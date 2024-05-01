Штурмовые группы ВС России взяли Парасковиевку на Угледарском направлении, продолжая наступление на Константиновку
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Хорошие вести приходят с Угледарского направления, там штурмовые группы российских войск взяли населенный пункт Парасковиевка, находящийся между Новомихайловкой и Константиновкой. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на информацию с передовой.
По имеющейся на данный момент информации, штурмовые группы ВС России вошли в Парасковиевку, заняв ее, но окончательно не зачистив. Сейчас наши будут закрепляться и зачищать село, беря его под полный контроль. Подразделения ВСУ, держащие здесь оборону, перекрывали нашим продвижение на Константиновку, через которую идет снабжение гарнизона Угледара. Будем надеяться, что продвижение на данном участке пойдет активнее.
С мест сообщают, что населенный пункт Парасковиевка взят Армией России. Наши войска продвигаются к Константиновке, перерезая дорогу на Угледар. Предстоит еще зачистка и закрепление в Парасковиевке, боевой работы много
— сообщает ТГ-канал «Два майора».
Отметим, что на данном направлении наступают морпехи 155-й бригады ТОФ, до этого они взяли Новомихайловку, за которую несколько месяцев шли ожесточенные бои. Выбитый противник отступил как раз в Парасковиевку, создав там укрепрайон. Теперь остатки подразделений ВСУ отступили в Константиновку.
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