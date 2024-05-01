Это не наша война: в Варшаве прошёл марш против вовлечения Польши в конфликт на Украине

14
Это не наша война: в Варшаве прошёл марш против вовлечения Польши в конфликт на Украине

Нынешний Первомай, признанный под разными названиями и статусами как праздник труда во многих странах мира, в различных частях света отмечают как мирными демонстрациями, так и акциями, приводящими к стычкам с силовиками. В частности, полиция разогнала демонстрантов в Стамбуле, когда они пытались прорваться к центральной площади Таксим.

Более мирно, но не менее знаково, прошла акция под названием «Марш мира» в столице Польши. Как сообщают местные СМИ, в центре Варшавы прошёл антивоенный марш против вовлечения Польши в конфликт на Украине. Акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, была организована местными антивоенными движениями.



Митингующие собрались в районе креста памяти генерала Ромуальда Траугутта в центре Варшавы, а затем проследовали по улицам польской столицы до памятника юному повстанцу в Старом городе. В ходе шествия участники акции скандировали: «Это не наша война». Среди прочего манифестанты требовали прекратить поставлять вооружения и военную технику Украине.

Сегодня наши танки — завтра наши дети.
Стоп американизации Польши

— такие лозунги были написаны на транспарантах.

Как отметил один из организаторов марша польский политолог Лешек Сыкульский, присутствующие отрицательно относятся к тому, что Варшава оказывает военную и финансовую помощь киевским властям. Все больше поляков выступают, пусть пока и не слишком активно, за отказ от поставок оружия на Украину, опасаясь быть напрямую вовлеченными в военное противостояние с Россией.

Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины

— заявил журналистам Сыкульский.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:58
    Ещё бы не мешало отловить кучу укриев с их флагами,да понабивать им физиономии!
  2. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 15:58
    Это не наша война: в Варшаве прошёл марш против вовлечения Польши в конфликт на Украине
    Судя по тому сколько "жолнежей" принимает участие в этом конфликте и сколько уже погибло, то уже ВАША...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:59
    «Стоп американизации Польши» —

    — Есть в Польше здравомыслящие,но немного ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:02
      Да, там есть и те которые до сих пор благодарны СССР за освобождение Польши и помощь в её послевоенном восстановлении. Но их действительно мало и их никто уже не хочет слушать.....
      Молодняк хочет лизать США (в основном) за амерские преференции. Для таких СССР и Россия - оккупанты.
      1. stelltok Звание
        stelltok
        0
        Сегодня, 16:12
        Молодняк хочет лизать США (в основном) за амерские преференции

        Экономика всех славянских государств, слабая.
        Тут 2 варианта
        1)Ложиться под чужую зависимость
        2)Панславянский союз.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 16:14
          Поляки всегда были "сильны" прислонившись к могучему хозяину....
          Панславянский союз им ни к чему - они жуткие националисты и антисемиты. При таком раскладе им всегда выгоднее быть под кем-то кто им будет многое позволять... Они понимают что в одиночку им не вывезти.
          1. stelltok Звание
            stelltok
            0
            Сегодня, 16:17
            Поляки всегда были "сильны" прислонившись к могучему хозяину....

            Правильнее сказать к высокотехнологичному.
            Все тянуться к лучшим.
            Мы тоже от США зависим в технологическом плане.
            Панславянский союз им ни к чему - они жуткие националисты

            В славянском национализме нет ничего плохого.
            Национализм это целостность славянских наций.
            и антисемиты.

            Причём тут семиты и панславянский союз???
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 16:20
              Даже "полукровок" не терпят.
              У них чисто за польскую кровь. Остальных не хотят воспринимать.
              Лично разговаривал с поляками на такие темы.
              1. stelltok Звание
                stelltok
                0
                Сегодня, 16:23
                Даже "полукровок" не терпят.
                У них чисто за польскую кровь.

                Не совсем. С другими словянами они вполне не против.
                Лично разговаривал с поляками на такие темы.

                Я тоже.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 16:23
                  С другими слАвянами, но не с русскими.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:15
    Поляки стали о чем то догадываться ? Проблема в том ,что вы уже проданы со своими детьми и внуками . В Польше тревожатся за новый конфликт понимая ,поляки будут следующими ,кого американцы разменяют как Украину
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:18
      Дык они сами легли под амеров..... Кто ж их заставлял то... request
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 16:19
      В Польше тревожатся за новый конфликт понимая ,поляки будут следующими ,кого американцы разменяют как Украину
      Как пить дать!
  5. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 16:22
    Польские источники пишут, что марш был организован польскими спецслужбами для фотографирования и видеосъемки пророссийски настроенных людей в Польше. В этом что-то есть, потому что этот Силукси уже давно стал объектом внимания служб. Людей, которые по незнанию пришли туда и захотели принять участие в шествии, вскоре могут вызвать на допросы службы безопасности. Это похоже на провокацию.