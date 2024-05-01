Глава МИД Латвии: Украина получила от некоторых стран разрешение на применение оружия по территории России

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Глава МИД Латвии: Украина получила от некоторых стран разрешение на применение оружия по территории России

Некоторые западные страны поставили Украине вооружения, не имеющие ограничений на применение по территории России. С таким утверждением выступила глава МИД Латвии Байба Браже.

По словам латвийского дипломата, большинство западных стран поставляет оружие Украине с условием, что оно не будет применяться по территории России, но такой подход уже меняется. Больше того, появился ряд стран, которые якобы не ставят Киеву никаких условий при передаче вооружений. При этом Браже заявила, что это не та тема, о которой нужно говорить публично.



Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений,

— заявила глава МИД Латвии, но ни одной страны из этого списка не назвала.

Между тем на заявление Браже отреагировал российский МИД, призвавший латвийского министра опубликовать список стран, снявших ограничение на применение оружия по России. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, если Браже не врет, то должна предоставить соответствующую информацию.

МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет,

— написала она в ТГ-канале.

Ранее США и ряд стран Европы заявили, что передают оружие Киеву с условием, что оно не будет применяться по территории «старой» России. Новые регионы и Крым на Западе называют украинскими, поэтому удары по ним не только разрешены, но и поощряются западными союзниками режима.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 18:22
    — Нет для них никаких ограничений и уже давно.Бьют докуда достанут и чем могут ...
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 18:38
      Вначале предоставят Ф-16 с обычными ракетами и бомбами, если эффект будет сведён к нулю неисключено что эти передадут Киеву и используют тактическое ЯО по нашей территории, всё к тому идёт красные линиии стираются одна за другой. Похоже на Украине евроатлантисты действительно решили идти до конца.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 19:05
        Цитата: Федор Соколов
        если эффект будет сведён к нулю неисключено что эти передадут Киеву и используют тактическое ЯО по нашей территории

        Я уже ничему в этой жизни не удивлюсь. Верится, конечно, с трудом, но...
  2. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 18:23
    в мид латвии и не только, видно специально выбирают такие экземпляры чтобы запугать российское население
  3. костя1
    костя1
    +2
    Сегодня, 18:27
    Эта козявка Латвия то-куда лезет с рассуждениями?
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      +4
      Сегодня, 18:43
      Обозначает,что Оно еще существует....пока.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 18:30
    Что, сёстры что-ли, глава МИД Латвии Байба Браже и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн? Фото смотреть ниже.
    Как на Руси говорили:
    "Чур меня"!
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +5
      Сегодня, 18:53
      В Европе во времена Инквизиции любили жечь ведьм. Причем это были самые красивые девушки и женщины. В некоторых городках Германии вообще не осталось женщин. Уродство давало шанс выжить. Вот эти уродины и дали потомство. Вот этих бы точно 300 лет назад не сожгли бы.
  5. Electrical Звание
    Electrical
    -2
    Сегодня, 18:30
    МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет,

    Ну допустим предьявят:
    США и ряд стран Европы

    Дальше то что? Опять фломастеры придется расчехлять?
  6. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 18:44
    Между тем на заявление Браже отреагировал российский МИД, призвавший латвийского министра опубликовать список стран,
    Слабая реакция нашего МИД. Посла надо было вызывать и требовать объяснений слов Главы их МИД. У нас столько сейчас дипломатов освободилось, после высылки из западных стран, что можно было давно новый отдел в МИД организовать, который занимался только бы организаций и обоснованием подобных вызовов западных послов, пускай они вместо работы на свои страны к нам в МИД ходят , каждый день как на работу
  7. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 18:58
    Это от латвии, штоль разрешение получила? lol
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 19:01
    Вы еще, ребята в очереди в наш МИД стоять будете с объяснительными, а во дворе комендантский взвод, за некоторыми, стену будет штукатурить yes
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 19:08
    Бэйба браже???? belay
  10. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 19:15
    А думаю - латвийская ведьма сказала правду! Давно нет никаких ограничений. Более того, территория Прибалтики, Финляндии и Румынии - используется для нанесения ударов по нашей стране.Запад уверен, что не получит сдачи. Он наглеет всё больше. Единственное объяснение, мы ударим сразу и за всё. Идея, видимо, состоит в тотальном уничтожении Запада. Таких вот латвийских див. Ждём атомного гриба в Риге.
  11. Cartograf Звание
    Cartograf
    +1
    Сегодня, 19:34
    Вопрос к Путину- ДО КОЛЕ ТЕРПЕТЬ РУССКОМУ НАРОДУ???