинской армии в районах Ленинское, Керамик и Очеретино. Отражено девять контратак в районах Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Луговское Запорожской области и Старомайорское ДНР. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах Каменское Запорожской области, Ивановка и Степовое Херсонской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта: по личному составу - 970 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, одна бронемашина, одна БМП и 17 единиц различного автотранспорта; по артиллерии - одна гаубица М777, две FН-70, две Д-30, по одной Д-20, М102 и «Мста-Б». Три САУ «Гвоздика» и одна «DANA 2». Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав» и «Буковель-AD», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», средствами ПВО сбиты 29 украинских беспилотников и пять управляемых авиационных бомб «Hammer».
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