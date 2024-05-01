Немецкий аналитик: Штурмовые группы ВС России не только вышли к каналу южнее Часова Яра, но и перешли его

Российские силы вторжения форсировали канал в Часовом Яру в 1 км к юго-востоку от города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в населенный пункт с востока или юга

Российские войска значительно продвинулись к югу от Часова Яра, сумев прорвать оборону украинской армии. К такому выводу пришел военный аналитик Юлиус Репке.Немецкий эксперт изучил видео боев в районе Часова Яра и пришел к выводу, что штурмовые группы ВС России не только вышли к каналу «Северский Донец — Донбасс» на южном фланге обороны ВСУ, но и перешли его, значительно продвинувшись к городу. Несмотря на то что украинские ресурсы отрицают такое развитие ситуации, немец уверен, что прорыв все же состоялся.Также немецкий аналитик считает, что на северном фланге и в районе микрорайона «Канал» российские войска также прорвут оборону ВСУ и войдут в город. По его словам, это лишь вопрос времени. Ранее немец заявлял, что при штурме Часова Яра российские войска используют тактику «двойного удара», атакуя не только по фронту, но и обходя город с юга и севера.— заявил Репке.Накануне российские ресурсы сообщили о прорыве обороны ВСУ южнее микрорайона и выходе штурмовых групп ВС России к каналу. По данным украинских ресурсов, атака именно на этом участке была не случайной, поскольку именно здесь вода идет под землей по трубам и не требуется прилагать усилий для форсирования водной преграды. На украинских картах данный участок показан как серая зона.