«Утилизация по-украински»: в Раде представлен законопроект о легализации частных военных компаний

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«Утилизация по-украински»: в Раде представлен законопроект о легализации частных военных компаний

Украинские парламентарии начинают задумываться о том, что большое количество бывших военных по окончании боевых действий могут стать угрозой общегосударственного масштаба. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо решить вопрос с трудоустройством этих граждан.

В качестве решения депутатом Сергеем Гривко, представляющим правящую партию «Слуга Народа», в Верховной раде Украины был представлен законопроект о легализации частных военных компаний.

Правда, автор озаглавил его «О международных оборонных компаниях», но многие украинские СМИ называют его «законом о ЧВК».

Прогнозируется, что после демобилизации большого число личного состава – военнослужащих и сотрудников других силовых структур – на Украине есть риск возникновения широкого спектра негативных последствий

- сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Там также говорится, что угроза усугубляется наличием у граждан огромного количества незарегистрированного оружия. Согласно данным МВД Украины, на руках у населения находится от двух до пяти миллионов «стволов».Украинские законодатели опасаются, что уволенные силовики, лишившись щедрых выплат, столкнувшись с трудностями в трудоустройстве и сложной ситуацией «на гражданке», могут заняться криминальной и прочей деструктивной деятельностью.

Предлагаемый депутатами выход – это своего рода «утилизация по-украински».

«Международные оборонные компании», которые появятся, если закон примут, начнут оказывать «оборонные услуги» и осуществлять «оборонные мероприятия» за пределами страны. При создании данных структур авторы законопроекта предлагают учитывать опыт в создании ЧВК Соединенными Штатами и рядом других государств.
28 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -2
    Сегодня, 16:51
    «Утилизация по-украински»: в Раде представлен законопроект о легализации частных военных компаний

    "Солдаты удачи" очень быстро становятся солдатами неудачи после контрольного выстрела в голову...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 17:00
      большое количество бывших военных по окончании боевых действий могут стать угрозой общегосударственного масштаба.

      Вот чтобы не было на Украине большого количества бывших военных, над этим и работает армия РФ (денацификация и демилитаризация)... Так что не нужно ничего легализовывать - большого количества бывших военных на Украине точно не будет...
      1. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 17:06
        в Верховной раде Украины был представлен законопроект

        Нет смысла нынешней Раде заниматься законопроектами на будущее, этим будут заниматься уже другие.
        1. Electrical Звание
          Electrical
          0
          Сегодня, 17:40
          Нет смысла нынешней Раде заниматься законопроектами на будущее, этим будут заниматься уже другие.
          А с чего вы решили что речь о будущем? Смотрите как удобно, заграбастали и в чвк, ни повесток, ни медкомиссии, ни демобилизации, выплаты опять же сколько не жалко. И вперед на могилизацию!
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 17:07
        Будет. очень много будет. Те упоротые, кто уцелеет составят костяк. Те же азовцы. Работать он точно не пойдут.
        Не миллион, да. Но тысяч 50 наберут легко.
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 17:16
          Ципсаны обиделись. Минусуют.
      3. fif21 Звание
        fif21
        -1
        Сегодня, 17:14
        Цитата: Lev_Russia
        Так что не нужно ничего легализовывать - большого количества бывших военных на Украине точно не будет...

        Калеки -бандеровцы, тоже РФ не нужны . Вот из них пусть , что хотят создают на территории НАТО . hi
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 16:52
    «Правда, автор озаглавил его "О международных оборонных компаниях"» —

    — Свидомые мыслят масштабно - в пределах "глобуса Украины" ...
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -3
    Сегодня, 16:54
    Вот это для укров- родное. Они за " гроЩи" маму родную убьют.)
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    -2
    Сегодня, 16:56
    Как не назови их,по любому это банды! am
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      -1
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Бережливый
      Как не назови их,по любому это банды! am

      а наши парни это кто , которые мимо ларька МО нырнули и работают от души кто они ? вот придёт мой сын и спросит тебя.. что скажешь? просто диван обоссышь.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 17:14
        а наши парни это кто , которые мимо ларька МО нырнули и работают от души кто они ? ваш сын всё таки наверное НЕ в Азове служит? Разговор шёл об украинских бандах- как их не назови- ЧВК Азов или террбат Азов- они всё равно банда.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          -2
          Сегодня, 17:17
          Цитата: свой1970
          а наши парни это кто , которые мимо ларька МО нырнули и работают от души кто они ? ваш сын всё таки наверное НЕ в Азове служит? Разговор шёл об украинских бандах- как их не назови- ЧВК Азов или террбат Азов- они всё равно банда.

          мой в "Барсах".и была хорошая охота сегодня.жую : Боевой Армейский Резерв Страны.чвк никуда не делись , и они за Родину бьются.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            Сегодня, 17:22
            мой в "Барсах" ну так какого тогда беса вы обижаетесь на то что украинские бандой тогда называют? Зачем вот это:
            "вот придёт мой сын и спросит тебя.. что скажешь? просто диван обоссышь."???
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    -5
    Сегодня, 16:58
    По окончании боевых действий, много ли их там останется? До последнего укропа еще никто не отменял вроде. О какой демобилизации они там думают?
    1. Aken Звание
      Aken
      -3
      Сегодня, 17:08
      Они думают о мести Вагнеру в Африке. Неужели не понятно?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 17:13
        Не понятно когда они Вагнеру мстить собрались. И сколько этих "мстителей" вообще уцелеет до этого срока.
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 17:15
          Вы просто пропустили.
          Они уже работают против Вагнера в Судане. Видео было.
          Явно собираются расширять операции.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 17:19
            Я это прекрасно знаю. Как и о их "успехах". Не понятно к чему они плетут байду про демобилизацию. Можно это всё узаконить и без неё.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 17:35
              Если думаете, что . демобилизация готовится для решения одной - единственной задачи, силино ошибётесь.
              Такие действия всегда многоплановы Под демобилизацию помимо всего прочего можно легально вывести профессиональных военных за штат и отправить в Африку как гражданских сотрудников ЧВК.
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: свой1970
      а наши парни это кто , которые мимо ларька МО нырнули и работают от души кто они ? ваш сын всё таки наверное НЕ в Азове служит? Разговор шёл об украинских бандах- как их не назови- ЧВК Азов или террбат Азов- они всё равно банда.

      мой в "Барсах".и была хорошая охота сегодня.жую : Боевой Армейский Резерв Страны.чвк никуда не делись , и они за Родину бьются.просто в МО порядок бы навести, парни не хотят туда из за бардака. моего за 25 дней "вагнеры" в терминатора превратили., первые слова были : забудь всё чему тебя учили в армиии" вот вам оценка подготовки в мо.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:11
    Ха, так полосатики и прочие другие могут себе это позволить!!!
    А кукуевским мяса на убой надобно много и не больше! Неужт они впустят за бугор более менее подготовленное мясо??? Свежо преданье ...
    Загребут всех обратно, как только у них катастрофа наметится или начнется, а до нее совсем не далеко, если присмотреться тщательнее.
  7. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 17:13
    Ну, так эта проблема коснется не только Украины...
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    -2
    Сегодня, 17:13
    Ils n'ont pas pensé à une chose : Quand tout sera terminé , combien restera t il réellement de militaires Ukrainiens ?
    Suffisamment pour faire une armée Ukrainienne et des Sociétés militaires ?

    Они не подумали об одном: когда все закончится, сколько украинских военнослужащих на самом деле останется? Хватит делать украинскую армию (если еще будет Украина) и военные роты?
  9. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    -2
    Сегодня, 17:23
    То есть ЧВК "Вагнер" - это была утилизация по-российски? Или это было другое? И в чём же?
  10. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 17:32
    Просто этот законопроект позволит направлять легально военных НАТО не скрываясь. Обзовут бригаду чвкашниками и введут. Укров-то походу уже реально не хватает.
  11. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:40
    Там у каждого пана-атамана своя личная армия.Похоже,на Банковой побаиваются именно этого..Вот и начинают "дуть на воду,пока "молоко" не вскипело"........
  12. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 18:04
    Готовятся валить за рубеж с оружием, те кто уцелеет. Работу ищут по профилю, с терр. уклоном.