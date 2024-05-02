В США скончался очередной сотрудник, заявлявший об игнорировании компанией Boeing дефектов при сборке самолётов 737 MAX
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В Соединённых Штатах Америки сообщили о смерти очередного человека, который ранее заявил о значительных проблемах с качеством производства в компании «Боинг». Это 45-летний житель Сиэтла Джошуа Дин, который ранее находился в должности аудитора качества одного из поставщиков Boeing.
Дин являлся тем, кто одним из первых поднял вопрос о странностях, которые сопряжены с полным игнорированием дефектов при массовом производстве самолётов Boeing 737 MAX. Напомним, что только за последние полгода самолёты именно этой модели попали не менее чем в 17 авиационных происшествий. Один из случаев – оторвавшаяся дверь прямо во время полёта.
Официальной причиной смерти 45-летнего мужчинs названа некая бактериальная инфекция, «повлиявшая на отказ ряда внутренних органов». Что именно за инфекция поразила Дина, поднявшего вопрос о низком качестве сборки пассажирских самолётов одной из крупнейших компаний в США, не сообщается.
Напомним, что полутора месяцами ранее другой американец, заявивший о нарушениях в промышленных циклах компании «Боинг», был обнаружен мёртвым. Это Джон Барнетт, ранее работавший в Boeing в должности инженера по контролю качества.
Уже и в самих США эксперты с некоторой долей подозрения смотрят на внезапную смерть людей, так или иначе поднимавших вопрос о качестве выпускаемых «Боинг» самолётов.
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