В Стамбуле в ходе первомайского шествия произошли стычки с полицией

В крупнейшем турецком городе Стамбуле силовики блокировали и разогнали массовую акцию, организованную рабочими профсоюзами DISK и KESK в честь первомайского праздника День труда и солидарности. Изначально организаторы шествия планировали провести традиционную демонстрацию на центральной площади Таксим, однако городские власти отказали им в этом.Тогда несколько тысяч людей, собравшихся в центре города, попытались прорваться к площади, которую заранее оцепили полицейские. Турецкая пресса сообщает, что радикально настроенные манифестанты, в основном молодежь из леворадикальных организаций, вступили в столкновение с полицией. В стражей правопорядка полетели камни и пластиковые бутылки, некоторые из манифестантов бросались на полицейских с палками.В ответ силовики после неоднократных предупреждений через громкоговорители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Примерно через полтора часа противостояния полиция взяла в кольцо и оттеснила толпу на окраину расположенного рядом акведука Боздоган и парка Сарачхане, после чего большинство собравшихся разошлись.По данным СМИ, пока не подтвержденным официально, в ходе столкновений ранения получили несколько полицейских. В свою очередь, правоохранители задержали более 140 человек за сопротивление силовикам в различных частях города.Накануне власти Стамбула запретили проводить первомайское шествие профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв с ночи площадь металлическими барьерами и выставив по ее периметру усиленные наряды полиции. Всего были перекрыты десятки улиц, закрыты для движения транспорта дороги, ведущие к центральной площади города. Для обеспечения безопасности в Стамбуле были привлечены свыше 42 тыс. полицейских. Сообщается, что сейчас ситуация в районе площади спокойная.Первое мая (также Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся) — праздник, связанный с темой труда, отмечаемый во многих государствах и территориях 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России праздник отмечается как Праздник Весны и Труда. В Турции 1 мая в 2009 году было объявлено государственным праздником как «День труда и солидарности». Площадь Таксим в Стамбуле стала символом протестного движения после того, как в 1977 году в ходе разгона первомайской демонстрации здесь погибли более тридцати человек, десятки получили ранения.