В Стамбуле в ходе первомайского шествия произошли стычки с полицией

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В Стамбуле в ходе первомайского шествия произошли стычки с полицией

В крупнейшем турецком городе Стамбуле силовики блокировали и разогнали массовую акцию, организованную рабочими профсоюзами DISK и KESK в честь первомайского праздника День труда и солидарности. Изначально организаторы шествия планировали провести традиционную демонстрацию на центральной площади Таксим, однако городские власти отказали им в этом.

Тогда несколько тысяч людей, собравшихся в центре города, попытались прорваться к площади, которую заранее оцепили полицейские. Турецкая пресса сообщает, что радикально настроенные манифестанты, в основном молодежь из леворадикальных организаций, вступили в столкновение с полицией. В стражей правопорядка полетели камни и пластиковые бутылки, некоторые из манифестантов бросались на полицейских с палками.



В ответ силовики после неоднократных предупреждений через громкоговорители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Примерно через полтора часа противостояния полиция взяла в кольцо и оттеснила толпу на окраину расположенного рядом акведука Боздоган и парка Сарачхане, после чего большинство собравшихся разошлись.

По данным СМИ, пока не подтвержденным официально, в ходе столкновений ранения получили несколько полицейских. В свою очередь, правоохранители задержали более 140 человек за сопротивление силовикам в различных частях города.

Накануне власти Стамбула запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв с ночи площадь металлическими барьерами и выставив по ее периметру усиленные наряды полиции. Всего были перекрыты десятки улиц, закрыты для движения транспорта дороги, ведущие к центральной площади города. Для обеспечения безопасности в Стамбуле были привлечены свыше 42 тыс. полицейских. Сообщается, что сейчас ситуация в районе площади спокойная.

Первое мая (также Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся) — праздник, связанный с темой труда, отмечаемый во многих государствах и территориях 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России праздник отмечается как Праздник Весны и Труда. В Турции 1 мая в 2009 году было объявлено государственным праздником как «День труда и солидарности». Площадь Таксим в Стамбуле стала символом протестного движения после того, как в 1977 году в ходе разгона первомайской демонстрации здесь погибли более тридцати человек, десятки получили ранения.
18 комментариев
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  1. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 15:12
    Хмм... Честно говоря, не думал, что первомай еще празднуют, так сказать, в мировом масштабе...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Медведев_Дмитрий
      Хмм... Честно говоря, не думал, что первомай еще празднуют, так сказать, в мировом масштабе...

      Ага, и если фото не случайное - там походу еще и размах советский.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 15:39
        Цитата: Hitriy Zhuk
        там походу еще и размах советский

        Это да, на одном этом фото, навскидку, тысяч пятьдесят народу.
        Не знаете, с чего это Султан запретил им на главной площади подемонстрантить?
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:22
      В общем то праздник правильный, для стран где существуют нормальные профсоюзы. отстаивающие и защищающие права простых трудяг... Это у нас в стране сначала его заофиозили, а затем свели к внеочередному обычному выходному для работы в саду и огороде... А жаль...
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 15:30
      Если у них это тоже праздник,чего бы не самим его возглавить и провести как надо?
    4. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 16:21
      если что-то не показывают по первому каналу - это не значит, что этого нет

      где-то празднуют, где есть рабочее движение
      где-то мавзолей Ленина "драпируют" перед парадом (кто-то скажет, что прячут)
      вещи одного порядка
  2. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 15:21
    Смотрю - знакомый мост, знакомый дом и тысячи людей.
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 15:23
    В Турции 1 мая в 2009 году было объявлено государственным праздником как «День труда и солидарности».
    ..и
    В ответ силовики после неоднократных предупреждений через громкоговорители применили слезоточивый газ и резиновые пули.
    ...как у нас бы сказали...ВОТ ТЕ БАБУШКА И ЮРЬЕВ ДЕНЬ....хорошо что у нас всё спокойно,..правда на природе ветренно, но шашлыкам не помеха
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:27
      Да вот с шашлыками то как раз проблема - у нас пожарный режим по области и всех шашлычников отлавливают с вертолётов и коптеров. Штрафуют по полной.....
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 15:29
        у нас пожарный режим по области и всех шашлычников отоавливают с вертолётов и коптеров.
        ...ух ты...это где так?....по ходу это тех кто готовит без мангалов...есть мангал...тут без разговоров...запрещён только на открытом огне
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 15:30
          Свердловская область. И с мангалами тоже штрафуют. Тока если мангал стационарный - кирпичный как печка с крышей. Таких не трогают.
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 15:44
            И с мангалами тоже штрафуют.
            ...по ходу у вас злые власти..и на состояние души им наплевать...жаль...у нас в Крыму всё норм...мангал есть ...ну и всё в порядке...и это при том что живём как на пороховой бочке...власти у вас просто негодяи
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 15:48
              Ну что поделать... Говорю как есть.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:35
    Турки - удивительный народ!
    У них, видимо, заранее отрепетированы прохождения по городу
    Вот, нашел фото в сети, это они выражают солидарность Палестине, ещё в начале апреля
    Но как построились! Ну прям как на сегодняшней фотографии!
    Молодцы, одним словом
    https://indonesiainside.id/olahraga/2024/01/02/ratusan-atlet-palestina-meninggal-jadi-korban-keganasan-israel
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 15:44
    Erdogan se nemá čím chlubit, na demokracii v Turecku to nevypadá.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 15:44
      Эрдогану хвастаться нечем, на демократию в Турции не похоже.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 15:50
        Наверно у вас есть чем хвастаться.
        Нацистов на Украине поддерживаете - и это всё нормально считается.
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 16:19
    даже в Турции есть реальные профсоюзы, а не имитация