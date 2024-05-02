"Парк Победа" : Выставка трофейной техники. То, чего мы все ждали уже очень давно
Год назад, когда поток поставляемой техники стал более интенсивным, я всё ещё ожидал увидеть хотя бы небольшие экспозиции трофейных образцов. Уже тогда было понятно, что конфликт не решить малыми силами, и что Запад не ограничится поставками БМП и буксируемой артиллерии.
БТР-4Е (Бронетранспортёр)
Мы дождались этого события только сейчас — я имею в виду широко освещённое массовое демонстрационное мероприятие.
Пару недель назад в комментариях мы обсуждали, где это может произойти. И ваш покорный слуга оказался прав, предположив, что мероприятие пройдёт на Поклонной горе. В тот же день появились публикации о предстоящей выставке.
Т-72АГ (Танк)
Прошло 2 года и 2 месяца с начала специальной военной операции, и вот мы наконец-то увидели то, что осталось от «зоопарка».
Собственно , как это было
Откровенно говоря, я бы посоветовал вам повременить с посещением выставки.
То, что происходило на выставке 1 мая, напоминало картины Босха, вдохновлённые творчеством Маркиза Де Сада. Люди в буквальном смысле окружили экспозицию, воспользовавшись праздничным днём.
Я сразу обратил внимание, что решение открыть мероприятие именно первого мая было не самым удачным. Если бы его провели второго числа, поток посетителей был бы более равномерным.
Но случилось так, как случилось. И мы столкнулись с тем, что на мероприятие пришло много людей, которые узнали о нём случайно. До вчерашнего вечера информация о нём не очень активно освещалась в новостях и ленте новостей.
Вероятно, свою роль сыграл и недавний приезд «Абрамса», который доставили с большим опозданием в ночь со вторника на среду. Я краем уха услышал об этом в новостях.
Mastiff (Защищенный автомобиль)
Т-64БВ образца 2017 (Танк)
"Брэдли" M2A2 (Боевая машина пехоты)
М1150 (ABV) (Штурмовая инженерная машина)
Местные гиды, действующие контрактники (молодые ребята, но уже имеют награды и отлично разбираются в теме). Они отвечали на разнообразные вопросы, в том числе довольно интересные. От них можно было узнать много полезной информации о различных вещах, таких как «Бредли», «Бушмастер», а также об украинских модификациях советских танков Т-64 и Т-72.
БТР-3ДА (Бронетранспортер)
Однако люди продолжали подходить, и вскоре перемещение от одной машины к другой (на расстояние примерно 5 метров) по заборчику превратилось в медленное движение, как у черепах, которые пытаются перевернуться на асфальте. Осмотр 6 экспонатов занял у меня около полутора часов.
М88А1 (Боевая ремонтно-эвакуационная машина пехоты)
Зато мне удалось запечатлеть повреждения с достаточной детализацией, и, возможно, кому-то из читателей это будет интересно.
Трофеи как они есть
Мне, как и многим другим участникам мероприятия, было интересно увидеть горелый американский «Абрамс».
Пробраться к нему было сложно, это было настоящим испытанием для самых стойких людей. Пятислойная «оболочка» из плотно стоящих людей была не намного слабее брони «Чобхэм».
"Бушмастер" (Bushmaster pmv)
Не все экспонаты были интересными или равнозначными. Некоторые из них показались мне откровенно неудачными. Они напоминали «Шайтан-арбу».
Заметил, что много техники оказалось в трофеях с минимальными следами огневого воздействия — возможно, она даже была захвачена без боя. В то же время некоторые образцы, судя по всему, подверглись серьёзному и точному обстрелу, что говорит о хорошо организованных засадах.
БТР XA-180 (XA -185)
Защищённый автомобиль «Хаски» британского производства успешно прошёл испытания на прочность. Возможно, это были тесты на прочность стекла уже после того, как автомобиль стал трофеем. На некоторых других показанных образцах техники, вероятно, также проводились подобные испытания, о чём свидетельствуют отметки, например, на «Мастифе».
«Турок» тоже, вроде как, справился с заданием.
Украинская техника (танки и БМП) не выглядит сильно повреждённой. Это создаёт впечатление, что она не участвовала в интенсивных боях. Военные гиды рассказывали, что многие образцы были захвачены в качестве брошенных. Насколько я понял, это было актуально в 2022 году.
AMX 10 RCR
Похоже, некоторые зарубежные машины использовались на фронте чуть дольше. На них можно увидеть различные повреждения: выбоины, царапины и следы от осколков с разных сторон. Это заставляет задуматься о том, что западная техника не так уж и плоха, как многие думают.
На выставке были представлены несколько инженерно-штурмовых машин, созданных на основе западных образцов. Они были довольно хорошо бронированы и визуально отличались от советских разработок, которые использует ВСУ.
Среди них был «Леопард», который также находился в относительно хорошем состоянии. Однако, кажется, его орудие и приборы были повреждены. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что до отправки в Украину он долгое время и уныло ржавел на каком-то немецком складе. Вид у него был невесёлый, хотя ему повезло больше, чем «Абрамсу».
К сожалению, на этом этапе моего рассказа стало совершенно невозможно искать удачные ракурсы вокруг техники — всё пространство заняли люди.
Мардер -1А3 (Боевая машина пехоты)
«Мардер» тоже выглядел уставшим от жизни. Нельзя сказать, что он был старым или печальным, но он вполне мог погибнуть от ржавчины.
«Азовец» чем-то напомнил мне детский рисунок «Брэдли». Но, насколько я понял, «Брэдли» был уничтожен не лобовой атакой, а с помощью дрона, который поразил его сверху. Также, вероятно, были повреждены приборы наблюдения.
Судя по состоянию «Азовца», его, вероятно, уничтожили аналогичным образом. Хотя, возможно, его просто бросили из-за поломки.
Особенно сильное впечатление произвёл «Бушмастер». Машина сильно пострадала от огня и выглядит очень эффектно.
Нашему агитпропу стоит чаще снимать технику в таком состоянии: сгоревшую, повреждённую, как бы сломленную. Это поможет нам воздействовать на западных обывателей. Сегодня в толпе я слышал английскую речь, были немцы и несколько групп китайцев. Уже в первый день интерес к этой экспозиции не был чисто национальным.
Давно назревшая необходимость
В первый день выставки я заметил, что многие посетители были полны патриотизма. Бабушки и дедушки, а также молодёжь не стеснялись в своих комментариях относительно подбитой западной техники. Многие хотели, чтобы рядом с ней была аллея техники-победителей, нашей техники.
Это справедливое замечание, которое могло бы усилить эффект от выставки. Ведь у многих посетителей было довольно абстрактное представление о том, на чём воюют Вооружённые Силы РФ в зоне спецоперации.
К сожалению, я не смог физически осмотреть два шатра с экспозициями трофейного оружия, бронежилетов, противогазов и так далее. Там были огромные очереди, поэтому я решил, что раз я ходил за техникой, то техникой и ограничусь.
Напоследок хочу поделиться информацией о M777, которую ещё называют «Три топора». По слухам, этот конкретный образец был собран из частей нескольких других.
Можно было бы сказать, что всё было отлично, если бы не большое скопление людей, которое мешало внимательно изучить технику и определить характер повреждений.
Как говорится, руинами «Леопарда» и «Абрамса» удовлетворен!
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