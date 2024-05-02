В США скончался очередной сотрудник, заявлявший об игнорировании компанией Boeing дефектов при сборке самолётов 737 MAX

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В США скончался очередной сотрудник, заявлявший об игнорировании компанией Boeing дефектов при сборке самолётов 737 MAX

В Соединённых Штатах Америки сообщили о смерти очередного человека, который ранее заявил о значительных проблемах с качеством производства в компании «Боинг». Это 45-летний житель Сиэтла Джошуа Дин, который ранее находился в должности аудитора качества одного из поставщиков Boeing.

Дин являлся тем, кто одним из первых поднял вопрос о странностях, которые сопряжены с полным игнорированием дефектов при массовом производстве самолётов Boeing 737 MAX. Напомним, что только за последние полгода самолёты именно этой модели попали не менее чем в 17 авиационных происшествий. Один из случаев – оторвавшаяся дверь прямо во время полёта.



Официальной причиной смерти 45-летнего мужчинs названа некая бактериальная инфекция, «повлиявшая на отказ ряда внутренних органов». Что именно за инфекция поразила Дина, поднявшего вопрос о низком качестве сборки пассажирских самолётов одной из крупнейших компаний в США, не сообщается.

Напомним, что полутора месяцами ранее другой американец, заявивший о нарушениях в промышленных циклах компании «Боинг», был обнаружен мёртвым. Это Джон Барнетт, ранее работавший в Boeing в должности инженера по контролю качества.

Уже и в самих США эксперты с некоторой долей подозрения смотрят на внезапную смерть людей, так или иначе поднимавших вопрос о качестве выпускаемых «Боинг» самолётов.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:12
    «Уже и в самих США эксперты с некоторой долей подозрения смотрят на внезапную смерть людей, так или иначе поднимавших вопрос о качестве выпускаемых "Боинг" самолётов» —

    — "Не последний свидетель" ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 06:18
      Это он наверное,сьел чего нибудь..) Бывает.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:23
        О да... Аудиторы качества - они такие. Всегда норовят съесть чего-нибудь как только косяки масштабные всплывают у их производителя.......
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:12
    Дык явно помогли покинуть этот грешный мир этому сотруднику.
    "Как говорил один мой знакомый, ныне покойный, я слишком много знал...." (с) Шеф, Бриллиантовая рука
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 06:12
    "бизнес" всегда себя сохранял от... "клеветников"!
    А уж про большой бизнес, говорить либо хорошо, либо... ты труп.
    Ни че нового, ни че неожиданного.
  4. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 06:13
    Уже и в самих США эксперты с некоторой долей подозрения смотрят на внезапную смерть людей, так или иначе поднимавших вопрос о качестве выпускаемых «Боинг» самолётов.

    Убийственная "демократия" во всей красе... yes
  5. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 06:16
    Сколько свидетелей по делу убийства Д.Ф.Кеннеди погибло?
    А по делу Боинга ,так ,мелочь!