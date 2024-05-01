«Утилизация по-украински»: в Раде представлен законопроект о легализации частных военных компаний
Украинские парламентарии начинают задумываться о том, что большое количество бывших военных по окончании боевых действий могут стать угрозой общегосударственного масштаба. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо решить вопрос с трудоустройством этих граждан.
В качестве решения депутатом Сергеем Гривко, представляющим правящую партию «Слуга Народа», в Верховной раде Украины был представлен законопроект о легализации частных военных компаний.
Правда, автор озаглавил его «О международных оборонных компаниях», но многие украинские СМИ называют его «законом о ЧВК».
- сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Там также говорится, что угроза усугубляется наличием у граждан огромного количества незарегистрированного оружия. Согласно данным МВД Украины, на руках у населения находится от двух до пяти миллионов «стволов».Украинские законодатели опасаются, что уволенные силовики, лишившись щедрых выплат, столкнувшись с трудностями в трудоустройстве и сложной ситуацией «на гражданке», могут заняться криминальной и прочей деструктивной деятельностью.
Предлагаемый депутатами выход – это своего рода «утилизация по-украински».
«Международные оборонные компании», которые появятся, если закон примут, начнут оказывать «оборонные услуги» и осуществлять «оборонные мероприятия» за пределами страны. При создании данных структур авторы законопроекта предлагают учитывать опыт в создании ЧВК Соединенными Штатами и рядом других государств.
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