Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский не может остановить наступление российской армии на Авдеевском направлении из-за отсутствия резервов и отказа третей штурмовой бригады выдвигаться под Очеретино. Главком теряет популярность среди военных, а новое командование не способно управлять бригадами.

Сырский не может остановить наступление российской армии на Авдеевском направлении, поскольку у него нет для этого резервов, а националистические подразделения отказываются выполнять приказы главкома. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.Главком не сумел перебросить под Очеретино 3-ю отдельную штурмовую бригаду, созданную на основе «Азова»*, (террористическая организация, запрещена в России), националисты просто отказались выполнять приказ, причем уже не в первый раз. А собственных подготовленных резервов у Сырского нет. Это привело к тому, что подразделения ВСУ были вынуждены оставить Новокалиново и Керамик, а также отступить в северном направлении.— пишет ТГ-канал «Резидент».О проблеме с резервами в ВСУ сообщалось уже неоднократно, из-за больших потерь в бригадах осталось по 30–40% личного состава от штатного. Масла в огонь подлил Зеленский со своим указанием не сдавать Часов Яр ни при каких обстоятельствах. Это привело к тому, что на данное направление перебросили резервы с других направлений, фактически оголив их. Последствия такого решения сейчас прекрасно видны под Очеретино, где никак не удается остановить ВС России.