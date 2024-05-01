Европейская демократия: на первомайской демонстрации в Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ

В то время как в «автократической», по мнению Запада, России сегодня совершенно спокойно и мирно отмечается Праздник Весны и Труда, в некоторых странах «демократической» Европы проходят мощные акции протеста, ознаменовавшиеся столкновениями с полицией. Стоит отметить, что европейские силовики с манифестантами не сильно церемонятся.Французская пресса сообщает, что на первомайской демонстрации в Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ, с обеих сторон есть пострадавшие. Впрочем, справедливости ради стоит уточнить, что на такие действия силовиков провоцируют сами демонстранты.Сообщается, что первомайская манифестация в столице Франции выдвинулась с площади Республики к площади Нации. Среди участников было несколько сотен радикалов так называемого протестного движения black bloc, одетых во все черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами. Вскоре после старта шествия они начали громить стеклянные витрины и автобусные остановки.Когда полицейские попытались вмешаться в происходящее, в них полетели петарды, фейерверки и стеклянные бутылки. В ответ стражи порядка стали оттеснять манифестантов при помощи дубинок. Они валили людей на землю, несколько человек получили травмы. Когда колонна достигла площади Бастилии, полицейские пытались раздробить протестующих на группы, в том числе применяя слезоточивый газ.В настоящее время беспорядки в Париже продолжаются, радикалы громят магазины, баллончиками с краской наносят на витрины и стены антикапиталистические лозунги. Манифестанты несут красные знамена, замечены и флаги Палестины.Первого мая во Франции традиционно проходят шествия в честь Дня труда. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. Перед началом акции в Париже силовики обыскали около 500 человек, у них изымали ножи и кастеты, 15 человек задержали. И этот город уже очень скоро должен стать местом проведения летних Олимпийских игр.