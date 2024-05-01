Немецкий аналитик: Штурмовые группы ВС России не только вышли к каналу южнее Часова Яра, но и перешли его

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Немецкий аналитик: Штурмовые группы ВС России не только вышли к каналу южнее Часова Яра, но и перешли его

Российские войска значительно продвинулись к югу от Часова Яра, сумев прорвать оборону украинской армии. К такому выводу пришел военный аналитик Юлиус Репке.

Немецкий эксперт изучил видео боев в районе Часова Яра и пришел к выводу, что штурмовые группы ВС России не только вышли к каналу «Северский Донец — Донбасс» на южном фланге обороны ВСУ, но и перешли его, значительно продвинувшись к городу. Несмотря на то что украинские ресурсы отрицают такое развитие ситуации, немец уверен, что прорыв все же состоялся.



Также немецкий аналитик считает, что на северном фланге и в районе микрорайона «Канал» российские войска также прорвут оборону ВСУ и войдут в город. По его словам, это лишь вопрос времени. Ранее немец заявлял, что при штурме Часова Яра российские войска используют тактику «двойного удара», атакуя не только по фронту, но и обходя город с юга и севера.


Российские силы вторжения форсировали канал в Часовом Яру в 1 км к юго-востоку от города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в населенный пункт с востока или юга

— заявил Репке.

Накануне российские ресурсы сообщили о прорыве обороны ВСУ южнее микрорайона и выходе штурмовых групп ВС России к каналу. По данным украинских ресурсов, атака именно на этом участке была не случайной, поскольку именно здесь вода идет под землей по трубам и не требуется прилагать усилий для форсирования водной преграды. На украинских картах данный участок показан как серая зона.
4 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 19:20
    Ну прорвали и прорвали, чего беспокоиться. Своё же берём.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +2
      Сегодня, 19:23
      Цитата: Irokez
      прорвали и прорвали, чего беспокоиться

      Ну как чего)
      У нас с вами, и у господина Репке - совершенно разные "своё"
      Вот он и беспокоится)
  2. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 19:24
    Российские силы вторжения форсировали канал в Часовом Яру в 1 км к юго-востоку от город

    Красиво звучит из уст русофоба yes
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 19:26
    Ещё одна "фортеця" скоро падёт. Пусть бегут сразу за Днепр, крысы ВСУшные.