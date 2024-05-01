В составе 12-й бригады НГУ «Азов» формируется танковый батальон

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В составе 12-й бригады НГУ «Азов» формируется танковый батальон

В составе 12-й бригады Национальной гвардии «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) появится собственный танковый батальон. Бригада объявила набор добровольцев для службы в новом подразделении.

12-я бригада НГУ «Азов»*, не путать с 3-й отдельной штурмовой ВСУ «Азов»*, хотя и там, и там выходцы из одного нацбата, разбитого в Мариуполе, начала самостоятельно вербовать солдат, не дожидаясь пополнения от ТЦК. Новобранцев завлекают обещаниями не отправлять на «мясные штурмы», а воевать «по науке». При этом в «Азове»* используют новый термин, появившийся в последнее время на Украине, — «бусификация» (насильная мобилизация с заталкиванием военкомами в автобус).



Если вы или ваши друзья и знакомые боитесь быть бусифицированным и отправленным на так называемый «мясной штурм», то обращайтесь в «Азов»

- зазывают националисты добровольцев.

В составе бригады формируется отдельный танковый батальон, именно в него и идет набор. По-видимому, бригаде хотят придать танки, хотя это может быть и внутреннее решение, принятое на фоне разногласий с новым главкомом ВСУ.

Кстати, командиром 12-й бригады НГУ «Азов»* является небезызвестный Денис Прокопенко с позывным «Редис», попавший в плен на «Азовстали» в Мариуполе и вернувшийся на Украину в ходе одного из обменов на наших бойцов с условием не участвовать в боевых действиях. По-видимому, второй раз в плен его никто брать не будет.
17 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 20:07
    """Если вы или ваши друзья и знакомые боитесь быть бусифицированным и отправленным на так называемый «мясной штурм», то обращайтесь в «Азов»"""

    Типа в "Азове" им ничего не угрожает. В мясные штурмы ходить не будут, будут сбегать с передовой случись чего и отказываться от выполнений приказов, в чем эти нацики уже отметились.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 20:08
    Недобитки,которых вообще нужно не брать в плен живыми,а тех кто попал в плен,вешать,подонки и ничтожества смеют называть себя в честь Русского города Азов!
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 20:09
    вернувшийся на Украину в ходе одного из обменов на наших бойцов с условием не участвовать в боевых действиях.

    Вот и стояло отпускать - менять? Да таких "идейных" сразу сажать надо. am
    Что касается танкового батальона. Это "Азов", они могут и против Зели и Ко рвануть. Попытаются власть захватить. Вот тогда киевлянам и прочим ТОЧНО НЕ ПОНРАВИТСЯ,
  4. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 20:11
    А по оконцовке , когда вас отловят и направят на стройки Сибири и Двльнего Востока , вам будут предоставлены лучшие места под шконками в петушинных отрядах!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 20:30
      ни каких строек, только к стенке, иначе будет как раньше, их выпустят, а через 70 лет по новой навоз пойдет по трубам
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 20:14
    На танках "Навозец" воевать будут?! Или хозяин "Абрашек" подкинет?!
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      0
      Сегодня, 21:00
      Американцы кажись готовы в любое другое место "Абрамс" поставлять только не на Украину. laughing
  6. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 20:19
    И вот вопрос, а что за матчасть они будут использовать, если её сейчас не хватает для пополнения штатных механизированных бригад?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 20:33
      Будут воевать на Абрамгутангах. Стопудово. Полосатики для Навоза танки найдут. am
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 20:30
    В составе 12-й бригады НГУ «Азов» формируется танковый батальон
    абрамсы дадут?!
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 21:14
      Цитата: Василенко Владимир
      абрамсы дадут?!

      Отдадут good
  8. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 20:31
    Если вы или ваши друзья и знакомые боитесь быть бусифицированным и отправленным на так называемый «мясной штурм», то обращайтесь в «Азов» - зазывают националисты добровольцев.
    Типа: из двух зол выбирай меньшее... Смешно, однако. Ведь и так и так конец один - утилизация, ну и немногим может повезти - плен. request
  9. borisov.4 Звание
    borisov.4
    0
    Сегодня, 20:35
    Я так полагаю "добровольцев" они будут долго искать и придётся им опять ждать когда ТЦК их по улицам наловит.
  10. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 20:37
    а воевать «по науке»

    Сдаться, потом султанчик из табакерки и авось прокатит
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 20:51
    Никаких ошибок прошлого: сразу пулю.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:09
    А танки им нужны, что быстрее, мобильнее с позиций сваливать.
    А потом, до самого забугтрья с ветерком валить ... заодно все препятствия, типа погранцов, преодолевать без задержек.
    Одних специалисты во всем,как надо экстрадишен, драпать и т.п.
  13. Vrun gel Звание
    Vrun gel
    0
    Сегодня, 21:13
    Да всё это рассчитано на идиотов...Приглашают типа в танковы йбатальон-прийдёте ,заключите договор...и вы -попали...в ту же самую шкваркорубку..))