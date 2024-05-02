ВС РФ в ночь на 2 мая уничтожили использовавшийся в военных целях логистический центр в Одессе
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Российские войска в ночь на 2 мая нанесли серию ударов по объектам противника в Одессе. Удар имел комбинированный характер. Подавляющее большинство средств поражения поразили назначенные цели.
Что именно было среди целей?
По последним данным, российские дроны и ракеты нанесли огневое поражение хранилищам топлива, использовавшимся в военных целях. В городе после прилётов по таким объектам заполыхали пожары.
Также был поражён склад «Новой Почты», который использовался в качестве перевалочного узла украинскими вооружёнными силами. Полное уничтожение объекта подтверждает и сама сторона противника. При этом глава организации заявил об уничтожении ВС РФ «900 посылок». Посылки, судя по всему, были из стран НАТО, иначе чем объяснить множественную детонацию на этом объекте…
В ночное время суток также были поражены объекты размещения личного состава и техники противника в Херсоне и Харькове.
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