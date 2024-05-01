Экс-министр обороны Великобритании поддержал идею Макрона с отправкой западных военных на Украину

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Экс-министр обороны Великобритании поддержал идею Макрона с отправкой западных военных на Украину

Великобритания должна последовать совету французского президента Эммануэля Макрона и отправить свои войска на Украину. С таким заявлением выступил бывший младший министр обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.

Хиппи поддержал идею Макрона с отправкой войск НАТО на Украину, но не для участия в боевых действиях, а для обучения украинцев. По мнению британца, Великобритании необходимо направить свои войска на Западную Украину, чтобы там они занимались подготовкой украинских военных. По словам экс-министра, намного легче проводить подготовку украинских бригад на территории Украины, чем везти их за тысячи километров в другие страны.



В Западную Украину, чтобы провести обучение, да. Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвезти их за тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы обучить их этому высокому уровню комбинированного маневра, я просто не думаю, что это реалистично.

— заявил Хиппи.

Британский депутат предполагает, что следующим шагом в поддержке Украины в конфликте с Россией должен стать не очередной пакет военной помощи с каким-нибудь оружием, а отправка западных военных на Украину для организации подготовки ВСУ.

Поэтому я думаю, что следующий большой шаг вперед — это не возможности в виде системы оружия или чего-то еще, следующий большой шаг — это прибытие военных в Западную Украину для проведения этой комбинированной подготовки.

— заявил Хиппи, добавив, что одними поставками вооружений войну не выиграть.
15 комментариев
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  1. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 15:47
    Как будто их там нет и не было. И не только советников.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:56
      Сам же не поедет,шкуру попортят быстро,а за других топит,пусть едут со своими жмуровозками и мешками для трупов!
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:47
    Кто бы сомннвался... чтот штанишки у Зе тяжеловаты вы , держите, держите.... winked
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:48
    «Хиппи поддержал идею Макрона с отправкой войск НАТО на Украину» —

    — Да он хиппует ...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 16:21
      А вы не передергивайте с больной головы на здоровую lol
  4. Старый еврей Звание
    Старый еврей
    +2
    Сегодня, 15:48
    Готовят прямую оккупацию Зап.украины и раздел всей украины. На оккупированной зап.украине будет сохранен режим, враждебный России. Как плацдарм для новой агрессии запада против русских. Этого нельзя допустить.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:48
    Поэтому я думаю, что следующий большой шаг вперед — это не возможности в виде системы оружия или чего-то еще, следующий большой шаг — это прибытие военных в Западную Украину для проведения этой комбинированной подготовки.
    — заявил Хиппи, добавив, что одними поставками вооружений войну не выиграть.
    Забудьте даже про намёк о победе. Прибытие военных из стран НАТО Россия будет рассчитывать объявлением войны со всеми вытекающими последствиями. Для GB это будет последним противостоянием с Россией. Захлебнётесь в собственном дерьме.
  6. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 15:48
    Экс-министр обороны Великобритании поддержал идею Макрона с отправкой западных военных на Украину
    Надеюсь он изъявил желание возглавить английский отряд, а в нашем ГенШтабе уже есть план мероприятий по "горячей" его встречи...
  7. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 15:51
    На то он и экс-министр, чтобы болтать без последствий для себя yes
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 15:51
    Запретить этого мы не можем , но ещё раз довести до сведения , что иностранные формирования являются приоритетными целями , стоит . Французам довели и те малость подзаткнулись
  9. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 15:53
    Ничего вы, коллеги, не понимаете.
    Вчитайтесь: "чтобы обучить их этому высокому уровню комбинированного маневра"!
    Кадровые военные, переведите, пожалуйста, это словообразование на доступный русский.
    Может наши военные тоже не знают, что это такое, поэтому мы так медленно и продвигается вперёд? what
  10. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 16:04
    Бритам подставить лягушатников это дело чести. Значит понимают, что лягушатникам , кирдык при любом раскладе.
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:16
    Не по чину поддержка!
    Экс-министыр может поддерживать только экс-президента.
    Заткнись, хиппи, и жди.
  12. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:16
    Очередная партия поваров и парамедиков для Украины ?
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 16:22
      Да не... эскваеров для украинцев... они же одни в блестящей броне (фраках) посреди дерьма (с)