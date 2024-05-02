«Демократия», которую Запад построил на Украине: 10 лет трагедии в Одессе

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«Демократия», которую Запад построил на Украине: 10 лет трагедии в Одессе

Казалось, это было только вчера. С другой же стороны, ощущение такое, что прошла уже целая эпоха. Речь идёт о событиях в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года, событиях, которые потрясли всех нас, всю нашу страну, оставив равнодушными, разве что, тех, кому в принципе наплевать на нашу большую общую Родину и на людей, которые выступили в поддержку большой и общей Родины.

О трагедии в Одессе сказано и написано немало. Но есть один нюанс, о котором приходится говорить снова и снова: реальные виновники гибели людей на Куликовом поле, в Доме профсоюзов не понесли наказания. Да, безусловно, есть те, кого уже денацифицировали наши бойцы в зоне проведения специальной военной операции. Но много и тех, кому все эти 10 лет удавалось уходить от возмездия при активном, надо сказать, содействии украинских властей.

Киевский режим делает всё, чтобы совершившие преступление против человечества лица не понесли наказания, ведь эти лица и есть тот каркас неонацизма, который правит бал на территориях, продолжающих именоваться Украиной.

Официальные данные о погибших тогда в Одессе – 48 человек, из которых 42 на пожаре, учинённом майданными боевиками. Это произошло в стране, которую по сей день Запад цинично называет «европейской и демократической». По этой логике получается, что демократия сегодня, в западном её понимании, вполне может мириться с уничтожением соотечественников и не просто мириться, но и на этом факте держаться в течение целого ряда лет. Соответственно, именно такую «демократию» Запад строит на Украине и именно такую «демократию» он хотел бы видеть на территории России. Не выйдет!
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 04:19
    «10 лет трагедии в Одессе» —

    — Помним,будем помнить всегда! ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 04:49
      ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

      НА ПЕПЕЛИЩЕ

      Памяти мои земляков, невинно убиенных одесситов

      Глазницы окон. В сердце гнев и ярость.
      Бок о бок скорбный дух и злобный мат.
      Здесь были вместе молодость и старость,
      Здесь юноши и женщины лежат.

      Чего хотели? Русскими остаться.
      О чем мечтали? Каждый о своем.
      Еще не научились насмерть драться,
      А смерть уже пожаловала в дом.

      А смерть уже пришла, без проволочек,
      Захватчицей, насильницею душ.
      Не знаем правды мы, не ставим точек.
      Вот чья-то мать лежит, вот чей-то муж.

      Вот юные Ромео и Джульетта,
      За руки взявшись, в небо вознеслись.
      Вопросов тьма. И страшные ответы.
      Постой, прохожий, здесь остановись!

      Ты был вчера на праздничной маевке,
      Ты пил и ел, а здесь творилось зло.
      Теперь тебе немножечко неловко
      Всего за то, что выжить повезло.

      Смотри теперь, как тлеют головёшки, –
      Не воскресить, из пепла не поднять.
      И под настилом — детская ладошка,
      И нету слов, чтоб дальше продолжать.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +7
        Сегодня, 05:14
        Страшно ещё и то, что ни одна мразь, стоявшая за этим чудовищным преступлением не ответила за него. Турчинов,Аваков, Наливайченко,Парубий.....и т.д...все эти мрази живут и здравствуют - сытно жрут и сладко спят....а не должны
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 05:52
          Турчинов,Аваков, Наливайченко,Парубий.....и т.д..
          Ими надо заниматься точно так же, как в свое время разобрались с Литвиненко и Скрипалем. А ещё раньше, с Троцким
      2. не тот Звание
        не тот
        +7
        Сегодня, 05:16
        Горела Одесса. Пылала Одесса.
        Скакали от счастья майданные бесы.
        Забывшие честь и отвергшие Бога
        Кричали в эфире одно: «Перемога!»

        Зажженная подло руками чужими,
        Во имя бандита Бандеры, во имя
        Чужих капиталов, чужих интересов –
        Сгорала Одесса, страдала Одесса.

        А Дом Профсоюзов, подобно «Варягу»,
        Скрывался под огненным морем… Но флага –
        Священного – перед врагом не склоняя,
        Стал ярким лучом среди черного мая,

        Тем самым лучом, что отныне и присно
        Нас будет вести по ухабинам жизни!
        Мы верим – однажды взметнутся сквозь пламя
        И Русское знамя, и Алое знамя!

        …Живые цветы… Поминальные свечи…
        Но знаем, но знаем – пока что не вечер!
        Не радуйтесь, каты! Не радуйтесь, бесы!
        Воскреснет Одесса, проснется Одесса!

        Елена Громова
  2. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 04:27
    Вы сами то верите в возмездие? Я вот сомневаюсь, Хотя убийство в Испании одного гада меня очень приятно удивило, но это скорее исключение. Вспомните Киву,его нашла справедливость, но до этого его активно обеливали те кто должен был наказать. А освобождение Азовцев у которых руки залиты кровью, в Турцию с айфонами и тирамису отлично показало всему миру страшное возмездие которое ждет преступников.... Мы ведь добренькие, это не про нас...
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 04:27
    По приказу Авакова нацики Украины устроили эту бойню...
    Аваков должен быть повешен за это преступление против человечности.
  4. Товарищ Звание
    Товарищ
    +4
    Сегодня, 04:44
    Но много и тех, кому все эти 10 лет удавалось уходить от возмездия при активном, надо сказать, содействии украинских властей.

    Забыли об азовцах и английских наёмниках, ушедших от возмездия при активном содействии российских властей.
    По ним виселица плакала, а их в Турцию на курорт отправили. Они отдохнули, набрались сил и теперь опять воюют.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 05:03
    Цитата: turembo
    . Мы ведь добренькие, это не про нас...

    Мы то как раз не добренькие...добренькие там наверху в Кремле...ведь оттуда постоянно идут разговоры о доброй воле для наших пакостливых партнёров.
    Внизу то как раз народ требует наказания для всех виновных в многочисленных убийствах русских людей.
    В ДНР сейчас потихоньку сажают рядовых исполнителей укронациков...но более крупная дичь как правило уходит от расплаты.
    Увы... requestобмениваются на наших пленных.
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 05:17
    Эта х0хляцкая нечисть, наказания за это преступление пока избегает.
  7. Kollega Звание
    Kollega
    +4
    Сегодня, 05:30
    Что же не назвали виновников?