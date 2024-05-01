Противник утратил контроль над Работино и под огнём нашей артиллерии отступает по полям в северном направлении
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С Запорожского направления поступает информация об успехе наших войск в районе Работино и на флангах. После поднятия российского флага над северной частью населённого пункта ВС РФ расширили территорию контроля в черте этого пгт. Несмотря на упорное сопротивление врага, нашими войсками были взяты под контроль ещё несколько улиц в Работино с одновременным нанесением противнику огневого поражения на занимаемых позициях. Большая часть пгт - снова под контролем ВС РФ.
Координатор движения «Мы вместе» Владимир Рогов ещё несколько часов назад в ТГ-канале написал:
Работино – наше! После тяжёлых боёв возвращён под полный контроль ВС РФ н.п. Работино. Подробности позже.
К настоящему моменту известно о том, что понесшие потери подразделения ВСУ оставили этот населённый пункт, отступив под огнём артиллерии и авиации в северном направлении – в сторону Новоданиловки. Правда, до самой Новоданиловки большинство отступивших вряд ли дойдут, так как для этого придётся преодолевать километры полей под, как уже отмечено, шквальным огнём ВС РФ.
В самом Работино продолжаются отдельные стрелковые бои. Со стороны противника их ведут отдельные украинские военные, которые не смогли бежать из пгт. Российские бойцы проводят зачистку территории.
При этом в украинских медиа сообщается, что командование ВСУ готовит контратаку.
Работино в течение нескольких месяцев было чуть ли не главным символом прошлогоднего украинского контрнаступления. Именно до этого населённого пункта смогли дойти войска противника в своём «походе на Крым». Теперь «символ» утрачен, «достижение» ВСУ обнулено российскими Вооружёнными силами.
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