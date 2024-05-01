Минобороны Украины намерено ограничить космическую съёмку украинской территории на время боевых действий

10
Минобороны Украины намерено ограничить космическую съёмку украинской территории на время боевых действий

Киев намерен ограничить космические съемки территории Украины на время войны, чтобы спутниковые снимки не могли попасть к России. Соответствующее соглашение будет заключено с одной из спутниковых крупнейших компаний, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

Представители украинского военного ведомства провели встречу с руководством одной из крупнейших мировых компаний, занимающейся в том числе и космической съемкой. В ходе переговоров стороны договорились подписать меморандум об ограничении спутниковой съемки территории Украины, чтобы в дальнейшем снимки не могли использовать российские военные. Название компании не разглашается «из соображений безопасности».



Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории

— говорится в сообщении МО Украины.

Также украинское военное ведомство приняло решение о продлении контракта с этой же компанией для заказа актуальных снимков украинской территории «для себя».

Ранее ряд западных изданий сообщал, что в последнее время некие неустановленные лица и компании заказывают космические снимки украинской территории, после чего учащаются результативные прилеты российских ракет по военным объектам ВСУ.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 20:46
    Quel effet cela aura t il ?
    Je pense que les Russes ont des satellites capable de faire ce travail ( peut être pas assez nombreux) et aussi probablement aussi des informateurs et, peut être même des militaires "infiltrés" sur place...
    Un ami Vietnamien ancien d'un service de renseignement lors de la guerre du Vietnam me disait souvent : " un bon espion vaut plusieurs milliers de combattants"

    Какой эффект это окажет? Я думаю, что у русских есть спутники, способные выполнять эту работу (может быть, их не хватает), а также, вероятно, информаторы и, возможно, даже военные «лазутчики» на месте... Один вьетнамский друг, бывший разведчик во время войны во Вьетнаме, часто говорил мне: «Хороший шпион стоит нескольких тысяч бойцов»
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 20:52
      Не волнуйтесь, у русских есть всё что вы перечислили + возможность покупки того что предназначается для Украины. hi
    2. sifgame Звание
      sifgame
      +2
      Сегодня, 20:54
      Откуда у вас информация , что у нас не хватает спутников для разведки? Вы берете информацию из новостей? Ну тогда найдите новости про запуски ракет из Плесецка, Байконура и Восточного и традиционно русские запускают спутники двойного назначения.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 21:09
        И десятерного назначения спутники тоже запускаем.
        Всегда найдётся какой-нибудь Сноуден, который предоставит всю необходимую информацию. good
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 20:49
    А если какая-то, "неизвестная" страна заплатит больше то не афишируя продадут снимки сделанные для Украины.

    Уж если отменять то отменять совсем, xoxлы сами себя перехитрили... fool
  3. sifgame Звание
    sifgame
    +1
    Сегодня, 20:49
    Интересно в этой новости, как Украина это будет делать. И еще интересно , почему именно сейчас Украину взволновал этот вопрос .
    1. blackbeard Звание
      blackbeard
      +2
      Сегодня, 20:57
      может сейчас стало особенно больно
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 20:53
    Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины..

    Российская Федерация продолжает снимать и будет продолжать это делать! У России есть спутники, которые каждый день проводят съёмки над территорией Украины. Я надеюсь на это!
    Это помогло бы, если бы у России не было спутников. Но это невозможно, ведь Россия – не африканская страна и не страна третьего мира !

    Это делают для того, чтобы западные издания не могли публиковать спутниковые снимки. что бы скрыть правду от западного читателя !
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:59
    Нам Пентагон космические снимки продавал?Минуя не названной фирму " Рога и копыта".
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:15
    Фигня вопрос ...свое есть, то что надо.