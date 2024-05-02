Дроны киевского режима атаковали Орловскую область, украинский постпред в ООН угрожает уничтожением Крымского моста

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Дроны киевского режима атаковали Орловскую область, украинский постпред в ООН угрожает уничтожением Крымского моста

Украинские дроны в очередной раз атаковали территорию Российской Федерации. На Западе по этому поводу всё меньше рефлексии и всё больше попыток власти объяснить своим согражданам, что «у Украины есть право» наносить удары и по территориям, которые признаны российскими даже самим Западом. Напомним, на днях власти Латвии заявили, что «всё больше стран при передаче оружия Украине не ставят условия о том, чтобы оно не использовалось против территории РФ».

Сегодня ночью оружие, которым киевский режим воюет против России, добралось до Орловской области. По сообщениям губернатора Клычкова, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в Глазуновском и Свердловском районах области.

Тем временем представляющий киевский режим в ООН Сергей Кислица явно дал понять, что Украина готовит очередной удар по Крымскому мосту. На фоне потери одного населённого пункта за другим украинской армией и на фоне истечения срока легитимности Зеленского на посту президента страны киевскому режиму нужна «картинка успеха». Кислица выложил в соцсети набор картинок с разновидностями мостов. Одну из них – пустую – он подписал как «Керченские мосты».

Напомним, что ранее коллаж с пуском ракеты и Крымским мостом, «как бы намекая», опубликовал в соцсети литовский посол в Стокгольме Линкявичюс.

Российские дипломаты в ООН отметили, что киевский режим и его спонсоры даже не скрывают своих деструктивных намерений.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:47
    «На Западе всё больше попыток власти объяснить своим согражданам, что "у Украины есть право" наносить удары и по территориям» —

    — "Право имеет или т... дрожащая?" ...
    1. Владимир Нижегородский Звание
      Владимир Нижегородский
      +3
      Сегодня, 06:54
      Украина-это давно дрожащая субстанция от воли хозяина все делает.
      Лижет сапоги Западному миру.
      Их не только права переговоров с Россией лишили, но и права принимать любые действия и решения.
      Хозяин сказал, холоп делать будет.
      И никаких проблем, иначе денег не будет и оружие не дают.
      Простых людей очень жаль.
      За что ваабще они там живут и гибнут????
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 07:25
        Ребята! Внимание...На сайте укроботы...Пройдите по теме и исправьте то, что портят они...
        Я сделал всё возможное...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 06:48
    представляющий киевский режим в ООН Сергей Кислица явно дал понять, что Украина готовит очередной удар по Крымскому мосту.
    Наглость и цинизм украинских "дипломатов", как и ее власти не имеет границ. А значит эту агрессивную наглость необходимо давить ударами по украинской инфраструктуре без всяких поблажек и ссылок на русское благородство. Врага, который желает тебя уничтожить необходимо уничтожить раньше.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 07:08
      Ну,а почему бы не наглеть им,раз сходит с рук?Понятно,что ООН превратилось в пустышку,но это и к нашей дипломатии вопрос.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +6
        Сегодня, 07:17
        В ООН 193 страны, часть из которых под пятой Сша. Причем тут наша дипломатия? В СБ ООН наш представитель постоянно "воюет" с представителями Сша, Британии и Франции причем периодически жестко ставит их на место. Или вы этого не знали?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 07:22
          Ну,конечно.Слеп,наверное am Значит плохо воюет,раз результата нет..Я не вижу там Софронкова того самого,который собирался урну с мусором одеть кое кому там на голову.А зря-убрали.
  3. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 06:48
    Кислица выложил в соцсети набор картинок с разновидностями мостов. Одну из них – пустую – он подписал как «Керченские мосты».

    Так кто у нас главный по троллингу Запада? Медведев. Ждём от него ответа. Можно фото мостов стран западной коалиции выставить в ответ.
    А если серьёзно. То всё это мягко выражаясь очень неприятно, что какие - то гниды нам смеют угрожать... Так ещё и угрозы хотят реализовать.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 07:06
      что какие - то гниды нам смеют угрожать..
      ..это не гниды. а банальные мастурбаторы-некрофилы,...ну тут ни чего не попишешь...это вам не ВВК проходить , где обязательно выявят психическое отклонение...там всё просто с этим...потому некрофилы и проникают в междуляшечные организации которые себя исжили
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:50
    . «всё больше стран при передаче оружия Украине не ставят условия о том, чтобы оно не использовалось против территории РФ»

    Да оне подталкивают краину... прямо в зад пинают... уже не знают, как изнечтожить эту непокорную, несломляемую Россию...
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 06:52
    Кислица выложил в соцсети набор картинок с разновидностями мостов. Одну из них – пустую – он подписал как «Керченские мосты».
    ...видать попутал с порнушкой и модеры заблокировали...ай да кислица, ай да проказник
  6. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +4
    Сегодня, 07:07
    А мы дождемся, когда нибудь ударов по днепровским мостам? Или гешефт укроолигархов неприкасаем?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:08
      Цитата: Хибинский Пластун
      А мы дождемся, когда нибудь ударов по днепровским мостам?

      Хотя бы к празднику, подарок сделали.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +4
      Сегодня, 08:11
      А мы дождемся, когда нибудь ударов по днепровским мостам?
      ...бомбить надоть не днепровские мосты...а мосты через реки западного бандерлянда....они РФ всё равно не нужны ни сейчас ни в обозримом будущем
      1. Хибинский Пластун Звание
        Хибинский Пластун
        +1
        Сегодня, 08:48
        Крушить и те и- те надо. Все равно их взорвут, если Российская армия до них, когда нибудь дойдет. Сейчас не Великая Отечественная, когда наши танки выходили к мостам раньше отступающих немцев. А так, представьте, как будет легче нашим и, как хреново будет бандерам? Их армии будет вилы, без снабжения и наступающим на пятки наших. Тогда укровермахту действительно конец будет.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 08:59
          А так, представьте, как будет легче нашим
          ...а представлять и не надо, это априори любой войны...вот только до нашего мудрого командования это ни как не дойдёт....бараньё там сидит,..сараи мочить с наркоманами и всё...если мы , диваны, об этом трубим со всех утюгов...то бойцы, ветераны, инвалиды СВО не стесняются об этом в выражениях
          1. Хибинский Пластун Звание
            Хибинский Пластун
            0
            Сегодня, 09:16
            Нет это прямое предательство. Эти мосты заговеренные от ударов нашей Армии, договорняком путинского окружения с Ахмедовым и другими упырями. А во сколько жизней нам обошлось это предательство "наших" правителей- один бог знает.
            Я почти год назад начал верить в высшую справедливость- подумал, ну все сейчас Путин и его команда заплатят за все, но Пригожин сделал фатальную, для себя и своих людей ошибку- пощадил Путина и и Ко.
            Эх блин..
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 09:21
              Пригожин сделал фатальную, для себя и своих людей ошибку- пощадил Путина и и Ко.
              ...фатальная ошибка пригожина в том что он вообще это затеял...и по делом ему....хотя я его считал надёжным командиром....но ошибся..бывает
  7. Igor1915 Звание
    Igor1915
    +2
    Сегодня, 07:14
    Естественно будут бить и не только по мосту, после апреля 22-го нужны глобальные решения украинской проблемы ( по мне в первую очередь внутриполитические и дипломатические ).
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 07:23
    Дроны киевского режима атаковали Орловскую область, украинский постпред в ООН угрожает уничтожением Крымского моста

    Наглость второе счастье?
    А чего же российская власть проявляет преступное пренебрежение и демонстрирует миру собственную беззубость.
  9. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +6
    Сегодня, 07:25
    Какой-то диссонанс в статье... Имеют право, не имеют... Деструктивные намерения... winked Так война идёт, вот они и воюют как могут, а могут неплохо - раз третий год держатся....
  10. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 07:38
    Шел третий год войны, и укрорейх уже спокойно бомбит Россию, добивает Донбасс, который Путин шел спасать. Просроченному еврейскому фюреру терять нечего, получит оружие и начнет бомбить везде, куда дотянется. А в Кремле будут, на выставке, оружие своих западных партнеров демонстрировать, вместо того, чтобы навалять своим партнерам так, чтобы у них даже и мысли не возникало отправить свое оружие на русские земли.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 07:47
    А не пора ли применить по майданутым наш новый ФАБ-3000? А то говорят много, а он как лежал на складе, так и до сих пор продолжает лежать
    1. Техник_Харлан Звание
      Техник_Харлан
      +1
      Сегодня, 08:06
      Возможно, ещё носитель ФАБа надо довести до ума. Вещь-то серьёзная, не граната какая-нибудь.
  12. AlexWar
    AlexWar
    +4
    Сегодня, 07:55
    Вопрос другой почему мы не бьем по их мостам? Они ведь уже дра раза подрывали наш мост. Акты доброй воли задолбали.
  13. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 08:10
    вместо того, чтобы навалять своим партнерам так, чтобы у них даже и мысли не возникало отправить свое оружие на русские земли.

    только не партнерам. Нет. Киевскому режиму.

    Кислица выложил в соцсети набор картинок с разновидностями мостов. Одну из них – пустую – он подписал как «Керченские мосты».

    Случайно не ошибся. Может быть Киевские мосты после удара ТЯО малой мощности.