Дроны киевского режима атаковали Орловскую область, украинский постпред в ООН угрожает уничтожением Крымского моста
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Украинские дроны в очередной раз атаковали территорию Российской Федерации. На Западе по этому поводу всё меньше рефлексии и всё больше попыток власти объяснить своим согражданам, что «у Украины есть право» наносить удары и по территориям, которые признаны российскими даже самим Западом. Напомним, на днях власти Латвии заявили, что «всё больше стран при передаче оружия Украине не ставят условия о том, чтобы оно не использовалось против территории РФ».
Сегодня ночью оружие, которым киевский режим воюет против России, добралось до Орловской области. По сообщениям губернатора Клычкова, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в Глазуновском и Свердловском районах области.
Тем временем представляющий киевский режим в ООН Сергей Кислица явно дал понять, что Украина готовит очередной удар по Крымскому мосту. На фоне потери одного населённого пункта за другим украинской армией и на фоне истечения срока легитимности Зеленского на посту президента страны киевскому режиму нужна «картинка успеха». Кислица выложил в соцсети набор картинок с разновидностями мостов. Одну из них – пустую – он подписал как «Керченские мосты».
Напомним, что ранее коллаж с пуском ракеты и Крымским мостом, «как бы намекая», опубликовал в соцсети литовский посол в Стокгольме Линкявичюс.
Российские дипломаты в ООН отметили, что киевский режим и его спонсоры даже не скрывают своих деструктивных намерений.
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