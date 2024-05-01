Украинский ресурс: Сырскому не хватает резервов для остановки продвижения российских войск под Очеретино

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Украинский ресурс: Сырскому не хватает резервов для остановки продвижения российских войск под Очеретино

Сырский не может остановить наступление российской армии на Авдеевском направлении, поскольку у него нет для этого резервов, а националистические подразделения отказываются выполнять приказы главкома. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Главком не сумел перебросить под Очеретино 3-ю отдельную штурмовую бригаду, созданную на основе «Азова»*, (террористическая организация, запрещена в России), националисты просто отказались выполнять приказ, причем уже не в первый раз. А собственных подготовленных резервов у Сырского нет. Это привело к тому, что подразделения ВСУ были вынуждены оставить Новокалиново и Керамик, а также отступить в северном направлении.



Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский не может остановить наступление российской армии на Авдеевском направлении из-за отсутствия резервов и отказа третей штурмовой бригады выдвигаться под Очеретино. Главком теряет популярность среди военных, а новое командование не способно управлять бригадами.

— пишет ТГ-канал «Резидент».

О проблеме с резервами в ВСУ сообщалось уже неоднократно, из-за больших потерь в бригадах осталось по 30–40% личного состава от штатного. Масла в огонь подлил Зеленский со своим указанием не сдавать Часов Яр ни при каких обстоятельствах. Это привело к тому, что на данное направление перебросили резервы с других направлений, фактически оголив их. Последствия такого решения сейчас прекрасно видны под Очеретино, где никак не удается остановить ВС России.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:41
    «Националистические подразделения отказываются выполнять приказы главкома» —

    — Значит он не главком ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 17:45
      Вот если бы приказали безоружных убивать,грабить,насиловать или сжигать людей,как в Хатыни,то " патрЫоты украины" бы были впереди всех...
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 17:43
    Нельзя резервы сильно растягивать... а то порвешь (с). Этого мы с Часами и добивались.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 17:50
    В смысле - нет резервов. Пусть главком не выпендривается, а снимает части с белорусской границы, из столичного округа и т.д. Развели в тылу дармоедов, а кто за неньку утилизироваться пойдёт? am
  4. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 17:59
    Пусть срочно перебрасывает батальон ТРО "Куршевель". laughing
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:00
      Как сообщает источник из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, военное руководство считает нецелесообразным отправлять людей в страны Североатлантического Альянса для прохождения специальной боевой подготовки.
      В первую очередь, высшее командование не видит смысла в обучении по старой доктрине НАТО и стандартам. Обученные на Западе военнослужащие не могут применять полученные навыки в условиях современных боевых действий, выступая против мощной российской армии. Во-вторых, по словам инсайдера, порядка 20% от отправленных за рубеж в 2023 году мужчин не вернулись на Украину. Куда именно делись украинские военнослужащие не называется, но согласно имеющейся информации, в 2024 году их доля выросла до 35%, что является катастрофой для администрации Зеленского на фоне обвала линии обороны.

      Также инсайдер рассказал, что подразделения, костяком которых являются бывшие бойцы "Азова", запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, вновь отказался отправляться на передовую. В подразделениях понимают, что живыми из боя с российской армией им будет не выбраться, так как их потом попросту некем будет заменить. Киев планировал попытаться стабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения, направив туда своих идейных националистически настроенных бойцов, но последние отказались покидать свои места дислокации, бросив тем самым вызов главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.