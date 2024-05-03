Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть

Это не МиГ-21 стоит в Киевском авиамузее, а беспилотный самолёт мишень М21, для подготовки расчётов ЗРК. ПВО до сих пор сбивает подобные мишени, просто на базе других самолётов. Фото: авиару.рф

Варианты боевой нагрузки Су-30СМ. Видно, что полуторатонные бомбы он поднимает. Но возможность нести тяжёлые мины с УМПК этим самолётом всё же требует проверки.

На фото – экспортный вариант УДМ, источник фото указан на самом снимке. Эта мина – один из главных кандидатов на применение на Украине.

Картина Роберта Бэйли (Robert Baley) посвящённая первому налёту на Хайфон. Достоверность хромает, в операции Pocket money штурмовики А-4 не участвовали. Но суть произошедшего художник уловил и показал хорошо.

Ночь 2 мая 2024. Очередь в Рени, а в Одессу и Черноморск вроде как никто не идёт, но там все причалы заняты грузовыми судами. Если нейтрализовать Рени, то весь трафик пойдёт в Одессу, Черноморск и порт «Южный».

После прекращения действия зерновой сделки Украина экспортировала через временные коридоры по Черному морю более 22 млн т различных грузов, по ним прошли более 700 судов. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.С начала работы черноморского временного коридора было экспортировано более 22 млн т грузов различной номенклатуры, с августа им воспользовались более 700 судов, написал министр. Проход кораблей осуществляется из трех портов – Черноморск, Южный и Одесса, напомнил чиновник. По словам Кубракова, периодически портовая инфраструктура подвергается атакам.

Спутниковое фото от 25 апреля. Ударные корабли ЧФ (кроме МРК «Циклон» и не принятого ещё в боевой состав МРК «Туча») стоят в базе. Никаких задач в ходе идущей войны флот не выполняет.

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