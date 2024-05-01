Противник утратил контроль над Работино и под огнём нашей артиллерии отступает по полям в северном направлении

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Противник утратил контроль над Работино и под огнём нашей артиллерии отступает по полям в северном направлении

С Запорожского направления поступает информация об успехе наших войск в районе Работино и на флангах. После поднятия российского флага над северной частью населённого пункта ВС РФ расширили территорию контроля в черте этого пгт. Несмотря на упорное сопротивление врага, нашими войсками были взяты под контроль ещё несколько улиц в Работино с одновременным нанесением противнику огневого поражения на занимаемых позициях. Большая часть пгт - снова под контролем ВС РФ.

Координатор движения «Мы вместе» Владимир Рогов ещё несколько часов назад в ТГ-канале написал:



Работино – наше! После тяжёлых боёв возвращён под полный контроль ВС РФ н.п. Работино. Подробности позже.

К настоящему моменту известно о том, что понесшие потери подразделения ВСУ оставили этот населённый пункт, отступив под огнём артиллерии и авиации в северном направлении – в сторону Новоданиловки. Правда, до самой Новоданиловки большинство отступивших вряд ли дойдут, так как для этого придётся преодолевать километры полей под, как уже отмечено, шквальным огнём ВС РФ.



В самом Работино продолжаются отдельные стрелковые бои. Со стороны противника их ведут отдельные украинские военные, которые не смогли бежать из пгт. Российские бойцы проводят зачистку территории.

При этом в украинских медиа сообщается, что командование ВСУ готовит контратаку.

Работино в течение нескольких месяцев было чуть ли не главным символом прошлогоднего украинского контрнаступления. Именно до этого населённого пункта смогли дойти войска противника в своём «походе на Крым». Теперь «символ» утрачен, «достижение» ВСУ обнулено российскими Вооружёнными силами.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 18:29
    «Работино – наше!» —

    — Неужели добили?Ну,с Первомаем! ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +12
      Сегодня, 18:33
      С Днём Весны и Труда!Всех с Первым Маем.

      С места событий сообщают, что ВС РФ пошли в прорыв южнее и севернее Часова Яра, определив места, где можно относительно просто перейти на западный берег канала «Северский Донец – Донбасс». По боевым порядкам ВСУ работают авиационными бомбами фронтовые бомбардировщики, а неуправляемыми реактивными снарядами штурмовики и вертолёты ВКС РФ.

      За минувшие сутки на неприятеля было сброшено около 40 тяжёлых авиационных бомб. Позиции врага щедро осыпают кассетными боеприпасами, тяжёлыми гравитационными бомбами и крупнокалиберными артиллерийскими снарядами.

      Военкоры сообщают, что натиск с фронта в восточной части Часова Яра был предпринят в качестве отвлекающего действия.Основными силами российский десант и мотострелки пошли в прорыв южнее и севернее Часова Яра. В нескольких пунктах канал уже форсирован и бои идут на его западном берегу.

      Противник подтянул в Часов Яр 18-ю бригаду нацгвардии, чтобы закрыть бреши в обороне 42-й мехбригады ВСУ. Это украинское соединение и 5-я штурмовая бригада понесли весьма чувствительные потери, обескровлены, окончательно измотаны и нуждаются в выводе с передовой линии в тыл, для отдыха, пополнения и переоснащения. Ротация войск укронацистов ведётся, по возможности, малыми подразделениями. Но, и этому мешают российские снайперы, которые выбивают значительную часть личного состава.
    2. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Работино – наше!» —

      Сейчас трудно оценить значение данного события, но оно действительно знаковое
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 19:41
        Хорошо наши отработали Работино. am good
        Фашисты бегут.
        Всех с первомаем!!! drinks
        Рот фронт. soldier
    3. mann Звание
      mann
      +6
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Работино – наше!» —

      — Неужели добили?Ну,с Первомаем! ...

      В парке Победы давка к выставке НАТОВСКОЙ трофейной технике и огромный стенд с надписью крупными буквами:
      Внимание!
      сотрудникам посольств США, Великобритании, Франции,Германии и Польши
      доступ к трофейной технике предоставляется ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
      Люблю людей с чувством юмора! laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 19:24
        Цитата: mann
        Внимание!
        сотрудникам посольств США, Великобритании, Франции,Германии и Польши
        доступ к трофейной технике предоставляется ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
        Люблю людей с чувством юмора!

        Да, неплохой троллинг представителей стран НАТО. lol Добавляю фото для иллюстрации.
  2. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +4
    Сегодня, 18:49
    судя по новостям с ВО наши хорошо идут по многим направлениям ,очень хочется надеется что оборона окраины рухнет в ближайшие месяцы
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 19:02
      Цитата: Ryaruav
      ,очень хочется надеется что оборона окраины рухнет в ближайшие месяцы

      Очень-очень. Настолько, что страшно об этом даже вслух говорить, лишь бы не сглазить
  3. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 18:50
    Со стороны противника их ведут отдельные украинские военные, которые не смогли бежать

    Ну раз они такие упертые, и в плен не желают, то и с ними нечего церемониться после того как патроны закончатся и руки поднимут в гору.
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 18:53
    Молодцы! Рубеж освоен, добрая весть.
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 18:53
    тяжёлыми гравитационными бомбами

    Стесняюсь спросить, что это такое?
    До сих пор слышал только про B61-13...
    Но это экспериментальная бомба США...
    Просветите нас пожалуйста what
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 19:15
      Это наверно, что-то на подобии каучуковой бомбы.
    2. sanja.grw Звание
      sanja.grw
      0
      Сегодня, 19:20
      Я думаю это такая бомба которая падает ВНИЗ из-за законов физики laughing laughing laughing
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:29
      Свободнопадующий боеприпас, бомба... управляемый или нет, главное, движителя нет.
  6. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 19:35
    Львовская ратуша с красным флагом,на бумажнике,выпущенном при СССР во Львове.....
  7. Pytnik Звание
    Pytnik
    0
    Сегодня, 19:40
    По "взятию Работино".

    1. Видео с поднятым флагом в Работино появилось еще 3 дня назад. Трудно сказать, почему началась вторая серия празднований с тем же флагом.
    2. Работино как и три дня назад нашими войсками еще полностью не контролируется, сообщения о полном взятии Работино очевидно действительности не соответствуют.
    3. Работа в Работино идет. Как войска сделают свою работу, будут и сообщения о взятии