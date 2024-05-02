Российские войска в наступлении выровняли фронт между Архангельским и Керамиком к северо-востоку от Очеретино

Российские войска в результате успешных действий выровняли фронт в наступлении на Очеретинском его участке. Напомним, что сам пгт Очеретино был освобождён несколько дней назад. После этого ВС РФ освободили населённые пункты Новокалиново и Керамик, а также продвинулись к сёлам Архангельское и Новоалександровка.В течение минувших суток под контроль российской армии перешли расположенные к северо-востоку от Очеретино и находящиеся между упомянутыми Архангельским и Керамиком территории. Архангельское при этом пока ещё остаётся под частичным контролем противника, хотя его южная и восточная части ввиду активности Вооружённых сил России самим противником стали обозначаться как «серая зона».Общая площадь взятых нашими войсками на этом участке фронта территорий за сутки составила около 4,5 квадратных километров. При этом главное всё-таки не сами квадратные километры, а то, что фронт выровнен и никакие удары в наши фланги теперь невозможны в принципе.Напомним, что накануне наши войска вышли и на окраины Новоалександровки к северо-западу от Очеретино. За Новоалександровкой проходит важный участок автомобильной дороги Покровск-Константиновка, перерезание которого может добавить серьёзных проблем оккупационным украинским войскам.

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