БПЛА «Ланцет» поразил украинскую технику во время её заправки

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БПЛА «Ланцет» поразил украинскую технику во время её заправки

В районе населенного пункта Успеновка в окрестностях города Курахово на Южно-Донецком направлении БПЛА «Ланцет» поразил украинскую военную технику во время ее заправки. Удар барражирующего боеприпаса прошелся на топливозаправщик и заправляемый им бронетранспортер М113 американского производства.

Цель была поражена на расстоянии примерно 19 километров от линии боевого соприкосновения.


Ударные беспилотные аппараты «Ланцет» активно применяются нашими военными на передовой и уже продемонстрировали свою высочайшую эффективность. Особенно большой урон технике противника они нанесли во время так называемого летнего контрнаступления ВСУ в прошлом году. Беспилотники-камикадзе успешно уничтожают вражескую технику на всех фронтах СВО, причиняя украинским военным значительный ущерб. Этот боеприпас менее мощный, чем дрон-камикадзе «Герань-2», но точность у него выше.

Тактика нанесения удара «Ланцетом» по противнику в момент заправки российскими военными уже отработана. Эффект атаки значительно усиливается взрывом топливозаправщика, в результате чего поражение наносится стоящей около него технике.

К примеру, весной прошлого года на Запорожском направлении был зафиксирован случай, о котором рассказывало «Военное обозрение», когда ударом барражирующего боеприпаса по топливозаправщику был уничтожен заправлявшийся от него танк, а также находившийся неподалеку внедорожник. При этом взрыв получился очень мощным.

11 комментариев
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  1. тлауикол Звание
    тлауикол
    +4
    Сегодня, 15:14
    По такой группе и Искандер не жалко
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 15:19
      Над рядом областей Украины увидели необычную большую вспышку, от которой стало светло.
      Вспышку, от которой на мгновение стало светло, увидели в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской и других областях.
      Скорее всего в атмосфере сгорел метеорит.

      Фрагмент видео по ссылке ниже.

      https://t.me/RVvoenkor/67171

      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 15:25
        Хорошо заправились. am good
        И топливо качественное. good
        Хорошо горит.
        Всех с праздником!!! drinks
        Иду за пивом, чтобы отметить. drinks drinks drinks
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:29
        Какая жалость что метеорит по ВСУшникам не попал....
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 15:30
          Может и попал,может и не метеорит это вовсе был.Мало чего там сейчас в боевых условиях испытывают.
        2. swnvaleria Звание
          swnvaleria
          +2
          Сегодня, 15:33
          это был предупредительный
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 15:28
      Пару Ланцетов за глаза хватит на эту "групповуху "! good
  2. Alex013 Звание
    Alex013
    +3
    Сегодня, 15:20
    Точно, а главное вовремя.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 15:26
      "Снял шляпу башню перед ВС РФ". Российские военные около Часов Яра с помощью FPV-дрона-камикадзе подбили танк Т-64БВ ВСУ, который метнул башню из-за детонации боекомплекта.

      Видео по ссылке.

      https://t.me/pro_voinu_ru/10513
  3. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 15:29
    Эпичное видео... Все-таки средства объективного контроля (видео) добавляют изюминку smile
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:43
    Бей супостатов!.. ....ю