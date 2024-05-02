ВС РФ в ночь на 2 мая уничтожили использовавшийся в военных целях логистический центр в Одессе

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ВС РФ в ночь на 2 мая уничтожили использовавшийся в военных целях логистический центр в Одессе

Российские войска в ночь на 2 мая нанесли серию ударов по объектам противника в Одессе. Удар имел комбинированный характер. Подавляющее большинство средств поражения поразили назначенные цели.

Что именно было среди целей?



По последним данным, российские дроны и ракеты нанесли огневое поражение хранилищам топлива, использовавшимся в военных целях. В городе после прилётов по таким объектам заполыхали пожары.



Также был поражён склад «Новой Почты», который использовался в качестве перевалочного узла украинскими вооружёнными силами. Полное уничтожение объекта подтверждает и сама сторона противника. При этом глава организации заявил об уничтожении ВС РФ «900 посылок». Посылки, судя по всему, были из стран НАТО, иначе чем объяснить множественную детонацию на этом объекте…



В ночное время суток также были поражены объекты размещения личного состава и техники противника в Херсоне и Харькове.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 06:25
    — Это вам напоминание! ...
  2. Msi Звание
    Msi
    +6
    Сегодня, 06:27
    При этом глава организации заявил об уничтожении ВС РФ «900 посылок

    Интересно что это за посылки... request контейнеры с западной помощью???
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      +4
      Сегодня, 06:46
      Да ну вы что. Просто посылки были упакованы в "пупырчатую" полиэтиленовую плёнку. Вот эти пупырчатки и взрывались. Короче, мы не хорошие.
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 08:36
      900 посылок в самый раз .для мирняка
    3. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 08:38
      Вот с той же почты бандеролькиписьма
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 06:35
    российские дроны и ракеты нанесли огневое поражение хранилищам топлива, использовавшимся в военных целях... поражён склад «Новой Почты», который использовался в качестве перевалочного узла украинскими вооружёнными силами
    Удар результативный и конечно не последний. Не исключено, что "посылки" были из новой западной помощи, что естественно может только радовать.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:41
    Хорррошо горит...что то горючее в посылке было...что так может гореть?
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 08:01
      На любом почтовом складе полно бумажных упаковок, там есть чему гореть.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:46
    Ох, ох, ох! Прислали Зеле посылочку, а она сгорела! А ведь он так просил - еле выпросил, а тут на тебе. laughing
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 07:04
    Это бывает. Наверное, вышиванки,сало и самогон прислали чубатым дегенератам.
  7. Cartalon Звание
    Cartalon
    +5
    Сегодня, 07:22
    Неужели у нас нет средств организовать морскую блокаду Одессы, хотя бы заминировать с помощью ПЛ.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +4
      Сегодня, 07:42
      Нет яиц, а не средств. А еще "Тимур и его команда", это сегодня все Кремль и ГШ.
  8. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 07:59
    Посылки, судя по всему, были из стран НАТО, иначе чем объяснить множественную детонацию на этом объекте…

    Которая была только в воображении автора, похоже.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 08:39
      картинки выше посмотри, фантазёр
      одна фура даже подписана "нова пошта" laughing
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 08:41
        и где там детонации на картинках вы услышали и увидели?
        Там только пожар разной интенсивности.
        1. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          0
          Сегодня, 08:44
          Я тебе ничего доказывать не собираюсь. Мрий дальше hi А факт остаётся фактом wink
  9. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +1
    Сегодня, 08:15
    Уже вопят,,, дети,, дети,, Чуть что они сразу дети..