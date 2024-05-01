Глава МИД Латвии: Украина получила от некоторых стран разрешение на применение оружия по территории России
Некоторые западные страны поставили Украине вооружения, не имеющие ограничений на применение по территории России. С таким утверждением выступила глава МИД Латвии Байба Браже.
По словам латвийского дипломата, большинство западных стран поставляет оружие Украине с условием, что оно не будет применяться по территории России, но такой подход уже меняется. Больше того, появился ряд стран, которые якобы не ставят Киеву никаких условий при передаче вооружений. При этом Браже заявила, что это не та тема, о которой нужно говорить публично.
— заявила глава МИД Латвии, но ни одной страны из этого списка не назвала.
Между тем на заявление Браже отреагировал российский МИД, призвавший латвийского министра опубликовать список стран, снявших ограничение на применение оружия по России. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, если Браже не врет, то должна предоставить соответствующую информацию.
— написала она в ТГ-канале.
Ранее США и ряд стран Европы заявили, что передают оружие Киеву с условием, что оно не будет применяться по территории «старой» России. Новые регионы и Крым на Западе называют украинскими, поэтому удары по ним не только разрешены, но и поощряются западными союзниками режима.
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