Казалось, это было только вчера. С другой же стороны, ощущение такое, что прошла уже целая эпоха. Речь идёт о событиях в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года, событиях, которые потрясли всех нас, всю нашу страну, оставив равнодушными, разве что, тех, кому в принципе наплевать на нашу большую общую Родину и на людей, которые выступили в поддержку большой и общей Родины.О трагедии в Одессе сказано и написано немало. Но есть один нюанс, о котором приходится говорить снова и снова: реальные виновники гибели людей на Куликовом поле, в Доме профсоюзов не понесли наказания. Да, безусловно, есть те, кого уже денацифицировали наши бойцы в зоне проведения специальной военной операции. Но много и тех, кому все эти 10 лет удавалось уходить от возмездия при активном, надо сказать, содействии украинских властей.Киевский режим делает всё, чтобы совершившие преступление против человечества лица не понесли наказания, ведь эти лица и есть тот каркас неонацизма, который правит бал на территориях, продолжающих именоваться Украиной.Официальные данные о погибших тогда в Одессе – 48 человек, из которых 42 на пожаре, учинённом майданными боевиками. Это произошло в стране, которую по сей день Запад цинично называет «европейской и демократической». По этой логике получается, что демократия сегодня, в западном её понимании, вполне может мириться с уничтожением соотечественников и не просто мириться, но и на этом факте держаться в течение целого ряда лет. Соответственно, именно такую «демократию» Запад строит на Украине и именно такую «демократию» он хотел бы видеть на территории России. Не выйдет!