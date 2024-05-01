Украинский ресурс: Сырскому не хватает резервов для остановки продвижения российских войск под Очеретино
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Сырский не может остановить наступление российской армии на Авдеевском направлении, поскольку у него нет для этого резервов, а националистические подразделения отказываются выполнять приказы главкома. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Главком не сумел перебросить под Очеретино 3-ю отдельную штурмовую бригаду, созданную на основе «Азова»*, (террористическая организация, запрещена в России), националисты просто отказались выполнять приказ, причем уже не в первый раз. А собственных подготовленных резервов у Сырского нет. Это привело к тому, что подразделения ВСУ были вынуждены оставить Новокалиново и Керамик, а также отступить в северном направлении.
Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский не может остановить наступление российской армии на Авдеевском направлении из-за отсутствия резервов и отказа третей штурмовой бригады выдвигаться под Очеретино. Главком теряет популярность среди военных, а новое командование не способно управлять бригадами.
— пишет ТГ-канал «Резидент».
О проблеме с резервами в ВСУ сообщалось уже неоднократно, из-за больших потерь в бригадах осталось по 30–40% личного состава от штатного. Масла в огонь подлил Зеленский со своим указанием не сдавать Часов Яр ни при каких обстоятельствах. Это привело к тому, что на данное направление перебросили резервы с других направлений, фактически оголив их. Последствия такого решения сейчас прекрасно видны под Очеретино, где никак не удается остановить ВС России.
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