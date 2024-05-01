«Форбс»: подготовленная инструкторами НАТО 47-я бригада ВСУ одних только БМП «Брэдли» под Очеретино потеряла 40 единиц

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«Форбс»: подготовленная инструкторами НАТО 47-я бригада ВСУ одних только БМП «Брэдли» под Очеретино потеряла 40 единиц

Западная пресса приводит конкретные данные о потерях в составе 47-й бригады ВСУ, которую главком Сырский несколько недель назад бросил для «стабилизации линии фронта» под Очеретино. Как известно, бригада в этом населённом пункте понесла поражение, которое на самой Украины пытались прикрыть ширмой из термина «несогласованность при ротации».

Издание Forbes публикует материал, в котором говорится, что в боях за Очеретино эта бригада ВСУ лишилась значительной части личного состава и военной техники. А ведь это бригада, которая в составе ВСУ считалась элитной, по крайней мере – наиболее подготовленной. Именно по этой причине её разгром до сих пор обсуждается на Западе и озадачивает экспертов из стран НАТО.



В «Форбс» сообщают, что «аварийная бригада» (та, которую бросают на наиболее трещащие участки фронта), обученная инструкторами НАТО, «понесла огромные потери». Одних только американских БМП «Брэдли» эта бригада потеряла 40 единиц. Также указывается, что 47-я бригада потеряла 5 танков Abrams. Один из них сегодня был выставлен на Поклонной горе в Москве в качестве трофея.

Forbes:

Также бригада потеряла несколько самоходных артиллерийских установок M-109 (Paladin). Это уже второй разгром бригады. Первый был летом прошлого года под Работино.

Западные обозреватели пишут, что 47-я бригада нуждается не просто в отдыхе, а в реорганизации.
23 комментария
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  1. Orso Звание
    Orso
    +3
    Сегодня, 21:45
    В «Форбс» сообщают, что «аварийная бригада» (та, которую бросают на наиболее трещащие участки фронта), обученная инструкторами НАТО, «понесла огромные потери».
    Ну что же, необходимо эту "прославленную" бригаду в третий раз переформатировать, и снова отправить на убой. Да здравствуют "наглосакские шаблоны".
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 22:37
      Цитата: Orso
      "прославленную" бригаду в третий раз переформатировать, и снова отправить на убой. Да здравствуют "наглосакские шаблоны".

      Девиз "До последнего окраинца" в действии! yes
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 21:45
    Под заголовком так и хочется приписать: аминь. laughing В общем и целом, статья о том, что по мнению Форбс, западные обозреватели считают, что 47 я бригада нуждается в реорганизации. Сколько слов я употребил не о чём, а тут целая статья не о чём.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 21:48
      Надо подсказать проукраинским ждунам, что освободились вакансии в 47 ОМБр ВСУ. Можно не ждать.Всяким украинским студентам ,учащимся ,вернее уже учившихся в МГУ, и собиравших деньги для ВСУ.Наступает их звездный час.Пусть не подводят Зеленского.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 21:49
        Ну разве что так.) ( Короткий комментарий).
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 22:00
          Вот ещё одна кандидатура на восполнение потерь 47 ОМБр.
          27-летнюю уроженку ДНР стримершу Ольгу Касьяненко, ведущую эфиры в сети под ником Busya18plus проверят на разжигание межнациональной розни.Блогер уже несколько лет проживает в Краснодарском крае, но это не мешает ей в своих стримах систематически оскорблять русских, сообщает Telegram-канал Mash. Деятельностью стримерши уже заинтересовались правоохранительные органы Кубани. Началась проверка ее эфиров.

          Вот какие видосы записывала.

          https://dzen.ru/video/watch/66311f6119148e78218b45eb
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 21:50
      Цитата: Фаталист
      а тут целая статья не о чём.

      а как вам 40!!! бредли? Это грубо говоря железнодорожный грузовой состав.
      Там говорят еще и в живой силе более 70% потерь.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:52
        А вы это видите/ читаете впервые? Или каждую статью опоясать потерями противника в железе и _ вуаля! Можно кучу комментов написать типа: " Какая хорошая новость!"
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 22:41
          Цитата: Фаталист
          Или каждую статью опоясать потерями противника в железе и _ вуаля!

          А о чем еще должны быть статьи в разделе НОВОСТИ? на мой взгляд отличная новостная статья.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 22:00
      Всё, что потеряла нацистская 47-я бригада, наши найдут и отправят на Поклонную гору. good
    4. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 22:01
      Это уже второй разгром бригады. Первый был летом прошлого года

      Пора уже этой бригаде присвоить какое-нибудь почетное звание, заслужили ведь.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:32
      Цитата: Фаталист
      Сколько слов я употребил не о чём, а тут целая статья не о чём.

      Для меня, что фашисты Гитлера, что фашисты Зели - одинаковы.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 22:53
        Цитата: carpenter
        Для меня, что фашисты Гитлера, что фашисты Зели - одинаковы.

        А еврофашисты в Газе из тех же?
  3. Angestyr Звание
    Angestyr
    0
    Сегодня, 21:58
    Ну так кто обучал! Реорганизовать и дать обязательно новое имя: бригада "Катастрофа".
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 21:59
    Если бы они не проходили обучение в НАТО, а следовали советской подготовке, они бы не потеряли так много.
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 22:01
    Это уже второй разгром бригады

    Опечатка!
    Следует писать:
    "Это уже привычка"
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 22:19
      Опечатка! Следует писать: "Это уже привычка"

      Один раз - случайность... Два -тенденция... Три - закономерность... Так пусть разгром этой бригады, да и всего ВСУ перейдёт в разряд закономерности... am
  6. volgast1970 Звание
    volgast1970
    -1
    Сегодня, 22:11
    Похоже нашим уже всё равно, кого против нас выдвинут.элиту или "мясо" не подготовленное, тоже и с техникой.Запад-страны-пиарасты, пиарить умеют, Воевать уже нет.Для войны нужны украинцы, главное лапшу им на уши красиво повесить., больше 30-ти лет вешают.
  7. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 22:22
    ..47-я бригада нуждается не просто в отдыхе, а в реорганизации
    В ликвидации она нуждается, и наши парни это ей обеспечат. В лик-ви-да-ци-и! am
  8. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 22:22
    А ведь это бригада, которая в составе ВСУ считалась элитной, по крайней мере – наиболее подготовленной.

    Инструктора НАТО ее видимо к парадам готовили.
    А может вообще не тому, чему положено, учили... wassat
  9. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 22:49
    Je näher die unabwendbare Niederlage der Ukraine rückt, desto aufmerksamer sollte die russische Führung den hysterischen Reflexen der US/EU-Kriegsverbrecher ihre Aufmerksamkeit schenken...!!

    Die Angelsachsen könnten sich zum ersten mal seit Ende des kalten Krieges in ernsthafter Versuchung fühlen, gemeinsam mit Frankreich, Russland mit einem atomaren Erstschlag zu stoppen...!!

    Die Maximal-Befürchtung sollte deswegen nicht alleine der Krim-Brücke gelten, sondern weit mehr der Gefahr, die in der unausweichlichen Niederlage der Ukraine liegt...!!!

    Noch mehr als bisher schon, sollten die russischen Atom-Streitkräfte in höchster Alarm-Bereitschaft sein, da die Angelsachsen noch NIE eine echte Niederlage ertragen konnten und vielleicht gerade deswegen jetzt sogar bereit sind "All In" zu gehen, um Russland vielleicht doch noch mit EINEM harten Schlag zu überraschen...!!!

    Auch auf dieser (atomaren) Ebene gilt wie niemals zuvor: ANGRIFF ist die Beste Verteidigung...!!!
  10. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 22:50
    Блин, как можно потерять 40 бронетранспортеров? Продали, наверное. am
  11. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    0
    Сегодня, 22:52
    Чем больше мрази Украинской подохнет, тем лучше!!!