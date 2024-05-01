Украинский журналист предрекает уход с должности министра обороны Умерова и другие перестановки в правительстве

Как это обычно бывает перед большими потрясениями, в киевской верхушке усиливается внутренняя борьба за сохранение власти. Рулит событиями в основном считающийся теневым правителем глава офиса президента Андрей Ермак. Да что говорить о киевских чиновниках, если легитимность самого Зеленского под большим вопросом из-за несостоявшихся под надуманным предлогом военного положения президентских выборов.Одиозный украинский пропагандист главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, готовый ради самопиара критиковать кого угодно, вещает, что вскоре грядет отставка министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место якобы будет назначен нынешний министр обороны Рустем Умеров, который сам сменил на посту предыдущего главу военного ведомства Алексея Резникова в сентябре прошлого года. Ермак не очень доволен работой Умерова, хотя суть претензий неизвестна.Видимо, даже после череды проверок и отставок Умеров так и не сумел взять под полный контроль распределение денег в Минобороны, являющемся главной «кормушкой» киевских правителей. Кроме того, понимая дальнейшее ухудшение ситуации для ВСУ на фронте, глава ОПУ хочет посадить на его место «медийного военного», который должен будет более убедительно вещать о виртуальных перемогах на фоне все возрастающей зрады.Кроме того, Бутусов заявил, что Ермак собирается «дискредитировать» вице-премьера — министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова и даже главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Последний, к слову, считается ставленником и давним другом Зеленского. Если это правда, то в офисе украинского президента все меньше верят в способность главы киевского режима удержаться у власти после 21 мая, когда согласно Конституции истекает срок его полномочий.На Банковой всё это отрицают и приписывают Бутусова к российским пропагандистам. Советник главы офиса президента Сергей Лещенко заявил, что это фейк и обвинил Бутусова в безответственности. Он уточнил, что это «ложная информация», которая дестабилизирует работу правительства и военного руководства. Впрочем, как известно, дыма без огня не бывает, так что грызня «киевских пауков» на Банковой (в банке) наверняка будет только усиливаться.