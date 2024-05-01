Это не наша война: в Варшаве прошёл марш против вовлечения Польши в конфликт на Украине
Нынешний Первомай, признанный под разными названиями и статусами как праздник труда во многих странах мира, в различных частях света отмечают как мирными демонстрациями, так и акциями, приводящими к стычкам с силовиками. В частности, полиция разогнала демонстрантов в Стамбуле, когда они пытались прорваться к центральной площади Таксим.
Более мирно, но не менее знаково, прошла акция под названием «Марш мира» в столице Польши. Как сообщают местные СМИ, в центре Варшавы прошёл антивоенный марш против вовлечения Польши в конфликт на Украине. Акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, была организована местными антивоенными движениями.
Митингующие собрались в районе креста памяти генерала Ромуальда Траугутта в центре Варшавы, а затем проследовали по улицам польской столицы до памятника юному повстанцу в Старом городе. В ходе шествия участники акции скандировали: «Это не наша война». Среди прочего манифестанты требовали прекратить поставлять вооружения и военную технику Украине.
Стоп американизации Польши
— такие лозунги были написаны на транспарантах.
Как отметил один из организаторов марша польский политолог Лешек Сыкульский, присутствующие отрицательно относятся к тому, что Варшава оказывает военную и финансовую помощь киевским властям. Все больше поляков выступают, пусть пока и не слишком активно, за отказ от поставок оружия на Украину, опасаясь быть напрямую вовлеченными в военное противостояние с Россией.
— заявил журналистам Сыкульский.
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