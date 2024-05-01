Минобороны Украины намерено ограничить космическую съёмку украинской территории на время боевых действий
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Киев намерен ограничить космические съемки территории Украины на время войны, чтобы спутниковые снимки не могли попасть к России. Соответствующее соглашение будет заключено с одной из спутниковых крупнейших компаний, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.
Представители украинского военного ведомства провели встречу с руководством одной из крупнейших мировых компаний, занимающейся в том числе и космической съемкой. В ходе переговоров стороны договорились подписать меморандум об ограничении спутниковой съемки территории Украины, чтобы в дальнейшем снимки не могли использовать российские военные. Название компании не разглашается «из соображений безопасности».
Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории
— говорится в сообщении МО Украины.
Также украинское военное ведомство приняло решение о продлении контракта с этой же компанией для заказа актуальных снимков украинской территории «для себя».
Ранее ряд западных изданий сообщал, что в последнее время некие неустановленные лица и компании заказывают космические снимки украинской территории, после чего учащаются результативные прилеты российских ракет по военным объектам ВСУ.
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