В составе 12-й бригады НГУ «Азов» формируется танковый батальон
В составе 12-й бригады Национальной гвардии «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) появится собственный танковый батальон. Бригада объявила набор добровольцев для службы в новом подразделении.
12-я бригада НГУ «Азов»*, не путать с 3-й отдельной штурмовой ВСУ «Азов»*, хотя и там, и там выходцы из одного нацбата, разбитого в Мариуполе, начала самостоятельно вербовать солдат, не дожидаясь пополнения от ТЦК. Новобранцев завлекают обещаниями не отправлять на «мясные штурмы», а воевать «по науке». При этом в «Азове»* используют новый термин, появившийся в последнее время на Украине, — «бусификация» (насильная мобилизация с заталкиванием военкомами в автобус).
- зазывают националисты добровольцев.
В составе бригады формируется отдельный танковый батальон, именно в него и идет набор. По-видимому, бригаде хотят придать танки, хотя это может быть и внутреннее решение, принятое на фоне разногласий с новым главкомом ВСУ.
Кстати, командиром 12-й бригады НГУ «Азов»* является небезызвестный Денис Прокопенко с позывным «Редис», попавший в плен на «Азовстали» в Мариуполе и вернувшийся на Украину в ходе одного из обменов на наших бойцов с условием не участвовать в боевых действиях. По-видимому, второй раз в плен его никто брать не будет.
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