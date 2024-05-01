Западные эксперты озабочены тем, что ВСУ практически ни на одном участке фронта пока не могут остановить продвижение армии России
Западные эксперты обсуждают продвижение российских войск, которое идёт сразу на нескольких направлениях. Одна из тем для дискуссии – ошибочной более ранних заявлений в ряде западных стран о том, что «война на Украине перешла в позиционный вариант» и что «никакие более или менее значительные продвижения невозможны в принципе». С того момента российские войска овладели целым рядом населённых пунктов, включая два особо укреплённых ВСУ города – Марьинку и Авдеевку, а общая площадь освобождённых с начала года территорий составляет, по самым скромным оценкам 650 кв. км. Для сравнения: это площадь Вильнюса и Риги, вместе взятых…
Наибольшее беспокойство в польской и немецкой прессе при обсуждении тематики украинского конфликта вызывает тот факт, что ВСУ ни на одном из участков фронта (кроме, пожалуй, районе лесного массива западнее Кременной) в последнее время не могут полноценно сдерживать продвижение ВС РФ. Немецкие репортёры отмечают, что армия России идёт вперёд практически повсюду на ЛБС (линии боевого соприкосновения): от Работино в Запорожской области до территорий к северу Очеретино, района Часова Яра в ДНР и Кисловки и Котляровки в Харьковской области.
В американских медиа эксперты акцентируют внимание на то, что «русские раздёргивают оборону украинских войск» и, находя в ней слабые места, тут же усиливают натиск. Ярким примером такой ситуации стал пгт Очеретино с важными высотами и не менее важным транспортным узлом.
При этом многие западные СМИ, проявляя озабоченность, всё же пытаются успокаивать своих читателей тем, что «Украина способна переломить ситуацию сразу же после получения новых крупных партий западного оружия».
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