Экс-министр обороны Великобритании поддержал идею Макрона с отправкой западных военных на Украину

В Западную Украину, чтобы провести обучение, да. Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвезти их за тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы обучить их этому высокому уровню комбинированного маневра, я просто не думаю, что это реалистично.

Поэтому я думаю, что следующий большой шаг вперед — это не возможности в виде системы оружия или чего-то еще, следующий большой шаг — это прибытие военных в Западную Украину для проведения этой комбинированной подготовки.