Европейская демократия: на первомайской демонстрации в Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ

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Европейская демократия: на первомайской демонстрации в Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ

В то время как в «автократической», по мнению Запада, России сегодня совершенно спокойно и мирно отмечается Праздник Весны и Труда, в некоторых странах «демократической» Европы проходят мощные акции протеста, ознаменовавшиеся столкновениями с полицией. Стоит отметить, что европейские силовики с манифестантами не сильно церемонятся.

Французская пресса сообщает, что на первомайской демонстрации в Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ, с обеих сторон есть пострадавшие. Впрочем, справедливости ради стоит уточнить, что на такие действия силовиков провоцируют сами демонстранты.



Сообщается, что первомайская манифестация в столице Франции выдвинулась с площади Республики к площади Нации. Среди участников было несколько сотен радикалов так называемого протестного движения black bloc, одетых во все черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами. Вскоре после старта шествия они начали громить стеклянные витрины и автобусные остановки.

Когда полицейские попытались вмешаться в происходящее, в них полетели петарды, фейерверки и стеклянные бутылки. В ответ стражи порядка стали оттеснять манифестантов при помощи дубинок. Они валили людей на землю, несколько человек получили травмы. Когда колонна достигла площади Бастилии, полицейские пытались раздробить протестующих на группы, в том числе применяя слезоточивый газ.

В настоящее время беспорядки в Париже продолжаются, радикалы громят магазины, баллончиками с краской наносят на витрины и стены антикапиталистические лозунги. Манифестанты несут красные знамена, замечены и флаги Палестины.



Первого мая во Франции традиционно проходят шествия в честь Дня труда. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. Перед началом акции в Париже силовики обыскали около 500 человек, у них изымали ножи и кастеты, 15 человек задержали. И этот город уже очень скоро должен стать местом проведения летних Олимпийских игр.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:04
    «Манифестация в столице Франции выдвинулась с площади Республики к площади Нации» —

    — Вот-вот,в сторону "наци" вся Европа и движется ...
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 18:08
    Скоро олимпиада, вот там начнётся настоящая веселуха.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 19:02
      в Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ

      Это же демократические дубинки и газ.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 19:03
      А слезоточивый газ у полицаев - 'Дихлофос"?
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 19:18
      Цитата: Pharmacist
      Скоро олимпиада, вот там начнётся настоящая веселуха.

      И русской команды на олимпиаде не будет. Беда! Свалить безобразия не на кого будет! Пусть вся Олимпийская ...рать хлебает полной ложкой!! tongue
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:37
      Вы ничего не понимаете.
      Это другое.
      Это демократический слезоточивый газ.
      Это демократические резиновые дубинки.
      Это демократические резиновые пули.
  3. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    +5
    Сегодня, 18:12
    В СПб с ковидных времён не разрешают первомайские шествия трудящихся и коммунистов по Невскому, но религиозные разрешают.
  4. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +3
    Сегодня, 18:17
    вот в россии по другому, слесарь Ваня вдруг солидализировался с героиней труда валей-стакан о......у...е....ть
    1. sub307 Звание
      sub307
      +3
      Сегодня, 18:24
      Цитата: Ryaruav
      с героиней труда валей-стакан

      "Валя - полстакана" на самом деле...и это "погоняло" у Вали ещё с советских времён.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +2
        Сегодня, 18:58
        А как вы хотели в комсомоле карьеру строить. У меня много знакомых было из райкомов. Все честно говорили: не пьешь тебя уйдут. Пьешь - свой. Если что это 80 годы.
  5. иван2022 Звание
    иван2022
    +5
    Сегодня, 18:28
    drinks Если в одном Париже идеи социальной справедливости и солидарности могут собрать на митинг 150 тысяч, которые не боятся полицаев, значит народ скорее жив....
    Ура товарищи, и ещё это самое-"да здравствует" .....!

    Кто жив, тот пусть да здравствует, а остальным - Бог судья.
    1. Ryaruav Звание
      Ryaruav
      +2
      Сегодня, 18:41
      Иван, у нас при поднятии пенсионки была дикая тишина, я говорил своим надо бастовать и никто не поддержал так пусть хавают полной ложкой свои 5 лет добавленные ,а то в курилке возмущаются
  6. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:31
    Сложности какие-увидели на выходе из метро одетого в черное с маской и капюшоном-отвели в сторонку и глаз на известное место натянули-делов то?
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 19:06
    Антикапиталистические лозунги. Как это прекрасно! В России бы!
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:27
    Видео этого столкновения
    https://t.me/MediaHub1world/10472