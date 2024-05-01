Западные эксперты озабочены тем, что ВСУ практически ни на одном участке фронта пока не могут остановить продвижение армии России

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Западные эксперты озабочены тем, что ВСУ практически ни на одном участке фронта пока не могут остановить продвижение армии России

Западные эксперты обсуждают продвижение российских войск, которое идёт сразу на нескольких направлениях. Одна из тем для дискуссии – ошибочной более ранних заявлений в ряде западных стран о том, что «война на Украине перешла в позиционный вариант» и что «никакие более или менее значительные продвижения невозможны в принципе». С того момента российские войска овладели целым рядом населённых пунктов, включая два особо укреплённых ВСУ города – Марьинку и Авдеевку, а общая площадь освобождённых с начала года территорий составляет, по самым скромным оценкам 650 кв. км. Для сравнения: это площадь Вильнюса и Риги, вместе взятых…

Наибольшее беспокойство в польской и немецкой прессе при обсуждении тематики украинского конфликта вызывает тот факт, что ВСУ ни на одном из участков фронта (кроме, пожалуй, районе лесного массива западнее Кременной) в последнее время не могут полноценно сдерживать продвижение ВС РФ. Немецкие репортёры отмечают, что армия России идёт вперёд практически повсюду на ЛБС (линии боевого соприкосновения): от Работино в Запорожской области до территорий к северу Очеретино, района Часова Яра в ДНР и Кисловки и Котляровки в Харьковской области.

В американских медиа эксперты акцентируют внимание на то, что «русские раздёргивают оборону украинских войск» и, находя в ней слабые места, тут же усиливают натиск. Ярким примером такой ситуации стал пгт Очеретино с важными высотами и не менее важным транспортным узлом.

При этом многие западные СМИ, проявляя озабоченность, всё же пытаются успокаивать своих читателей тем, что «Украина способна переломить ситуацию сразу же после получения новых крупных партий западного оружия».
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:56
    У западных экспердов и у сотрудников посольств есть - бонус.Зачёт МО РФ. bully drinks
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 21:05
      Никто и никогда не смог остановить Русских.
      Это невозможно.
      Мы 1000 лет воевали с кочевниками-степняками, пока всю степь не захватили.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 21:10
        . Западные эксперты озабочены тем, что ВСУ практически ни на одном участке фронта пока не могут остановить продвижение армии России


        Здесь в пору останавливать самих бегущих ВСУшников.Это их самих надо останавливать.
        В поселке Керамик Донецкой народной республики ликвидирован оператор дронов Алексей Гулак, который считался одним из самых результативных в своем деле бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта».

        «В н.п.Керамик был уничтожен один из самых результативных операторов дронов, Гулак Алексей», - говорится в сообщении.

        Отмечается, что уроженец Киева с позывным «Милес» был в составе группы украинских боевиков, которые при отступлении из населенного пункта ВС РФ попали под обстрел российских «Градов».

        Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие ВСУ, охваченные паникой, предпринимают попытки выбраться из поселка Керамик в районе Авдеевки.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 21:15
          За Гулака. drinks
          Не чокаясь. drinks drinks drinks
          Земля ему стекловатой. am
          Ну и за родной ГУЛАГ конечно. drinks drinks drinks soldier
          Многим хохлофашиком придётся познакомиться с гостеприимством Сибирских лагерей. laughing good
  2. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +1
    Сегодня, 21:04
    А чего им озабочиваться? Сидят себе на попе ровно, потерь не несут. Можно сказать, Запад пока побеждает в этой войне. Пока им на голову ничего не прилетело, к сожалению.
  3. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 21:09
    « l’Ukraine est capable de renverser la situation immédiatement après avoir reçu de nouvelles cargaisons importantes de produits occidentaux ». оружия».
    AH ? Encore l'effet "miraculeux" des livraisons ! Il y aura plus de morts cela durera un peu plus longtemps mais cela ne changera pas la fin de l'histoire.
    Il y a deux ans un pro-Ukrainien me disait en hurlant : " avec les 40 milliards que nous donne (oui il se prends pour un Ukrainien mais a fuit au bout de 12 jours ...)les Américains nous allons écraser la Russie" j'avais beau lui dire : comme Napoleon ou comme Hitler ? Rien à faire, même 200 milliards pus tard même discours, à chaque livraison Hymars, Actam, Abraham, Leopard, SormShadow il m'appelle et me dit : la Russie va perdre avec ces nouvelles livraisons...
    Lorsque les gens ont subit un tel matraque des médias impossible de les faire raisonner clairement .
    Lorsqu'ils disent l'Ukraine gagne et que vous leur demandez qui recule : refus de voir la carte
    Ils vous disent les Russes perdent beaucoup plus d'hommes et que vous leur demandez : qui envoie presque 10 fois plus d'obus et de bombes les Russes ou les Ukrainiens ; refus de voir cette réalité et réponse "les obus Russes tombent n'importe ou " sic !!
    Il y a deux ans il me disait " Dans 2 mois la Russie est en cessation de paiement " et maintenant si je demande : " au fait la cessation de paiement ?"
    refus de voir la réalité .
    Ce genre de personne comme malheureusement notre président Macron, est capable d'appuyer sur le bouton nucléaire juste pour ne pas admettre sa défaite et ses erreurs : dangereuses personnes !!

    "Украина способна переломить ситуацию сразу же после того, как получит новые крупные партии западного товарного оружия ». оружие».
    А ? Еще один "чудесный" эффект от поставок ! Будет больше смертей, это продлится немного дольше, но это не изменит конец истории.
    Два года назад один проукраински настроенный человек кричал мне:" с теми 40 миллиардами, которые нам дают (да, он называет себя украинцем, но сбежал через 12 дней ...)американцы, мы сокрушим Россию". я хотел ему сказать : как Наполеон или как Гитлер ? Ничего не поделаешь, даже 200 миллиардов гноя поздно даже говорить, при каждой поставке Hymars, Actam, Abraham, Leopard, SormShadow он звонит мне и говорит : Россия проиграет с этими новыми поставками...
    Когда люди подверглись такому давлению со стороны средств массовой информации, невозможно было заставить их ясно рассуждать .
    Когда они говорят, что Украина побеждает, а вы спрашиваете их, кто отступает : отказ видеть карту
    Они говорят вам, что русские теряют гораздо больше людей, а вы спрашиваете их : кто посылает почти в 10 раз больше снарядов и бомб, русские или украинцы ; отказ видеть эту реальность и ответ "русские снаряды падают где угодно", так !!
    Два года назад он говорил мне: "через 2 месяца Россия прекратит платежи ", а теперь, если я спрошу: "Кстати, о прекращении платежей ?"
    отказ видеть реальность .
    Такие люди, как, к сожалению, наш президент Макрон, способны нажать на ядерную кнопку только для того, чтобы не признать свое поражение и свои ошибки : опасные люди !!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:10
    Западные эксперты озабочены тем, что ВСУ практически ни на одном участке фронта пока не могут остановить продвижение армии России
    . Пора становится реалистами и определение ПОКА, забыть.