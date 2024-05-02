Российские войска в наступлении выровняли фронт между Архангельским и Керамиком к северо-востоку от Очеретино

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Российские войска в наступлении выровняли фронт между Архангельским и Керамиком к северо-востоку от Очеретино

Российские войска в результате успешных действий выровняли фронт в наступлении на Очеретинском его участке. Напомним, что сам пгт Очеретино был освобождён несколько дней назад. После этого ВС РФ освободили населённые пункты Новокалиново и Керамик, а также продвинулись к сёлам Архангельское и Новоалександровка.

В течение минувших суток под контроль российской армии перешли расположенные к северо-востоку от Очеретино и находящиеся между упомянутыми Архангельским и Керамиком территории. Архангельское при этом пока ещё остаётся под частичным контролем противника, хотя его южная и восточная части ввиду активности Вооружённых сил России самим противником стали обозначаться как «серая зона».



Общая площадь взятых нашими войсками на этом участке фронта территорий за сутки составила около 4,5 квадратных километров. При этом главное всё-таки не сами квадратные километры, а то, что фронт выровнен и никакие удары в наши фланги теперь невозможны в принципе.



Напомним, что накануне наши войска вышли и на окраины Новоалександровки к северо-западу от Очеретино. За Новоалександровкой проходит важный участок автомобильной дороги Покровск-Константиновка, перерезание которого может добавить серьёзных проблем оккупационным украинским войскам.
13 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 07:16
    При этом главное всё-таки не сами квадратные километры, а то, что фронт выровнен и никакие удары в наши фланги теперь невозможны в принципе.

    Так и просится аналогия с выравниванием фронта по польской границе winked
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 07:23
      Так и просится аналогия с выравниванием фронта по польской границе

      Так это ещё и прибалтов "выравнять" надо. Чтобы красиво смотрелось с севера на юг. А то получится такой большой и неприличный выступ на политической карте. Как будто мы хотим в Европу, что-то вонзить... yes
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 09:13
        Думал, что Архангельское возьмут вчера на плечах отступающих. Виноваты праздник и пиво. sad
        Много вчера было хороших новостей: вот и размечтался. feel
        На диване планировать наступ - это не в лесополе чернозём месить под обстрелом.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 07:19
    важный участок автомобильной дороги Покровск-Константиновка, перерезание которого может добавить серьёзных проблем оккупационным украинским войскам.

    Да тут любое перерезание доставляет немало хлопот. Мы только можем удачи пожелать нашим ребятам.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 07:24
      Удачи и мастерства.... в решении задач!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 07:33
    Общая площадь взятых нашими войсками на этом участке фронта территорий за сутки составила около 4,5 квадратных километров
    И каждый дается потом и кровью. Это я для тех кто частенько пишет, что мало и стоит ли вообще сообщать о каких-то километрах. Нашим бойцам удачи в дальнейшем продвижении.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -4
      Сегодня, 07:49
      Для наших бойцов это немало, а для минобороны - это мало.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 08:14
      Подразделения российской группировки войск «Центр» вошли в поселок Архангельское под Авдеевкой, продолжая наступление. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

      «Бойцы ЦВО прорвали оборону ВСУ и фактически разгромили противника, взяв большую часть поселка под контроль. Продолжается зачистка и добивание разрозненных групп ВСУ на окраинах», — пишет ТК.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:38
    «Российские войска в наступлении выровняли фронт» —

    — "Фронт выровнять, бандеровцев с землёй сравнять!" ...
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:50
    Вчера прошёлся обзором по видео с фронта...тяжело смотреть на мясорубку на полях сражений.
    Трупов всушников в полях, перелесках, в разбитых опорниках полно...лежат в кучах, отдельно и свежие и старые...гниют,разбухли...кругом оторванные руки, ноги, туловища...где то целыми кучами разлагается.
    Вообщем изнанка войны как всегда напоминает картины Сальвадора Дали и Верещагина...торжество смерти...тошновато стало.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 08:45
      .где то целыми кучами разлагается.
      ...это было ещё с 22-го года...мой первенец рассказывал что когда кончались боеприпасы приходилось воевать на танке непопулярными методами, а после этого, собирать биоматериал...и этот биоматериал ни кто из всук не вывозил...и приходилось повторно возится с этой вонью копая траншеи и их там хоронить...так вегетарианцем можно стать,...но на войне душа черствеет...ну правда не без последствий
  6. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 08:18
    Важны км2 за пределами населенных пунктов. Это освобожденные земли, ресурсы которых враг больше не может использовать. Прогресс идет хорошими темпами, в апреле и мае начались те же самые события.
  7. Галеон Звание
    Галеон
    -1
    Сегодня, 08:33
    Российские войска в наступлении выровняли фронт между Архангельским и Керамиком к северо-востоку от Очеретино

    "Карта... fool am
    Где карта, Билли ?!"(с)